В Тамбовской области столкнулись скорая и иномарка: погибла женщина-фельдшер
В Моршанске произошла серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали в региональном УГИБДД, ДТП зафиксировали в 19 часов 10 минут на перекрестке улиц Интернациональной и Ленина. В это время в больницу следовал автомобиль медслужбы, который вез туда женщину.
По словам водителя скорой он ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На перекресток машина выехала на красный сигнал светофора и столкнулась там с автомобилем «SsangYong», водитель которого по какой-то причине не заметил спецавтомобиль.
Водитель иномарки не заметил авто медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Автомобили потеряли управление, и их вынесло за пределы проезжей части, после чего «скорая» загорелась. К счастью автомобиль быстро удалось потушить.
- В аварии погибла 36-летняя женщина-фельдшер, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – Травмы также получили водитель, еще один фельдшер и пациентка, находившаяся в автомобиле медслужбы. Кроме того, госпитализирован находившийся в иномарке 63-летний пассажир.
В аварии погибла женщина-фельдшерФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU