Тамбовчане нашли украденную ценную икону XVIII века через Интернет

26 июня в региональном УМВД сообщили о том, что в Тамбовскую область удалось вернуть одну из икон, которую ранее похитили из Космодамиановского храма села Козьмодемьяновка Гавриловского района. Как рассказал настоятель храма Евгений Большов, кража произошла 11 октября 2017 окна – тогда преступники влезли в помещение через окна и унесли все, что сочли ценным. В итоге храм лишился тринадцати икон, среди которых была особо почитаемая местными жителями – икона Иверской Божией Матери.

В приходе, самые первые упоминания о котором датируются 1776 годом, эта икона появилась также в 18 веке. Написали ее на горе Афон специально для храма села Козьмодемьяновка по просьбе местных жителей, которые посетили святое место, они же и оплатили работу монахов.

- Икона Иверской Божией Матери была самой почитаемой в нашем приходе, - говорит настоятель Космодамиановского храма Евгений Большов. – В 30-е годы храм разрушили, множество святынь было утеряно, но эту икону спасла местная жительница, благодаря ей, она уцелела.

В 70-е годы старинная икона оказалась в Ленинграде у родных женщины, которая сохранила ее. А потом следы святыни потерялись – в 90-е ее продавали и перепродавали несколько раз.

В «нулевые» в селе начали восстанавливать разрушенный храм, и решили во что бы то ни стало вернуть в него главную святыню.

- Поисками иконы Иверской Божией матери мы занимались больше пяти лет, - рассказал уроженец села Козьмодемьяновка Сергей Н. – В городе, где я теперь живу, в местной иконописной школе ее отреставрировали. Икона была в плохом состоянии: кто-то повредил лик Богородицы и Иисуса, как будто в ярости ее чем то резали… Средства на восстановление нашей святыни собирали все жители села. И в 2009 году икона с почетом вернулась в храм.

Икону кто-то намеренно испортил, но ее удалось восстановить

Но с 2016 года в Тамбовской области начались серийные кражи. Объектом внимания злоумышленников становятся церкви и храмы, расположенные в самых разных уголках нашего региона. Тогда кражи произошли в храмах Инжавинского, Тамбовского и других районов. Кстати, похищенные иконы из одноименного Космодамиановского храма, но расположенного в селе Лысые горы, часть из которых были покрыты сусальным золотом и также датированы 18 веком, до сих пор не нашли…

По факту краж из культовых сооружений в УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело, начались поиски преступников. В январе 2018 года у следствия появились подозреваемые, на них вышли после кражи, произошедшей в храме Казанской иконы Божией Матери села Курдюки Инжавинского района.

- Воры взломали замки на дверях храма Казанской и похитили четыре иконы: «Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон», «Святой Великомученик Димитрий Солунский», а также Пресвятой Богородицы «Казанская» и «Скоропослушница», - сообщали тогда в УМВД России по Тамбовской области. - Святыни были вывезены в Ярославскую область с целью дальнейшей продажи.

Вскоре двоих мужчин, которые промышляли кражами в храмах Тамбовщины, задержали в городе Рыбинске Ярославской области. Иконы, похищенные в Инжавинском районе, они продать еще не успели. Их забрали на исследование, которое провел эксперт Министерства культуры РФ. Оно подтвердило, что похищенные из села Курдюки иконы имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. Это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела – по ст.164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Вот только из десятков украденных икон, как особо ценных, так и не очень, вернуть в храмы удалось единицы.

- На сегодняшний день в регион возвращены 9 украденных этой преступной группой икон, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Тамбовской области Алексей Жданов. – Уголовное дело о краже культурных ценностей находится на контроле руководителя УМВД и является приоритетным. Поиски пропавших икон продолжаются.

Но оказывается, что наряду с полицейскими, розысками святынь занимаются сами прихожане и неравнодушные тамбовчане, заинтересованные в возвращении похищенных икон. И у них получается!

- Как правило, такие предметы попадают либо в антикварные лавки, проверить ассортимент которых полиции труда не составляет, - рассказывает Сергей Н. – Если там их обнаружить не удается, и они не стали достоянием чьей-то закрытой частной коллекции – икона обязательно «всплывет» в Интернете. Надо только знать, где искать.

Сергей Александрович, в роли потенциального покупателя, постоянно просматривает предложения о продаже предметов старины и, таким образом, находит уже вторую икону, похищенную из Космодамиановского храма.

- Сначала на просторах Интернета обнаружилась икона св. Мурина и Вонифатия, - рассказывает Сергей Н. – Тогда мы сами ее выкупили и вернули в храм, не привлекая полицию. А 13 июня я увидел, что на продажу выставили икону Иверской Божией Матери. Ее попытались изменить – сделали бронзовый фон, новый шрифт надписи, но не узнать ее было невозможно.

Сергей Александрович принял решение сообщить о происходящем настоятелю храма села Козмодемьяновка Евгению Большову. А он, в свою очередь привлек полицию. Так икону удалось вернуть.

Полицейские передали святыню представителям Тамбовской епархии

- В наш храм икона пока не возвращена, - рассказал Евгений Большов. – Но мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время.

Сергей Н., несмотря на то, что самую ценную икону он уже нашел, на этом останавливаться не намерен и продолжит поиски похищенных ценностей – вернуть осталось 10 из 13 святынь.