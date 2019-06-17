Кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области превысил 17 млрд рублей

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 14% и достиг 9,6 млрд рублей. Основная его часть – 9,5 млрд рублей – приходится на малый и средний бизнес. Портфель льготного кредитования ВТБ в Тамбовской области в рамках программ господдержки по итогам первого квартала превысил 3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области по итогам первого квартала увеличился на 5%, до 8,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 4,4 млрд рублей, прирост за три месяца – 8%. Портфель ипотечных займов на отчетную дату составил 3 млрд рублей (+4% к уровню начала года), автокредитования – 450 млн рублей.

Объем выдачи розничных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% и составил 1 млрд рублей. Основную долю занимают кредиты наличными – 761 млн млрд рублей (+34% к показателю 2018 года). За первый квартал банк выдал 238 млн рублей ипотечных кредитов (+15%), автокредитов – 58 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина отметила: «По итогам первого квартала можно отметить устойчивый интерес как корпоративных, так и розничных клиентов к кредитным продуктам. Это говорит о благоприятной экономической ситуации в регионе».