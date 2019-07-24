2019-07-24T14:23:13+03:00
Общество

Звонки без сети: технология интернет-звонков стала доступна абонентам Тамбовской области

МТС запустила в Тамбове и Тамбовской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)
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Благодаря Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, зато есть стабильное Wi-Fi-подключение. Чаще всего это - новые торговые и бизнес центры, магазины и кафе, расположенные в подвальных помещениях и на цокольных этажах, спортивные залы, складские помещения в промышленных зонах. Кроме того, с помощью Wi-Fi Calling можно совершать звонки за рубежом при наличии подключения Wi-Fi.

Технология VoLTE, запущенная параллельно с Wi-Fi Calling, дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, двигаться по навигатору и продолжать разговор, или смотреть ролик на Youtube и звонить друзьям. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть такой, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

«Запуск новой технологии — это, в первую очередь, удобство пользования связью МТС. Совершать вызовы можно даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Кроме того, технология VoLTE – это HD-качество звука при разговоре и значительно более высокая скорость соединения, чем в сетях предыдущих поколений », – отметил директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony и других устройств. С полным перечнем смартфонов вы можете ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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