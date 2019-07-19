Графское имение в Тамбовской области разоряют вандалы

Жители Моршанского района просят спасти от разорения уникальное имение графа Воронцова-Дашкова, расположенное в селе Новотомниково Моршанского района. Дело в том, что построенная в конце 19 века усадьба, которая является памятником истории и культуры федерального значения, находится сейчас в плачевном состоянии. При этом имение графа Воронцова-Дашкова – один из немногих сохранившихся в стране усадебных комплексов с парком, церковью, конюшней и некрополем. Раньше в здании главного дома находился детский санаторий, но вот уже много лет оно пустует.

- Вандалы разбили в нем стекла, разрушают перегородки, похитили элементы отопления, уникальные чугунные решетки балконов, сломали буковые перила парадной лестницы, - перечисляют жители села Новотомниково в письме, направленном на минувшей неделе в адрес управления по государственной охране объектов культурного наследия. – Несколько раз в здании разжигали костры, и лишь чудом здесь не произошло пожара.

Это не первые попытки, которые предпринимают жители Новотомниково, чтобы вызвать интерес властей властей к состоянию имения. В конце 2018 года люди попросили помощи в этом вопросе у губернатора Тамбовщины Александра Никитина.

- Здание руками мародёров разносят в буквальном смысле по доскам и кирпичам, - жалуется на неофициальном сайте руководителя области Надежда Лапина. - Ещё год назад: мраморная лестница, напоминающая о царской эпохе, была целой, теперь же она полностью разбита. Зачем мародерам куски мрамора и, что заставляет их идти на правонарушение – загадка. Раньше сторож охранял имение, теперь его здесь нет. Камеры? Их обещали поставить местные представители органов, но пока не довелось. Камеры минимальное и самое быстрое, чем можно помочь усадьбе. О том, что это памятник архитектуры федерального значения напоминает лишь доска, а о самом отношении к усадьбе говорит все остальное.

Внимание на пребывающую в запустении усадьбу недавно обратили в региональном отделении ВООПИиК, которое сейчас занимается инспекцией объектов культурного наследия в регионе. Активисты движения отправились в Моршанский район и осмотрели имение. Все, о чем рассказывали местные жители, в итоге подтвердилось.

- При осмотре главного усадебного дома обнаружено, что он не охраняется, разрушается, - говорит председатель ТОО ВОО ВООПИиК Алексей Селиванов. – Территория вокруг здания не убирается, заросла деревьями и сорной травой. Беспрепятственный доступ в дом через открытые двери и разбитые окна дает возможность разрушать и похищать детали интерьеров.

Сейчас усадьба пребывает в плачевном состоянии

Как выяснилось, до недавнего времени уникальная усадьба Воронцова-Дашкова, которая является федеральной собственностью, находилась в пользовании МТУ «Росимущество». - Средств на сохранение и восстановление имения нам не выделялось, - говорит руководитель МТУ Росимущество в Тамбовской и Липецкой областях Маргарита Макурина. – По аналогии с усадьбами Асеевых в Тамбове и Рассказово, мы добивались, чтобы у этого объекта появился правообладатель, у которого нашлись бы возможности для сохранения и восстановления имения Воронцова-Дашкова. «Росимущество» являлось номинальным собственником, а наличие фактического пользователя позволило бы внести объект в «Государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» и получить средства на его восстановление.

Номинальный или нет, но собственник - "Росимущество", как пояснили в региональном управлении по государственной охране объектов культурного наследия, должен был соблюдать охранные обязательства, наложенные на этот объект. А условия этого обязательства, как выяснилось, выполнялись не в полной мере.

- В июне специалисты управления проводили плановую проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия в имении Воронцова-Дашкова, - говорит первый заместитель начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Наталия Юрина. – По одному из пунктов, который необходимо было соблюсти собственнику объекта культурного наследия, обнаружилось нарушение. МТУ «Росимущество» обязано было разработать проектную документацию на проведение работ по его сохранению, но не сделало этого. По этому факту составлен протокол об административном нарушении, который находится на рассмотрении в Ленинском районном суде города Тамбова.

Сейчас стало известно, что имение Воронцова-Дашкова все-таки обрело «хозяина», который имеет и полномочия и возможности спасти его от разорения и окончательного разрушения. 10 июня объект культурного наследия передан в ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Напомним, именно это учреждение, получив в 2014 году в управление усадьбу Асеевых в городе Рассказово, провело ее реставрацию, стоимостью 350 миллионов рублей. 1 октября 2018 года восстановленную усадьбу передали в пользование Тамбовской области. Такие же работы должны провести и в имении Моршанского района.

- В настоящее время ведется процедура оформления усадьбы Воронцова-Дашкова в собственность ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», - продолжает Наталия Владимировна. – Достигнута договоренность о выполнении здесь первоочередных работ по консервации, чтобы ограничить сюда доступ посторонних. А до конца 2020 года собственник должен провести здесь восстановительные работы.

Кстати, как рассказали в региональном управлении Госохраны памятников, имение Воронцова-Дашкова вошло в проект «Возрождение исторических усадеб», который реализует «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

- Основная идея ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура» – усовершенствование механизмов повышения инвестиционной привлекательности исчезающих дворянских родовых гнезд, с последующим вовлечением данных исторических памятников в экономический оборот района путем создания инвестиционно- благоприятной среды, формирования туристических и ремесленно-промышленных кластеров, - говорится на сайте учреждения. - Проект направлен на приведение исторических усадеб в надлежащее техническое состояние с сохранением культурно-исторической ценности объекта и его аутентичности.