Тамбовчан возмутило использование северного оленя для «покатушек»

Жители Тамбова сейчас широко обсуждают в соцсетях факт использования для катания детей северного оленя. Его заметили вчера во Франзцузском сквере на улице Чичерина. Экзотическое для наших широт животное вызвало самый настоящий фурор - к нему сразу выстроилась очередь из желающих покататься. Но нашлись и те, кто искренне возмутился такой эксплуатацией, более того, очевидцы решили, что для «покатушек» используется не взрослая особь, а детеныш северного оленя, животного, якобы занесенного в Красную книгу.

- Во французском сквере на Чичерина эксплуатируют маленького олененка. Они не говорят на кого они работают. Кто-нибудь знает, как на это повлиять? Ему плохо, - возмущаются пользователи соцсетей.

- Давайте дружно напишем в местный МВД и на сайт Никитину, - предложила тамбовчанка Екатерина Кузнецова.

- Я тоже подпишусь! Бедный олененок....сердце кровью обливается от этого фото, - комментирует это предложение Юлия Попова.

Нашлись среди обсуждающих «эксплуатацию» олененка люди с прямо противоположным мнением.

- В комментариях, среди радикально настроенных, с лозунгами «хозяйку посадить, оленя отпустить в лес», есть, к счастью, и адекватные люди, даже ветеринары, - пишет пользователь Николай Николаев. - Понятно же, что это уже не олененок!

Как рассказал «КП» ветеринарный врач Центра здоровья животных «Атерис» Антон Моднов, на фото, которые размещены в соцсетях, изображено вполне взрослое животное.

- Несомненно, это взрослый северный олень, возраст которого, судя по состоянию рогов, приближается к двум годам, говорит Антон Сергеевич. – Он упитан, ухожен и прекрасно выглядит. Катают на нем детей, а это совершенно не сложно для такого животного.

Напомним, на родине северных оленей используют в упряжках и им в принципе необходимы физические нагрузки. По словам Антона Моднова, никакого дискомфорта в наших условиях северные олени не испытывают, они адаптируются и под климат, и под имеющиеся корма. Во многих зоопарках и частных хозяйствах содержат и разводят этих оленей, обходясь без ягеля. Кстати, северный олень вот уже несколько лет живет и в тамбовском зоопарке ТГУ им. Державина. Шумиху в соцсетях ветеринарный специалист объясняет обыкновенной неграмотностью.

- Защищать братьев наших меньших сейчас очень «модно», - считает Антон Сергеевич. – И это было бы хорошо, беда в том, что люди, которые проявляют больше всего эмоций, чаще всего не имеют ни малейшего понятия ни о биологии, ни и физиологии животных.

Как выяснилось, хозяйкой животного является жительница города Рассказово Олеся Коваль. Она рассказала, что двух оленей – самца Мейсона, который как раз катал детей во Французском сквере, и самочку Фею, она еще в феврале этого года купила в оленеводческом хозяйстве в Мурманской области. У Олеси частный дом и сейчас здесь, помимо пары оленей, живут лошади, пони и верблюд. В общей сложности восемь голов.

- Животных я привезла не в самом лучшем состоянии, - говорит Олеся. – В хозяйстве, где они жили, к оленям относятся, наверное, как у нас к курам. Там стадо в 25 тысяч голов, естественно, никакие они не краснокнижные, а попросту сельскохозяйственые. По приезду мы прошли полное ветеринарное обследование, выяснилось, что олени заражены паразитами, в итоге они прошли долгое и сложное лечение. Сейчас полуторагодовалые Мейсон и Фея окрепли, адаптировались к нашим условиям. Я надеюсь, что северным оленям на Тамбовщине понравится и в будущем они принесут потомство.

18 июля, как раз когда возник конфликт, Мейсон впервые вышел на «работу». Ребят, по словам Олеси Коваль, он катал с 18 до 20 часов 30 минут. Когда животное начало подавать признаки усталости, его отвезли домой отдыхать. С людьми, которые возмутились использованием оленей для катания детей, Олеся пообщалась в Интернете и объяснила, что ничего плохого с животным не происходит – у него специальная упряжь, детей он возит только в повозке (нагрузки на позвоночник этим животным противопоказаны, поэтому для верховой езды они непригодна). По словам Олеси, разошлись они уже мирно.

Тем не менее, учитывая резонанс, который вызвало появление оленя в Тамбове, в УМВД России по Тамбовской области начали проверку в отношении его владелицы.

- Обращений по поводу ненадлежащего использования животного или жестокого обращения с ним в полицию не поступало, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Тамбовской области Алексей Жданов. – Но, учитывая, насколько широко горожане обсуждают информацию размещенную в Интернете, сейчас полицейские проводят соответствующую проверку. Ее результаты будут переданы в соответствующие контролирующие ведомства – управление ветеринарии области и Росприроднадзор.

Кстати, в региональном управлении ветеринарии заверили, что содержание северного оленя в частном подворье нарушением закона не является, главное, чтобы животное было зарегистрировано в ветстанции и получало все необходимые прививки: оленям делают вакцинацию от сибирской язвы, бешенства и исследуют кровь на бруцеллез. Хозяйка животных уверяет, что с этим у нее все в порядке.