Построят, покрасят, оснастят

Пока детвора беззаботно проводит время в летних лагерях, у бабушек и дедушек, в походах и развлечениях, взрослые активно готовятся к новому учебному году. До его старта осталось чуть больше месяца, и сделать предстоит ещё не мало. Дети должны вернуться в обновлённые классы. Открыть современные учебники. Окунуться в мир новейших разработок. Вот и стараются взрослые. Строят, красят, ремонтируют, изучают, внедряют, повышают квалификацию. Одним словом, делают всё, чтобы школы Тамбовщины к новому учебному году были готовы на «отлично».

И вашу школу отремонтируют

Ремонтные работы ведутся в каждой школе. Где-то – капитальные, где-то – косметические. Обновляются учебные классы, актовые и спортивные залы, столовые, медицинские блоки, санузлы, мастерские. В зданиях школ идет штукатурка и покраска стен и потолков, электротехнические и сантехнические работы. Ремонтируются фасады.

В управлении образования и науки области сообщают, что капитальный ремонт будет проведен в 46 школьных зданиях. Всего же на проведение ремонтных работ в школах Тамбовщины выделено 99 миллионов рублей из бюджета области.

Новый спортивный зал

Обновлённое спортивное оборудование, новый пол, окна и крыша без протечек. Спортзалы-сказка, спортзалы-мечта встретят ребят в семи сельских школах региона. Они будут отремонтированы по региональной программе «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Участниками проекта стали Шпикуловский филиал Жердевской школы №2, Землянский филиал Инжавинской школы, Ленинский филиал Новопокровской школы, Ярославский филиал Никифоровской школы, Первомайская школа, Волчковская школа имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина, филиал Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное.

Так, спортзал Волчковской школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина (Петровский район) в программу был включен по поручению главы администрации области Александра Никитина. В декабре 2018 года на личный прием к губернатору пришли представители инициативной группы села Волчки. Они рассказали главе региона о том, что спортзал школы – единственное место в селе, где молодежь может заниматься спортом. Тогда как сам он требует модернизации и обновления спортивного инвентаря.

Их инициативу поддержал глава администрации области Александр Никитин, пообещав, что обновленный спортзал в школе появится к 1 сентября. От инициативы к делу прошло немного времени. И с наступлением летних каникул ремонтные работы в спортзале идут полным ходом.

На их проведение выделено 2,6 миллиона рублей. В спортзале отремонтируют душевые и раздевалки, заменят окна, утеплят помещение. На эти средства будут приобретены спортивные снаряды, лыжные комплекты, мячи.

В целом, на ремонт спортзалов сельских школ региона, которые стали участниками программы, в 2019 году выделено 18,8 миллиона рублей, в том числе 17,1 миллиона рублей из федерального бюджета.

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Точка роста

С нового учебного года сельские школьники смогут изучать информационную безопасность и кибергигиену на уроках ОБЖ. Обучаться игре в шахматы для развития математического мышления. И это не где-нибудь, а в двенадцати сельских школах региона.

На их базе к 1 сентября будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Повсеместно помещения уже отремонтированы, идет закупка необходимого оборудования. Например, в филиале Новолядинской школы в селе Тулиновка в одном из помещений Центра установили большую грифельную доску, которая заняла всю стену. Здесь будут проводиться групповые занятия по проектной деятельности ребят.

- Это новая возможность для развития способностей детей, - говорит учитель ИЗО, технологии и черчения Анастасия Бучнева.

Центры «Точка роста» будут созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 19,2 миллиона рублей. Из областного бюджета на условиях софинансирования добавят 393,6 тысячи рублей. Кроме того, дополнительно на создание центров из областного бюджета направят около 14,5 миллиона рублей.

Под Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в каждой из школ-участников проекта выделили два помещения. По словам проректора по проектной деятельности Института повышения квалификации работников образования области Елены Примаковой, такие помещения будут многофункциональными. В одном будет вестись предметная спецификация по информатике, технологии, ОБЖ. Кабинет оснастят современным оборудованием: 3-D принтерами, квадракоптерами, новейшими компьютерами и многим другим. Второй кабинет, где как раз и будет оборудована грифельная доска, предназначен для реализации проектной деятельности.

- Центры «Точка роста» предоставят равные образовательные возможности детям вне зависимости от места их проживания, - отметила Елена Примакова.

Каждый Центр в области будут обслуживать семь специалистов. И пока оборудование российского производства поступает в сельские школы, их педагоги активно готовятся к новым занятиям.

Так, учителя сельских школ проходят курсы повышения квалификации, осваивают технологии решения изобретательских задач и методику формирования у обучающихся «гибких компетенций» (командная работа, креативное и критическое мышление).

На днях стало известно, что Тамбовская область стала победителем конкурсного отбора министерства просвещения РФ. И к 2021 году в сельских школах и малых городах планируется создать 112 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

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Новые школы

Сразу две новые школы в городах Рассказово и Мичуринск готовятся в этом году принять своих первых учеников.

Строительство школ в двух крупных городах стало знаковым событием для региона. Еще бы! В Рассказово в течение последних тридцати лет не строили новых школ. В Мичуринске, приблизительно, столько же. Не удивительно, что ход строительства обоих объектов глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле.

Так, строительство школы на 1275 мест в Мичуринске на территории микрорайона «Прогресс» началось в 2018 году. На эти цели выделено около 1 миллиарда 60 миллионов рублей. Из них 885 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 миллионов рублей. 183 миллиона рублей предусмотрены на закупку современного оборудования.

Генподрядной организацией строительства объекта выступает АО «АИЖК Тамбовской области».

- Строительная часть объекта будет закончена до 1 сентября этого года. Новая школа в Мичуринске станет одним из объектов, которым наша область будет гордиться, - подчеркнул Арсен Габуев.

Строительные работы на данный момент завершены в корпусах А, Б, Ж, И. Оборудование завезли в корпус А. Сейчас идет его приемка, распределение по кабинетам.

Продолжаются строительные работы входной группы корпуса Д. На финишную прямую вышли строительные работы в корпусах В и Г. Предстоит завершить работы по благоустройству территории.

- Наша основная задача – настройка всех систем. Слаботочная система, система вентиляции – все должно быть систематизировано, работать как часы, - сказал вице-губернатор Арсен Габуев.

Около полутора лет идут строительные работы по возведению новой школы в Мичуринске. И это время кропотливой, внимательной работы. Здесь четко продумано, для чего нужен каждый кабинет, как будет использована каждая рекреация. Соблюдены все меры безопасности. За ходом строительства школы ведется постоянный контроль всех ответственных структур. Более того, во время передачи объекта от одного субподрядчика другому было проведено его полное обследование.

В мичуринской школе уже назначен директор, сформирован педагогический состав, разработаны учебные программы, идет распределение детей по классам.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Автор: Светлана Мерцалова