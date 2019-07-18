Королева коз, Прессато, Скаморца и другие

На улице Москва в селе Куксово

Фестивальной площадкой стала территория Татановской школы агробизнеса в селе Куксово на улице Москва, недалеко от которой находится козоводческое хозяйство ООО «Пионер агро парк». Фермер-козовод и одновременно адвокат Сергей Пронин вышел на главу Тамбовского района Алексея Бородина с инициативой о проведении в селе летнего семейного фестиваля, который демонстрирует не только пользу местной натуральной молочной продукции, но и пропагандирует здоровый образ жизни. В партнерстве местного самоуправления и сельхозпроизводителей и родился первый Фестиваль ремесленного сыра.

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На гастрономическом празднике традиционно презентовали все самое лучшее, организовали дегустацию, мастер-классы, конкурсы, развлекательную программу. Вот один из отзывов в социальных сетях: «Купили 8 сортов сыра, козий кефир, дубовую разделочную доску, цветок «Розовый дельфиниум», съели по вкусом бутерброду с сыром, приготовленному на гриле, изготовили на мастер-классе венки из диких цветов и трав, погладили и покормили коз, детвора навыигрывала кучу призов на разных площадках... В общем, сытые, довольные, с покупками и в венках поехали домой. Спасибо организаторам! Это была крутая придумка!»

Трудно сказать, сколько видов сыра привезли на фестиваль фермеры из Притамбовья, областного центра, Мичуринского, Бондарского, Инжавинского, Кирсановского, Петровского районов, но к моменту народной дегустации представленных на конкурс сыров (а их было более 20 наименований) торговые прилавки уже опустели. Даже сами сыроделы были удивлены таким спросом. Раскупили и самые дорогие сыры!

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Особое внимание было привлечено к новым названиям: Скаморца, Качотта, Таледжо, Моцарелла, Камамбер, Примосоле, Прессато, Савинка, Полено… Гурманы отметили, что итальянская линейка сыров, произведенная в российской глубинке, по вкусовым качествам не уступает оригинальной. А некоторые сыры с тамбовским акцентом являются еще и оригинальным сувениром. Например, сыр в оболочке под березовое полено, который так и называется «Полено». Или сыр с изображением симпатичной козочки на обертке - «Королева коз»! Так что импортовытеснение — налицо!

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- Вся продукция действительно заслуживает самых высоких оценок. Я лично побывал в этих фермерских хозяйствах и наблюдал, как делается этот сыр из лучшего натурального молока. Сегодня сырный фестиваль проходит в Тамбовском районе, но, думаю, что в следующем надо расширить его до областного уровня и сделать мероприятие ежегодным, - сказал вице-губернатор Сергей Иванов.

Организаторы провели конкурс на лучший сыр. Образцы оценивало жюри во главе с профессиональными экспертами из Москвы, а затем прошло народное голосование. Баллы сложили и выявили победителей, которые получили дипломы фестиваля и подарки.

- Твердый сыр «Прессато» - безусловный лидер в своей группе, это настоящий пармезан. Такого качества достичь непросто, - прокомментировала председатель профессионального жюри Светлана Новопашина, ведущий научный сотрудник Всероссийского института племенного дела.

Журналист из Воронежа Олег Колесников, который является членом жюри многих гастрономических фестивалей, отметил красивые лица Фестиваля ремесленных сыров, разместив на своей странице в соцсетях фото тамбовских сыроваров. Большинство из них представляли свою продукцию в фирменной одежде. И это добавляло праздничных красок в колорит гастрономического события. Олег озвучил новую идею организаторам: в следующем году устраивать ресторан одного дня.

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Первое племенное хозяйство

Готовясь к сырному фестивалю, Сергей Пронин получил радостное известие — Министерство сельского хозяйства России присвоило его предприятию ООО «Пионер агро парк» статус племенного хозяйства по разведению коз. В стаде сегодня 350 голов. Некоторые козочки и козлы были участниками фестиваля сыра. Никто не проходил мимо них равнодушно. Все норовили погладить, покормить козлят, ухватить козла за рога и сфотографироваться рядом. Организаторы предусмотрительно подготовили для кормежки животных морковку, капусту, сено.

