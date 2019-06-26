Жердевский колледж сахарной промышленности – единственное учебное заведение в России, обеспечивающее специалистами предприятия сахарной и крахмалопаточной отраслей

Для подготовки специалистов здесь созданы условия, соответствующие самым современным требованиям. Колледж тесно сотрудничает с ОАО «Знаменский сахарный завод» – филиалом «Жердевский», ОАО «Алексеевское», Жердевским элеватором, Жердевской ветеринарной станцией, ООО «Кристалл» (Кирсановский сахарный завод), КФХ Антипов И.С. Учебное заведение было создано в 1943 г. и называлось «Жердевский техникум сахарной промышленности». Уже в феврале 1944 г., в тяжёлых условиях Великой Отечественной войны, удалось сформировать 6 групп по специальностям «технология» и «теплотехника». В 1986 г. открылось бухгалтерское отделение. В 1992 г. техникум был реорганизован в колледж сахарной промышленности, что дало ему право выпускать младших инженеров и технологов с углублёнными знаниями и более высоким уровнем образования.

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Продолжая расширять сферу подготовки, в 1999 г. Жердевский колледж добавляет специальность «Коммерция в АПК» с набором на базе 9 и 11 классов, а в 2001 г. – направление «Механизация сельского хозяйства». Директор колледжа Алексей Николаевич Каширин уверен, что в тамбовской местности профессия механизатора востребована, поэтому местной молодёжи надо дать возможность учиться по этому направлению. В 2016 г. в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО «Тамбовский бекон» и птицефабрики Ресурс в колледже начали обучать профессии ветеринара. В соответствии с требованиями времени в 2018 г. появилась специальность «Информационные технологии и программирование». В 2018 г. Жердевский колледж сахарной промышленности отметил 75 лет со дня основания. Сегодня он является одним из популярнейших учебных заведений в регионе, ведь здесь ведётся подготовка самых разных специалистов. На очном и заочном отделениях обучается свыше тысячи человек. Это будущие трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, техники-механики, техники-технологи, менеджеры по продажам, бухгалтеры, ветеринарные фельдшеры, разработчики веб-дизайна. На сегодняшний день визитной карточкой колледжа являются специальности «Технология сахаристых продуктов», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».

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Заказы на подготовку специалистов поступают от заводов, пищевых и перерабатывающих предприятий. Учащиеся проходят практику на заводах в Белгородской, Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Брянской областях. В рамках международного сотрудничества лучшие студенты имеют возможность пройти восьмимесячную стажировку в Германии. В нашем учебном заведении создано студенческое научное общество «Исследовательский Олимп», основной целью которого является поддержка одарённых студентов, стремящихся совершенствовать приобретённые знания в разных областях науки или учебного предмета, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научной и исследовательской деятельности под руководством преподавателей. Во время обучения студенты не только постигают науку, но и осваивают дополнительные рабочие профессии, участвуют в художественной самодеятельности, выступают на конкурсах и фестивалях, совершают экскурсионные и туристические поездки. В колледже также функционируют поисковый отряд, волонтёры, казачество. Двери нашего колледжа всегда открыты для желающих получить качественное образование и впоследствии трудиться в пищевой промышленности и сельском хозяйстве России.

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Наш сайт: жксп.рф.

Добро пожаловать!

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

В 2019 году осуществляет набор абитуриентов по следующим специальностям (очная форма обучения):

на базе 9 классов:

(19.02.04) – Технология сахаристых продуктов

(15.02.12) – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

(35.02.16) – Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

(36.02.01) – Ветеринария

(09.02.07) – Информационные системы и программирование

Срок обучения 3 года 10 месяцев

(38.02.04) – Коммерция (по отраслям)

Срок обучения 2 года 10 месяцев

(35.01.13) – Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Срок обучения 2 года 10 месяцев

На базе 11 классов: (19.02.04)

Технология сахаристых продуктов

(15.02.12) – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Срок обучения 3 года 10 месяцев

(38.02.01) – Экономика и бухгалтерский учёт

Срок обучения 2 года 10 месяцев

393671, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Интернациональная, 3

Тел. (факс) 8 (47535) 5-53-66

Е-mail: Kolledg_sahar@mail.ru

Материал предоставлен руководством ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»