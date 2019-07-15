Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян: «Мы должны показывать не зубы, а характер!»

14 июля тамбовская футбольная команда сыграла свой первый, как его называют, исторический, матч в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чуда не произошло – дебютанты РПЛ не смогли обыграть сильнейшего соперника или даже сравнять результат матча, который закончился со счетом 2:1. При этом в первом тайме тамбовчане сделали все, чтоб не дать «зенитовцам» прорваться к их воротам. Впрочем, назвать это лишь игрой в обороне тоже нельзя, наши игроки создали несколько опасных моментов у ворот противника. А в конце первой 45-минутки матча над воротами «зенитовцев» и вовсе нависла очень серьезная угроза: после удачно проведенной комбинации на левом фланге удар по воротам нанес наш нападающий Хызыр Аппаев, но, к большому разочарованию тамбовских болельщиков, мяч попал в штангу. В итоге в первом тайме «размочить» счет ни одной из команд не удалось. Но уже на первых минутах второго периода матча в ворота «ФК «Тамбов» влетели сразу два мяча. На 46-минуте гол забил Александр Ерохин, а спустя всего 2 минуты результат закрепил Артем Дзюба.

Впрочем, такой стремительный прорыв тамбовчан не напугал. А вышедший на 56-й минуте полузащитник ФК «Тамбов» Бенито, заменивший на поле Антона Килина, смог забить гол престижа. Это произошло благодаря его точному удару из-за пределов штрафной на 71 минуте матча. В оставшееся до конца матча время счет больше не менялся. Несмотря на проигрыш, и комментаторы матча, и болельщики, и главный тренер горожан Александр Григорян, сошлись во мнении, что тамбовчане показали достойную игру.

- Если бы не эти два мяча, которые мы пропустили в начале второго тайма, буквально в первую «пятиминутку», можно было бы говорить о достаточно качественном матче с нашей стороны, - сказал Александр Григорян на послематчевой пресс-конференции. - Но в этом и заключается мастерство команды, которая сегодня выиграла, потому что она использовала эту «пятиминутку», использовала потерю нами концентрации. Конечно, можно говорить о том, что в целом мы провели достойный матч, но, во-первых, игру надо анализировать более глубоко. Раньше я достаточно часто на пресс-конференциях делал какие-то выводы и понял, что это непрофессионально, надо смотреть внимательно матч! В целом «Зенит» победил заслуженно. У команды достаточно четко прослеживается система, ведь Сергей Семак – он системный тренер. При этом я не могу сказать, что «Зенит» играет предсказуемо – игроки здесь очень высокого уровня. Но атаки этой команды развиваются по определенным правилам, поэтому мы в первом тайме перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего игрока на фланге, проникать через центр, подбирать мячи… Во втором тайме задача была эту стратегию выдержать до 60-65 минуты и заставить соперника «дергаться».

По словам Александра Григоряна, сменить тактику игры, предусмотренную для второго тайма, пришлось из-за двух, забитых друг за другом, голов. Тамбовчане были вынуждены перейти в нападение и не безрезультатное.

- У нас собраны достаточно сильные мужчины и нам нужно не «зубы показывать», а характер, - подытожил главный тренер ФК «Тамбов».

Достойных соперников в тамбовчанах увидел главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак. - В первом тайме игра получилась сложной, - сказал Семак. – На мой взгляд «зенитовцы» недостаточно быстро и остро атаковали. Во втором тайме играли значительно лучше, смогли забить два быстрых мяча. Жалко, что вместо того, чтобы забить третий, мы пропустили мяч. К концу игры присутствовала нервозность. Хотя особо острых моментов не возникало, тем не менее такой «скользкий» счет свой отпечаток на игру все же наложил.

Кстати, в первом матче РПЛ против тамбовчан играл воспитанник нашей футбольной школы, полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, который поделился впечатлениями от игры после ее окончания.

- Клуб сделал очень большой шаг, завоевав путевку в Премьер-Лигу, - считает Юрий Жирков. - В первом тайме нам было очень тяжело – «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты - в штангу попали, ну а во втором тайме мы чуть «добавили» и забили два мяча. Я думаю, что в первой игре «Тамбов» неплохо смотрелся и сыграл достойно.

Несмотря на проигрыш, тамбовские болельщики уверены, что игра, в которой наши футболисты уступили одному из фаворитов РПЛ, была качественной и интересной.

- Давненько «Зенит» в первом туре не пропускал голов. Сезона три, как минимум, точно, -комментирует итоги игры болельщик Алексей Караваев. – Ну а Тамбов продолжает взбираться на свои «эвересты» - первый гол в РПЛ, первый гол в ворота действующему чемпиону. «Зенит» хоть и победил, но в абсолютном зените он сегодня всё-таки не был…

Следующий матч тамбовчане сыграют с не менее достойным соперником – 21 июля в Москве состоится встреча ФК «Тамбов» и «Локомотива».