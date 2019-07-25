Тамбовщину ждет мусорный коллапс?

В Тамбовской области назревает очередной мусорный скандал. Жители региона уже сталкивались с проблемами, когда в начале 2019 года заработал единый оператор по сбору и вывозу бытовых отходов. Им является «Тамбовская сетевая компания». Так, Тамбов в праздничные январские выходные оказался завален мусором, аналогичная ситуация произошла весной этого года. Тогда горы мусора оказались на площадках в Тамбове и Мичуринске. Происходящее списали на активные уборки, которые с наступлением тепла стали проводить тамбовчане в своих квартирах, домах и на участках. К лету ситуация действительно урегулировалась.

Но сейчас, очевидно, тема мусора снова станет актуальной. Как выяснилось, свою работу может прекратить крупнейший в регионе полигон. Этот объект принадлежат ООО «КомЭк». 25 июля пресс-служба этого предприятия сообщила, что оно будет вынуждено прекратить свою деятельность из-за проблем с неплатежами со стороны регионального оператора, с которым у «КомЭк» заключен договор на прием мусора.

Напомним, отношения «КомЭк» и нового регоператора не задались с самого начала. «Тамбовская сетевая компания» не собиралась заключать договор по вывозу мусора на комплекс, который находится под Тамбовом. Этот полигон по решению областного управления ТЭК и ЖКХ исключили из территориальной схемы обращения с отходами. Причиной, как объяснила руководитель ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, стало превышение пределов вместимости этого полигона. Руководство ООО «КомЭк» тогда уверяло, что это не так и полигон способен принять еще больше 600 тысяч тонн отходов. Конфликт тогда удалось урегулировать и «ТСК» сначала заключал краткосрочные договора с «КомЭк» - на месяц—два, а в апреле этого года между компаниями возникло новое соглашение сроком на 2 года. Отходы стали вывозить на полигоны «КомЭк», но, как уверяют на предприятии, «ТСК» с начала года нарушает свои обязательства по оплате этих услуг. Поэтому вопрос дальнейшей работы полигонов и сортировочных станций сейчас под большим вопросом.

- Тамбовский мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк», на объекты которого поступает две трети всего тамбовского мусора, может остановиться в ближайшее время, предварительно – к концу июля, - рассказала «Житью» пресс-секретарь ООО «КомЭк» Ирина Ильина. - Причина – острая нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами – АО «Тамбовская сетевая компания». На сегодняшний день общая сумма долга «ТСК» составляет около 73,5 миллионов рублей, из которых 62 миллиона 600 тысяч – просроченная задолженность. Из всего объема средств, которое должно было получить ООО «КомЭк», на сегодняшний день выплачено всего 39%.

Уже сейчас, объясняют на предприятии, им приходится использовать заемные средства, чтобы не прекращать свою работу. Средства требуются на зарплату рабочим, налоги, есть необходимость оплачивать коммунальные услуги – свет, воду, газ и пр. Более того, чтобы соблюдать экологические и противопожарные требования, предприятие постоянно закупает грунт, он необходим для того, чтобы пересыпать складируемый на полигоне мусор. Сейчас средств на это практически нет.

Как пояснили в ООО «КомЭк», предприятие пытается взыскать многомиллионную задолженность «ТСК» в Арбитражном суде, куда подано более 10 исков. До их подачи с «ТСК», как и полагается, велась претензионная работа, но таким образом урегулировать ситуацию с долгами не удалось.

- Поэтому нам пришлось решать вопрос в судебном порядке, - говорят в АО «КомЭк». – Но арбитражные суды – процесс очень длительный, столько времени у нас просто нет.

Действительно, к примеру, по одному из первых исков, поданному в мае этого года, первое заседание назначено на 7 августа. До этого шла подготовка к делу и рассмотрение ходатайств, поданных участниками процесса. Разбирательство может затянуться даже не на один год. В надежде ускорить решение проблемы, предприятие обратилось во все возможные инстанции: вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину, полпреду Президента РФ в ЦФО Игорю Щёголеву, руководству ППК «Российский экологический оператор», в федеральные ведомства – Росприроднадзор и Роспотребнадзор и их представительства в регионе, руководству региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС. Кроме того, информационные письма отправлены главам тех городов и районов, с территории которых отходы вывозятся на объекты ООО «КомЭк».

Со своей стороны в АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что заявленная ООО «КомЭк» сумма долга указана с учётом не принятых по разногласиям объёмов.

- Разногласия связаны с тем, что ООО «КомЭк» требует оплачивать существенную часть привозимых нами ТКО с контейнерных площадок как прочие отходы (смешанные), то есть по двойной стоимости, - объясняют в пресс-службе АО «ТСК». - В данный момент мы решаем эти разногласия в суде. Чтобы не возникло перебоев с вывозом ТКО на территории региона, мы обратились в суд с просьбой ввести обеспечительную меру - полигон должен принимать отходы, независимо от сроков принятия решения по разногласиям. ООО «КомЭк» занижает объем ТКО, поступающий в течение года на полигон для увеличения тарифа на захоронение в следующем году, чтобы нарастить свои доходы.

В АО «ТСК» пояснили, что по состоянию на 25 июля просроченная задолженность перед ООО «КомЭк» составляет 25,9 млн рублей. Здесь уверены, что такая сумма долга не может поставить под угрозу стабильную работу предприятия и мусоросортировочного комплекса, так как ежедневные перечисления АО «ТСКв размере 500 тысяч рублей в полной мере покрывают нужды предприятия.

Вопрос будет решаться в администрации Тамбовской области в понедельник 29 июля.