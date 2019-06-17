2019-06-17T23:40:06+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись скорая и иномарка: погибла женщина-фельдшер

Еще четыре человека получили травмы, в числе пострадавших пациентка, которую везли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Скорая с пациентом направлялась в больницуСкорая с пациентом направлялась в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Моршанске произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали в региональном УГИБДД, ДТП зафиксировали в 19 часов 10 минут на перекрестке улиц Интернациональной и Ленина. В это время в больницу следовал автомобиль медслужбы, который вез туда женщину.

По словам водителя скорой он ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекресток машина выехала на красный сигнал светофора и столкнулась там с автомобилем «SsangYong», водитель которого по какой-то причине не заметил спецавтомобиль.

Водитель иномарки не заметил авто медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель иномарки не заметил авто медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Автомобили потеряли управление, и их вынесло за пределы проезжей части, после чего «скорая» загорелась. К счастью автомобиль быстро удалось потушить.

- В аварии погибла 36-летняя женщина-фельдшер, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Травмы также получили водитель, еще один фельдшер и пациентка, находившаяся в автомобиле медслужбы. Кроме того, госпитализирован находившийся в иномарке 63-летний пассажир.

В аварии погибла женщина-фельдшер Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии погибла женщина-фельдшерФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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