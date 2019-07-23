В Тамбове третий раз за год повысят тарифы на воду и канализацию

В управлении по регулированию тарифов Тамбовской области утвердили стоимость услуг АО «Тамбовские коммунальные системы», которое занимается в областном центре водоснабжением и водоотведением. Как следует из приказа, питьевая вода и канализация в этом году подорожают трижды. Тарифы на эти услуги меняли с 1 января в связи с ростом НДС, тогда их утвердили в размере 21 рубль 6 копеек за кубометр воды и 16 рублей 44 копейки за кубометр стоков. Второй этап подорожания произошел с 1 июля. С этого момента один кубометр воды стал стоить 21 рубль 48 копеек, а услуга водоотведения стала стоить 16 рублей 78 копеек. Напомним, платежки с новыми, повышенными тарифами придут горожанам к концу этого месяца, они должны быть оплачены до 10 августа. Подорожание коснулось не только водоснабжения и водоотведения. Как рассказали в региональном управлении по регулированию тарифов, жителей нашего региона ждет повышение стоимости коммунальных услуг в пределах 2-19%, в зависимости от муниципалитета. В среднем по региону тариф на питьевую воду вырос на 3,8%, тепло увеличилось в цене на 2%, газ подорожал на 1,4%, электроэнергия – на 2%.

Что касается услуг водоснабжения и водоотведения, которые получают жители областного центра, они подорожают еще и в третий раз за этот год. Как выяснилось, необходимость снова пересмотреть стоимость этих коммунальных услуг возникла по решению УФАС. Ранее АО «Тамбовские коммунальные системы» обратилось в антимонопольную службу за защитой своих прав.

- Дело в том, что фактические затраты компании на обеспечение тамбовчан холодной водой и услугой водоотведения выше, чем отражено в действующем тарифе, - поясняют в АО «Тамбовские коммунальные системы». – В антимонопольной службе с нашей позицией согласились и направили в региональное управление по тарифам письмо с требованием пересмотреть стоимость водоснабжения и водоотведения.

Выполняя решение УФАС, которое было вынесено в конце июня этого года, в региональном управлении рассчитали новый тариф. Как и предписано антимонопольной службой, действовать он начнет с 1 августа этого года.

- Повышение произошло достаточно значительное, - говорит начальник областного управления по тарифам Светлана Варкова. – С 1 августа тамбовчане станут платить за один кубометр питьевой воды 23 рубля 14 копеек, вместо установленных с июля 21 рубля 48 копеек. Услуга водоотведения подорожает на 32 копейки за кубометр (с 16 рублей 78 копеек до 17 рублей 10 копеек).

Рост стоимости услуг АО «Тамбовские коммунальные системы» в таких объемах, к сожалению, не скажется положительном образом на состояние сетей водоснабжения и канализации, износ которых по городу местами приближается к 100%. Исправить ситуацию могла бы реализация инвестпрограммы, которую в коммунальной компании разработали еще три года назад. В планах АО «ТКС», направить на модернизацию городского водопровода и канализации порядка 3 миллиардов рублей. Но для того, чтобы начать эту работу, необходимо достигнуть договоренности с администрацией областного центра. Переговоры по этому вопросу ведутся. Активнее стало обсуждаться заключение инвестсоглашения после серьезной аварии, которая произошла на крупном водоводе в северной части города. Тогда десятки тысяч тамбовчан на два дня в условиях аномальной жары остались без холодного водоснабжения. В общей сложности специалистам пришлось заменить здесь 7 метров сетей. При этом гарантировать, что такая аварийная ситуацию в нашем городе больше не повторится, никто не может. На сегодняшний день в стоимость воды заложено всего лишь 3,2%, которые направляются на ремонт, а этого катастрофически мало. В АО «Тамбовские коммунальные системы» считают, что для бесперебойной работы городских сетей водоснабжения и водоотведения необходимы значительные инвестиции, а размер тарифа будет рассчитан уже исходя из утвержденной инвест программы и ее наполняемости конкретными мероприятиями.

Кстати, стоимость холодной воды повысится не только для жителей, но и для ряда тепловых организаций, которые используют ее для приготовления горячей воды. Для них цена вырастет до 19 рублей 28 копеек за кубометр или на 10%. Таким образом, учитывая, что ресурсопоставщики станут платить за "исходное сырье" значительно больше, свои затраты они также потребуют внести в тариф. Поэтому плата за горячее водоснабжение в областном центре тоже может вырасти.