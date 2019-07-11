Аграрно-промышленный колледж - центр практико-ориентированной подготовки кадров для аграрного и других секторов экономики Тамбовской области.
на бюджетной основе на базе 9 классов:
— Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01)
— Технология сахаристых продуктов (19.02.04) new
— Земельно-имущественные отношения (21.02.05)
— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03)
— Агрономия (35.02.05)
— Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (35.02.08) (очное, заочное)
— Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (35.02.16)
— Ветеринария (36.02.01) (очное, очно-заочное)
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01)
— Технология парикмахерского искусства (43.02.13)
— Поварское и кондитерское дело (43.02.15)
— Механизация сельского хозяйства (35.02.07) (заочное);
по профессиям на бюджетной основе
на базе 9 классов:
— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (13.01.10)
— Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (35.01.14)
на базе 11 классов:
— Портной (29.01.07) (очно-заочное)
— Продавец, контролер-кассир (38.01.02) (очно-заочное).
на платной основе на базе 9 классов:
— Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) (заочное)
— Право и организация социального обеспечения (40.02.01) (заочное).
Подробная информация на сайте apt68.ru.
Телефон горячей линии 8 (47537) 3-70-80.
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Аграрно-промышленный колледж является старейшим учебным заведением Тамбовской области. Свою историю колледж ведет с 1945 года. Основными направлениями подготовки является сельское хозяйство, транспорт, общественное питание, сфера услуг, строительство, легкая промышленность.
Колледж взаимодействует с социальными партнерами через договоры об организации производственной практики, о социальной поддержке студентов и трудоустройстве выпускников. Более чем с 100 организациями области заключены договора.
В 2015 году на базе колледжа было создано федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
В 2018-2019 годах колледж являлся площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
В заключительном этапе приняли участие более 30 регионов Российской Федерации.
Приоритетным направлением в деятельности колледжа является участие в международном движении WorldSkills Russia. С 2013 года колледж неизменно участвует в отборочных и национальных чемпионатах.
В 2016 году студент колледжа по специальности «Механизация сельского хозяйства» Мещеряков Михаил в составе национальной сборной России отстаивал честь страны на чемпионате EuroSkills-2016 в Швеции. В 2018 году студент этой специальности Малицкий Максим на Национальном чемпионате WorldSkills Russia стал победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
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В компетенции «Агрономия» победителем Национального чемпионата WorldSkills Russia - 2017 является студент специальности «Агрономия» Осетров Дмитрий.
В августе 2019 года в Казани пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». В нем примет участие студент 4 курса колледжа по специальности «Агрономия» Мещеряков Анатолий.
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» в феврале этого года Министерством просвещения Российской Федерации был объявлен конкурсный отбор на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям».
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» вошло в число победителей конкурсного отбора и стало получателем федерального гранта в размере 46 млн. руб.
Средства будут направлены на создание и оснащение пяти мастерских по направлению «Сельское хозяйство» по следующим приоритетным группам компетенций: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия».
Цель деятельности мастерских – практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Россия.
В 2010 году в колледже образовано Хуторское казачье общество «Кирсановское». Колледж реализует две образовательные программы среднего профессионального образования «Земельно-имущественные отношения» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», которые содержат казачий компонент. В 2017 году ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» стал призером Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучшая казачья образовательная организация-2017». Студенты-казаки были премированы поездкой в Крым.
Более 30 000 юношей и девушек начинали свой жизненный путь в аграрно-промышленном колледже.
Твое будущее в нашем колледже!!!
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Наш адрес: 393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Интернациональная, д.15.
E-mail: apromtehn@rambler.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU