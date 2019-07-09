Тамбовский «дракон» вернется на место?

Из детского городка на улице Набережной, 32/2, который планировали обновить только в следующем году, на прошлой неделе исчезли качели и прочие игровые комплексы. Такой информацией в минувшие выходные в соцсетях поделились очевидцы. Ранее жители этого района выступали в защиту городка, который установили еще в 80-х годах прошлого века, за это время его ремонтировали, меняли конструкции, но общая концепция игровой зоны не менялась. Здесь сохранились пушки и дракон – элементы, которые у многих горожан вызывают приятные детские воспоминания.

О том, что это место отдыха кардинально измениться стало известно после проведения в городе голосования, на котором жители выбирали территории для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно проходило в областном центре с 15 по 19 апреля. Из семи общественных пространств горожане выбрали три, в том числе и детскую площадку на набережной. Эскиз благоустройства этой территории разместили на официальном сайте городской администрации. Тогда и выяснилось, что от прежнего городка практически ничего не останется. По замыслу разработчиков, все деревянные элементы и конструкции здесь необходимо заменить на пластик.

- Проектом предлагается использовать современные материалы и конструкции, - говорится в пояснительной записке к эскиз-проекту. - Благоустройства сквера предполагается частичный демонтаж существующих бетонных дорожек, реконструкция и организация освещения территории, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, сооружения цветников, организации мест для отдыха, посадка новых деревьев и кустарников и установки ограждений и МАФ. В соответствии с заданием на проектирование на участке предполагается замена детского спортивного игрового оборудования с устройством покрытия из резиновой крошки. В зонах для отдыха запроектированы места для сидения, лавочки с урнами для мусора, цветники и уличные фонари.

Горожан, проживающих в этом районе, такие кардинальные перемены не устроили. Спасти деревянный городок люди попросили губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

- Обращаюсь к вам от лица жителей домов 22, 30, 32, 34 по ул. Набережной, д. 5 по ул. Энгельса. Мы все против того, чтобы наш старый, деревянный детский городок сносили, заменяя его на гораздо худший по качеству новый, - написала на неофициальном сайте руководителя области Таисия Александрова. - Судя по картинкам, это такая же площадка, что в предыдущие год-два устанавливали во всех дворах города. Просим не менять этот городок, а отремонтировать его: поменять бетонную дорожку на плитку, подлатать деревянные постройки, и т.д.). Так же просим оставить на месте дракона и пушки, которые очень любят дети и выросшие здесь взрослые. В случае необходимости готовы собрать подписи или подписать петицию в Интернете. Средства, планировавшиеся на городок, просим потратить на замену покрытия возле новой детской площадки на Набережной в соседнем квартале, возле д.28 по ул. Набережная. Бетонные плиты там раскрошились, и нередко дети спотыкаются и падают!

В ответе на эту жалобу, мэрия сообщает, что предложения горожан при проведении работ учтут. Но несколько дней назад на площадку приехали специалисты, которые убрали отсюда игровые комплексы и качели. Из-за чего тамбовчане сделали вывод, что за год до предполагаемой реконструкции городок демонтировали, с тем, чтобы заменить его на современный комплекс.

- Они сейчас пластиковую ерунду поставят и этим всё закончится. Не могли отреставрировать и сделать деревянный городок, - возмущаются горожане.

В Сети даже появились предложения разместить элементы площадки с набережной на новом месте.

- Мы написали письмо-обращение в комитет городского хозяйства администрации города Тамбова по вопросу содействия в сохранении данного городка, - говорит лидер инициативной группы округа «Старинный» Фёдор Фирсов. - В случае если демонтируют и отреставрируют, его можно установить в новое, всем доступное место. Мы, как волонтеры округа, готовы подключиться и способствовать сохранению деревянных строений. Можем предоставить дворовую площадку по адресу: ул.Коммунальная д.36, где располагается «Музей-читальня Можарова». Готовы обсудить такую возможность со всеми неравнодушными тамбовчанами!

Но, как рассказали в администрации города Тамбова, демонтаж деревянных конструкций провели по просьбам самих горожан, и это не старт работ по благоустройству, а текущие, плановые работы.

- В администрацию города Тамбова поступало много обращений граждан о том, что городок ветхий, часть элементов сломана и это небезопасно для детей, - объясняет заместитель председателя комитета городского хозяйства мэрии Павел Филатов. - По этим обращениям было принято решение, и подписано постановление о демонтаже не самого детского городка, а элементов, которые угрожают безопасности. Хочу отметить, что их не выбросили - эти конструкции разобраны и находятся на ответственном хранении в МБУ «Спецтехуниверсал». Далее мы будем смотреть, и с учетом мнения экспертов определим: что можно восстановить – будет восстановлено, что нет – заменим. Что же касается будущего городка, то и тут хотел бы заметить, что работы здесь начнутся в следующем году. На данный момент окончательный дизайн-проект не разработан, потому что представленный проектировщиками изначальный вариант был представлен на общественное обсуждение, и горожане высказались против него. В результате принято решение сделать его в другом стиле. Замечания горожан, в том числе и о необходимости максимально сохранить имеющуюся сегодня стилистику, материалы, общую идею, приняты во внимание и будут учтены при изготовлении основного проекта, который затем должен пройти госэкспертизу в областном учреждении. Поэтому и сам городок, и деревянный дракон останутся на своем месте. Плюс появятся новые элементы.

КСТАТИ

Благоустройство на Рылеева, 100А под вопросом? Еще одним лидером апрельского голосования стало общественное пространство на улице Рылеева, 100А. За благоустройство этой территории жители областного центра собрали более тысячи подписей. Но, по данным администрации города, с реализацией этого проекта могут возникнуть проблемы. Неожиданно выяснилось, что именно по этой территории проходят тепловые сети. В будущем это не позволит взять сквер в ведение города, также здесь нельзя высаживать деревья.

- Этот факт вместе с отрицательным заключением комитета городского хозяйства зафиксирован в протоколе общественной комиссии, но, несмотря ни на что, депутаты проголосовали за включение территории в программу благоустройства, - говорят в администрации города Тамбова. Также, учитывая плотную застройку северной части Тамбова, многие горожане используют сегодня зеленую зону между домами как парковку. Многие жители указанной территории высказывали и просто проигнорировать их было бы неправильно, как и то, что при отсутствии места для парковки автомобилисты оставляют машины на проезжей части дорог, делая невозможной работу спецтехники. Еще одним фактором, который должны будут учесть проектировщики, станет то, что часть земельных участков на междворовой территории в районе дома 100А по улице Рылеева на кадастровой карте уже выделены под размещение торговых павильонов и строительство многоэтажного дома. Сегодня этим участкам присвоены кадастровые номера.

Такой комментарий стал ответом префекту префектуры «Рылеева» Алексею Власкину на его достаточно жесткий пост на страничке в соцсети. Алексей Алексеевич, обвинил городских чиновников в нехватке компетентности, знаний или желания выполнять свои должностные обязанности. Поводом для этого заявления стало письмо, адресованное Алексею Власкину, в котором исполняющий обязанности главы города Дмитрий Самородин объясняет причины, по которым благоустройство территории на ул. Рылеева, 100А, придется, как минимум, отложить.