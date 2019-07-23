Хлеб как из русской печи

Хлеб – это незаменимый продукт на каждом столе, без него не обходится ни обычный семейный ужин, ни самое торжественное мероприятие. Продукт, который сотни лет занимает почетное место на нашем столе – это не только вкусное дополнение к любой трапезе, но и кладезь незаменимых для организма веществ. Хлеб содержит витамины группы В, Р, D, Е, а также калий, цинк, железо, йод и фосфор. По данным специалистов, хлеб является незаменимым продуктом для очищения организма. Ну и, конечно же, хлеб является источником углеводов, которые нужны человеку для получения энергии. И все-таки, несмотря на все эти плюсы, в многообразии предложений хлебобулочных изделий, которые сейчас присутствуют на прилавках магазинов, важно не растеряться и выбрать действительно полезный, качественный и вкусный продукт.

Соблюдая традиции, в ногу со временем

Продукция «Тамбовского хлебокомбината» на Чичканова знакома жителям нашего региона не одно десятилетие. Предприятие бережно соблюдает традиции приготовления хлеба, при этом не отказываясь от достижений технического прогресса. Такой симбиоз, по мнению начальника производственной лаборатории ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Елены Дроновой, является залогом производства полюбившейся покупателям продукции. На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 60 наименований хлебобулочных изделий. Это уже знакомый тамбовчанам ржано-пшеничный хлеб – «Дарницкий» и «Губернский», батоны, которых здесь выпускают почти 2 тысячи штук в час, сдобные булочные изделия, сухари, баранки и пончики.

- Традиционные формовые сорта хлеба производятся сейчас на автоматизированных линиях, - объясняет Елена Олеговна. – Процесс приготовления любого хлебобулочного изделия на нашем предприятии начинается с приемки сырья, которое мы приобретаем у проверенных поставщиков, внесенных в специальный реестр, гарантирующий качество их продукции. Но, даже несмотря на это, мука и другие ингредиенты, использующиеся в производстве, в обязательном порядке направляется на исследование в нашу лабораторию.

Именно качество ингредиентов, считают на «Тамбовском хлебокомбинате», во многом определяет конечный результат – продукцию, которая в итоге окажется на столах тамбовчан. Для того, чтобы лабораторные анализы, и сырья, и конечно продукции были как можно более точными, в лаборатории провели модернизацию, оборудовав ее новыми современными приборами. Проверке качества подвергается не только сырье, но и конечная продукция, причем контроль организован на каждом этапе производства.

Еще одним, обязательным условием при производстве хлеба является соблюдение технологии его приготовления. Несмотря на то, что процесс приготовления теста, выпечки хлеба, проходит в автоматическом режиме, без человека он не обходится. Компьютеру необходимо задать нужные параметры, а для этого специалисту необходимо учесть множество факторов – включая температуру воздуха и ингредиентов из которых выпекают хлеб.

- Наши усилия направлены на производство вкусной, качественной и узнаваемой продукции, - продолжает Елена Дронова. – Большая работа проводится для того, чтобы хлеб, который сегодня сделали на предприятии, который нравится нашим покупателям, оставался таким же и на следующий день, и через неделю.

Вся линейка хлеба, которую производят на «Тамбовском хлебокомбинате», готовится на живых заквасках – это дань традиционным технологиям, которые не приемлют использование так называемых химико-биологических добавок: консервантов, улучшителей и пр.

- Натуральные закваски мы получаем из Санкт-Петербурга, а после продолжаем выводить их здесь, это непрерывно-возобновляемая фаза, - говорит Елена Олеговна. – Именно использование заквасок придают хлебу вкус, который знаком с детства каждому из нас.

Применение только натуральных ингредиентов, конечно, значительно увеличивает срок изготовления хлеба, но времени для того, чтобы тамбовчане наслаждались действительно вкусным хлебом, на предприятии не жалеют. Как говорят специалисты, ускорение процесса неизменно скажется на качестве хлеба – спешка скажется даже на запахе хлеба и сделает его не таким насыщенным и ароматным. Для того, чтобы полностью выдерживать каждый этап технологического процесса над производством хлеба трудятся несколько посменных бригад, которые работают круглосуточно.

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Хлеб, от которого тепло на душе

Совсем недавно на «Тамбовском хлебокомбинате» произошла модернизация – здесь появилась линия для производства так называемых подовых хлебов. В отличие от формового традиционного хлеба, который, как следует из названия выпекается в специальных формах, тесто для подового хлеба, который исстари выпекался в традиционной русской печи, выкладывали на ровную поверхность – под. Такой хлеб имеет, как правило, округлую форму и поднимается, благодаря особенной – густой закваске.

- Многие из нас, кто имеет деревенские корни, помнят хлеб, который имел свой неповторимый вкус, аромат, вызывал в нас душевное тепло, людям хочется вновь испытать эти ощущения, поэтому на «Тамбовском хлебокомбинате» началась серьезная, кропотливая работа над созданием подового хлеба, - говорит Елена Дронова. – Сейчас в линейке предприятия присутствуют несколько видов изделий, рецептура и технология которых изготовлена именно для приготовления в подовой печи.

Тамбовчанам уже полюбились хлеб «Солодовый», который готовится на заварной муке с добавлением солода и тмина, «Белорусский светлый» - с добавлением сухого молока, «Особый» - с добавлением натуральных прованских трав. По достоинству горожане оценили хлеб «Купеческий» с нежным привкусом ореха и ячменного солода и «Золотое поле» с золотистой хрустящей корочкой и воздушным пшеничным мякишем.

- Каждый вид изделия из линейки подовых – своеобразен и необычен, - поясняет Елена Олеговна. – При их разработке использовались старинные рецепты, и при этом, мы постарались сделать их оригинальными, непохожими друг на друга. Разработка такого хлеба – самое настоящее творчество и наши технологи вкладывают в этот процесс не только свои знания, но и душу.

Путь нового хлебного изделия к покупателю далеко не прост, ведь каждое свое новое творение специалисты предприятия выносят на суд самой настоящей дегустационной комиссии, в состав которой входит 7 человек. Только после всеобщего одобрения, а иногда и доработки, «новичок» поступает в продажу. Кстати, работа над созданием новых хлебобулочных изделий и улучшении рецептуры уже имеющихся на предприятии ведется постоянно.

- Мы получаем удовольствие от своей работы и нам хочется творить дальше, - говорит Елена Дронова.

Этот хлеб хранит тепло человеческих рук – его расформовка, надрезка, индивидуальная для каждого вида изделия, производится именно вручную.

Подовый хлеб, благодаря использованию специальной печи, получается мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Она, как бы запечатывает изделия, не позволяя теряться влаге, поэтому такой хлеб обладает неповторимым ароматом, с которым традиционный формовой не сравнится. Любопытная деталь, еще одним видом подового хлеба на предприятии стал «Дарницкий», который мы привыкли покупать в виде обычного «кирпичика». Все ингредиенты при выпечке этого хлеба остались такими же, как и при изготовлении формового, при этом его изготовление на поду совершенно изменило вкус обычного «черного», а это значит, что технология приготовления является одним из решающих моментов при производстве хлеба. Печь творит с тестом чудеса!

На «Тамбовском хлебокомбинате» уверены, что горожане по достоинству оценят вкусные и полезные новинки, которые здесь создают с такой любовью и теплотой!

Татьяна Юрьева. Фото автора

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