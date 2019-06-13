Тамбовские каникулы

Десятилетний Арсений Попов начала лета всегда ждет с большим нетерпением. И дело не в том, что заканчивается учеба в школе, наступают жаркие дни, и все дольше можно оставаться на улице, гоняя мяч с соседскими ребятами. Июнь для него особый месяц. Каждый год на протяжении последних нескольких лет именно в июне он едет в лагерь, где весело проводит время с друзьями.

- Путевку оформить несложно. Мы еще весной начинаем собирать весь необходимый пакет документов, чтобы попасть в лагерь в первую смену. Относим в «Заботу». Там рассчитывают стоимость путевки. Мы ее оплачиваем, и Сенька едет в лагерь, - говорит мама мальчика Елена Попова.

Этим летом вместе с Арсением в лагеря региона и за его пределы устремятся более 61 тысячи детей. Цифра весомая – 67 процентов от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению. Что же приготовили для ребят взрослые и насколько летняя оздоровительная кампания пройдет интересно и безопасно?

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Стартовали успешно

Готовить места отдыха и оздоровления детей к новому сезону начинают почти сразу, как завершится сезон предыдущий. Ремонтируют, приводят в порядок здания в стационарных лагерях. Проверяют безопасность. Набирают и обучают вожатых и воспитателей. Продумывают меню. Организуют интересный досуг.

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании направят более 414 миллионов рублей. В основном, это средства бюджета Тамбовской области – свыше 306 миллионов рублей. Оставшуюся часть добавляют местные бюджеты. Привлекут и внебюджетные средства. Стоимость путевки утверждена в размере 14 715 рублей.

На Тамбовщине сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления детей, которые будут работать в летнюю кампанию 2019 года. В него включено 555 организаций. В частности, действует 30 загородных лагерей, 469 - дневного пребывания, 6 - профильных лагерей, 38 - труда и отдыха, 12 - палаточных лагерей.

Многодневными походами планируется охватить более 1 тысячи детей. Кроме того, около пятисот юных тамбовчан отдохнут на побережьях Черного и Азовского морей.

И все-таки, несмотря на все старания властей, небольшой ажиотаж среди родителей по оформлению путевок в области имеется. Как отмечает начальник управления соцзащиты и семейной политики области Анна Орехова, сегодня не все заявления родителей на отправку детей в летние лагеря удается удовлетворить. Необходимо еще около одной тысячи мест. А открытие новых лагерей планируется только в будущем году.

Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологические заключения выданы всем лагерям региона, которые планируют работать в летнюю оздоровительную кампанию. До открытия и начала летней кампании проведена проверка 226 лагерей. Территория тех из них, где были обнаружены клещи, обработана. При повторных проверках насекомые там не обнаружены.

Еще один важный вопрос – питание. Поставку пищевых продуктов в летние оздоровительные организации региона будут осуществлять 74 поставщика. Роспотребнадзор региона тщательным образом проверяет каждого: ведение документации, маркировка и сроки годности пищевых продуктов, их условия хранения и транспортировки.

Что касается безопасности, то она будет мониториться постоянно. Комиссионные выезды, в том числе вечером и ночью, в лагеря с круглосуточным пребыванием детей, плановые проверки. Легкий и беззаботный отдых детей – это всегда оборотная сторона кропотливой ежедневной работы взрослых.

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Тематический отдых

Конкурсы, квесты, викторины, праздники. Отдых в лагерях, среди лесов, рек и свежего воздуха, хорош еще и отличной компанией, интересным досугом, который организует администрация каждого лагеря.

По информации управления социальной защиты и семейной политики области, летом этого года будет организовано 36 профильных смен. В числе новинок сезона – две смены, посвященные Году театра в России: «Место действия — театр», «Жемчужинки сцены». Кроме того, профильная смена по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - «Волонтеры за безопасность дорожного движения». И смена «Юнармеец», посвященная развитию юнармейского движения в области.

Программы профильных смен системы образования апробируются на базе центра творчества и оздоровления «Космос» и размещаются в агрегаторе «Карта умного лета» для использования всеми организациями отдыха и оздоровления детей.

По опыту прошлых лет востребованы смены для детей-инвалидов и трудных подростков.

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Просто «Космос!»

Тематической сменой «Место действия – театр» открылось лето в лагере «Космос». С первых дней отдыха ребят закружил вихрь интересных мероприятий. Они уже приняли участие в квесте «Пространство искусства», где изучили основные театральные элементы. Лучшие специалисты региона проводят для девчонок и мальчишек мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, хореографии, режиссёрскому искусству и другим направлениям. Так, в мастер-классах принимают участие преподаватели Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, ведущие актеры Тамбовского областного драматического театра, Тамбовского молодежного театра. Итогом смены станет показ театральных зарисовок «Территория искусства».

Кроме того, в лагере проходят арт-выставки, спортивные состязания, интеллектуальные игры. Так, день русского языка ребята встретили литературным батлом. А в рамках деловой игры «Бизнес-час» представили свои концепции по открытию бизнеса: комната страха, салон красоты, анти-кафе и другие заведения.

Прошел в лагере и импровизированный показ мод «Эко-мода». Девчонки и мальчишки смастерили оригинальные костюмы из того, что имелось под рукой и обычно уходит на переработку.

Во время такого интересного отдыха солнечные деньки пролетают незаметно. Дети отдыхают не только с пользой для здоровья, но и активно развивают свой творческий потенциал. Чтобы потом холодной зимой или дождливой осенью вспоминать беззаботное лето и за пределами лагеря найти полезное применение своим способностям.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Летнюю оздоровительную кампанию надо провести безупречно. Все вопросы, касающиеся этой темы, одинаково важны. Но необходимо обратить особое внимание на питание, безопасность и бытовые условия в летних лагерях.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Автор Светлана Мерцалова