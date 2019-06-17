2019-06-17T10:17:49+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области превысил 17 млрд рублей

ВТБ (ПАО) в Тамбовской области по итогам работы в первом квартале 2019 года нарастил кредитный портфель объединенного бизнеса на 9%, до 17,9 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 14% и достиг 9,6 млрд рублей. Основная его часть – 9,5 млрд рублей – приходится на малый и средний бизнес. Портфель льготного кредитования ВТБ в Тамбовской области в рамках программ господдержки по итогам первого квартала превысил 3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области по итогам первого квартала увеличился на 5%, до 8,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 4,4 млрд рублей, прирост за три месяца – 8%. Портфель ипотечных займов на отчетную дату составил 3 млрд рублей (+4% к уровню начала года), автокредитования – 450 млн рублей.

Объем выдачи розничных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% и составил 1 млрд рублей. Основную долю занимают кредиты наличными – 761 млн млрд рублей (+34% к показателю 2018 года). За первый квартал банк выдал 238 млн рублей ипотечных кредитов (+15%), автокредитов – 58 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина отметила: «По итогам первого квартала можно отметить устойчивый интерес как корпоративных, так и розничных клиентов к кредитным продуктам. Это говорит о благоприятной экономической ситуации в регионе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Легкоатлетка из Мичуринска установила новый рекорд Тамбовской области
В Пригородном лесу Тамбова ремонтируют плотину
Тамбовчанин стал жертвой мошенника при продаже дивана
В Тамбовском районе у коровы нашли бруцеллез
Тамбовчанам, воспитывающим детей-инвалидов, почти вдвое увеличат пособие
В Мичуринске двое мужчин обманули владельца проката инструментов
В Тамбове около 250 школьников сдадут нормативы ГТО
На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар
Дело экс-главы Мичуринска направляют в суд
Тамбовчанин за две тысячи рублей пытался подкупить сотрудника полиции
В Тамбовской области отец-алкоголик ударил ребенка головой об стену
В Тамбовской области мужчине, проживающему без паспорта, грозит штраф
За выходные жители Тамбовщины нарушили ПДД 569 раз
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбовской области
Мичуринские поисковики принимают участие в Международной военно-исторической экспедиции
В Тамбовской области молодой водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Тамбовскому живописцу присвоили звание заслуженного художника РФ
В Тамбовской области на полевой дороге перевернулся автомобиль
Тамбовчане сдали в библиотеку 400 килограммов батареек