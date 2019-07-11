Аграрно-промышленный колледж - центр практико-ориентированной подготовки кадров для аграрного и других секторов экономики Тамбовской области.

на бюджетной основе на базе 9 классов:

— Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01)

— Технология сахаристых продуктов (19.02.04) new

— Земельно-имущественные отношения (21.02.05)

— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03)

— Агрономия (35.02.05)

— Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (35.02.08) (очное, заочное)

— Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (35.02.16)

— Ветеринария (36.02.01) (очное, очно-заочное)

— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01)

— Технология парикмахерского искусства (43.02.13)

— Поварское и кондитерское дело (43.02.15)

— Механизация сельского хозяйства (35.02.07) (заочное);

по профессиям на бюджетной основе

на базе 9 классов:

— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (13.01.10)

— Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (35.01.14)

на базе 11 классов:

— Портной (29.01.07) (очно-заочное)

— Продавец, контролер-кассир (38.01.02) (очно-заочное).

на платной основе на базе 9 классов:

— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) (заочное)

— Право и организация социального обеспечения (40.02.01) (заочное).

Подробная информация на сайте apt68.ru.

Телефон горячей линии 8 (47537) 3-70-80.

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Аграрно-промышленный колледж является старейшим учебным заведением Тамбовской области. Свою историю колледж ведет с 1945 года. Основными направлениями подготовки является сельское хозяйство, транспорт, общественное питание, сфера услуг, строительство, легкая промышленность.

Колледж взаимодействует с социальными партнерами через договоры об организации производственной практики, о социальной поддержке студентов и трудоустройстве выпускников. Более чем с 100 организациями области заключены договора.

В 2015 году на базе колледжа было создано федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».

В 2018-2019 годах колледж являлся площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».

В заключительном этапе приняли участие более 30 регионов Российской Федерации.

Приоритетным направлением в деятельности колледжа является участие в международном движении WorldSkills Russia. С 2013 года колледж неизменно участвует в отборочных и национальных чемпионатах.

В 2016 году студент колледжа по специальности «Механизация сельского хозяйства» Мещеряков Михаил в составе национальной сборной России отстаивал честь страны на чемпионате EuroSkills-2016 в Швеции. В 2018 году студент этой специальности Малицкий Максим на Национальном чемпионате WorldSkills Russia стал победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

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В компетенции «Агрономия» победителем Национального чемпионата WorldSkills Russia - 2017 является студент специальности «Агрономия» Осетров Дмитрий.

В августе 2019 года в Казани пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». В нем примет участие студент 4 курса колледжа по специальности «Агрономия» Мещеряков Анатолий.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» в феврале этого года Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен конкурсный отбор на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям».

ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» вошло в число победителей конкурсного отбора и стало получателем федерального гранта в размере 46 млн. руб.

Средства будут направлены на создание и оснащение пяти мастерских по направлению «Сельское хозяйство» по следующим приоритетным группам компетенций: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия».

Цель деятельности мастерских – практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Россия.

В 2010 году в колледже образовано Хуторское казачье общество «Кирсановское». Колледж реализует две образовательные программы среднего профессионального образования «Земельно-имущественные отношения» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», которые содержат казачий компонент. В 2017 году ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» стал призером Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучшая казачья образовательная организация-2017». Студенты-казаки были премированы поездкой в Крым.

Более 30 000 юношей и девушек начинали свой жизненный путь в аграрно-промышленном колледже.

Твое будущее в нашем колледже!!!

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Наш адрес: 393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Интернациональная, д.15.

E-mail: apromtehn@rambler.ru.