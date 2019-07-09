Жильцам дома-памятника в Тамбове предложили сделать дорогую реставрацию в ожидании переезда

Жителей аварийного дома-памятника на улице Горького, 41Б обязан расселить застройщик, который занимается развитием этой территории по договору с муниципалитетом. В этом уверены в городской администрации, где прокомментировали ситуацию, в которой оказались собственники квартир разрушающегося строения.

В мае стало известно, что мэрия своим постановлением обязала жильцов сделать ремонт объекта культурного наследия, которым по закону является бывшая усадьба дворянки Марии Турчаниновой. Вопросом, потянут ли жители дорогостоящий ремонт, чиновники даже не интересовались (более того в мэрии не смогли ответить на вопрос, сколько жителей зарегистрировано на сегодняшний день в разваливающемся доме). А по закону для реконструкции памятника регионального значения должна быть привлечена специализированная организация, у которой есть соответствующая лицензия. Кроме того, прежде чем приступить непосредственно к работам, здание необходимо обследовать экспертам, должен быть создан проект реконструкции, согласованный с региональным органом Госохраны.

На состояние своего дома жители жалуются уже не первый год. Люди даже пытались снять с дома статус памятника, так, по их мнению, вопрос с переездом в благоустроенное жилье решился бы гораздо быстрее. В этом жители дома №41Б по ул. Горького не сомневаются, глядя на своих более удачливых соседей, которые жили в зданиях, не представляющей исторической ценности. Многие из них получили взамен аварийного жилья вознаграждение от застройщика и благополучно переехали в новые квартиры. Дома, которые они занимали, можно снести и построить на этом месте очередную высотку. С памятником так поступить не получится: сносить его нельзя.

Тем временем состояние дома-памятника, который десятилетия не видел ремонта, ухудшается, здесь протекает крыша, по фасаду пошла трещина. - У нас разрушается стена, в квартирах текут потолки, - говорит жительница дома №41Б по ул. Горького Надежда Лямина. – Мы не против отселения, но пока нам ничего не предлагали. А теперь еще мы должны отремонтировать здесь все.

И не только отремонтировать, но уложиться в предусмотренные городским постановлением сроки. На реставрацию памятника людям дали полтора года, к концу 2020, согласно постановлению мэрии, здесь все должно быть приведено в порядок.

Кстати, в горадминистрации признались, что муниципалитет также является собственником нежилого помещения в аварийном строении площадью 77,5 кв. м. и, соответственно, владеет общим имуществом пропорционально доле этого помещения. Это значит, что город тоже обязан внести свою лепту в ремонт и от этого чиновники тоже теперь не отказываются и готовы выполнить свою часть обязанностей по реконструкции.

Две недели назад любопытная история жильцов старинного тамбовского дома попала в эфир федерального канала НТВ. После того, как о безвыходной ситуации жителей бывшей усадьбы Турчаниновой узнала вся страна, судьбой здания заинтересовались в региональном СКР. Здесь начали доследственную проверку по изложенным в сюжете фактам.

- Как следует из сюжета, городская администрация признала строение аварийным и обязала жильцов отремонтировать его за свой счет. Но есть одна проблема - проводить строительные работы памятников архитектуры могут только специализированные организации, поэтому цена будет соответствующая, непосильная пенсионерам, проживающим в этом доме. В рамках организованной процессуальной проверки по изложенным в сюжете фактам следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области будет дана правовая оценка законности и обоснованности действий должностных лиц администрации города. Проверка продолжается.

В городской администрации уверены в законности своих действий – содержать общее имущество дома обязаны собственники. Такое положение действует уже много лет, решить проблему дырявых крыш, ветхих коммуникаций и прочих проблем должна была программа капремонта. Но дом 41Б на улице Горького в нее не вошел, так как три строения, составляющие комплекс усадьбы, официально числятся домами блокированной застройки. Жильцы таких строений в программе капремонта не участвуют и взносы не платят. Не вошел дом в областную адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда.

- Действие этой программы, рассчитанной на 2019-2024 годы, распространяется на аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, - пояснил «Житью» заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Панков. – Дом на ул. Горького, 41Б признали аварийным и подлежащим реконструкции 31 мая этого года. При формировании следующей программы переселения граждан из аварийного жилья этот дом будет учтен, что даст возможность собственникам жилых помещений получить по договорам мены новое благоустроенное жилье.

У обитателей аварийного дома есть еще одна возможность решить жилищную проблему. Как рассказали в администрации города Тамбова, территория в границах квартала улиц Интернациональной, К. Маркса, М. Горького, Базарной передана под застройку ООО «ТамбовБизнесСтрой».

- По условиям договора о развитии этой территории застройщик обязан выкупить права на жилые помещения, находящиеся в собственности у жителей, в том числе в доме №41Б по улице Горького, - продолжает Дмитрий Николаевич. – Но на сегодняшний день застрощик ООО «ТамбовБизнесСтрой» этот пункт договора выполнил не в полном объеме.

Вопрос с переселением жителей дома №41Б по улице Горького строители должны до конца 2020 года, но пока никаких шагов в этом направлении даже не предпринимается. С чем это связано в фирме ООО «ТамбовБизнесСтрой» оперативно прояснить не смогли. А пока, в ожидании переселения по тому или другому основанию, людям предлагают провести дорогостоящую реконструкцию...