Три года назад успешный адвокат Сергей Пронин занялся организацией хозяйства, полностью погрузившись в новую для себя тему козоводства. Фермерский грант в миллион рублей позволил ему закупить животных элитной породы «Зааненская» в Санкт-Петербурге. Улучшенная порода коз позволяет получать молоко без специфического запаха и вкуса. А благодаря разработанному рациону из натуральных кормов оно обладает сливочным и нежным вкусом, легко усваивается. Став фермером, Пронин собственноручно стал изготавливать сыр, экспериментируя с рецептурой. И назвал свою продуктовую линейку очень привлекательно - «Королева коз». Сегодня он уже с удовольствием проводит мастер-классы и презентации.

Увлечение козоводством не было случайным для Сергея Алексеевича. Он давно интересовался целебными свойствами козьего молока, особенно для детей, страдающих аллергией и другими заболеваниями. Когда бывал в Европе, всегда старался больше узнать о разведении коз, изготовлении качественных сыров, молочной продукции. Подружился с фермерами-козоводами в России и за рубежом. Находит возможность на своей странице в фейсбуке делиться не только собственным опытом и достижениями, но и успехами своих коллег, мнениями отраслевых экспертов. Любимой темой он «заразил» многих.

Сегодня реализует фитнес-проект вместе с одним из тамбовских фитнес-клубов, участникам которого поставляет козье молоко, кефир и другую «молочку», которая заменяет биодобавки, усиливая спортивный результат.

- Мы сопровождаем хозяйство Сергея Пронина с самого открытия, - рассказывает ведущий научный сотрудник Всероссийского института племенного дела Светлана Новопашина. - То, что «Пионер агро парк» получил статус племенного хозяйства-репродуктора — наш совместный труд. Сергей Алексеевич — просто перфекционист в своем деле! Вот уж действительно пионер, который для всех пример! Мы рады, что в Тамбовской области появилось такое хозяйство, которое будет помогать всем желающим заняться новым полезным и выгодным делом. В России козоводство пока не столь популярно, как во многих других странах. И здесь есть хорошие перспективы для развития.

Всего в России 11 племенных хозяйств по разведению коз. В том числе 3 племзавода, 7 репродукторов, одно генофондное хозяйство.

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Семейный интерес

Побывавшие на фестивале ремесленного сыра гости (более 1200 человек) отметили, что организатором многих площадок была известная в области компания интернет-провайдер. Ноу-хау сельского фестиваля стала онлайн-трансляция в сети Интернет. И благодаря ей к празднику присоединились еще десятки любителей гастрономических событий.

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В числе организаторов мероприятия была и телекомпания «Новый век», которая вела съемки новой программы «Моя малая родина». Стартует этот проект в эфире с сентября. В программе будет рассказываться об интересных событийных мероприятиях, реализованных бизнес-идеях, народных промыслах, увлеченных людях. Каждая программа - своего рода «визитная карточка» муниципалитета. Новые направления агробизнеса на площадке средней школы агробизнеса, брендовая продукция Тамбовщины и ее оценка самими жителями — темы отснятого на фестивале материала.

А зимой эта телекомпания наверняка будет активно освещать и еще один оригинальный фестиваль, придуманный в Притамбовье, - «Лысогорские санки». Мероприятие оказалось настолько привлекательным для тамбовчан, что количество участников превзошло все ожидания. Подготовленная площадка оказалась мала...

Какие же творчески активные люди живут в тамбовской глубинке! Столько интересных фестивалей появилось в каждом городе и районе! «Праздник русского сарафана», «Шушпанская щука», «Кукарекино», «Бондарская карусель»… И взрослым, и детворе не скучно! Стоило только губернатору Александру Никитину бросить клич всем главам - продвигать интерес к своим территориям с помощью привлекательных событий.

Наталия Полякова

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Лучшие сыры, награжденные дипломами по результатам профессионального и народного голосования на Фестивале ремесленных сыров:

Твердый сыр «Прессато» (ООО «Vero”, Бондарский район) - лучший сыр по мнению профессионального жюри.

Сыр "Тамбовский пресс" (сыродельня «Федоровский промысел», Мичуринский район) — это народный выбор.

Диплом «Креативный сыровар» получило фермерское хозяйство «Калаисские холмы» (Кирсановский район).

Звание «Король коз» заслуженно присвоено Сергею Пронину (ООО «Пионер агро парк»).

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области