Депутаты Госдумы поставили «отлично» тамбовской медицине

Сохранение здоровья людей – общенациональная задача. Эти слова стали лейтмотивом выездного заседания круглого стола комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, которое прошло в Тамбове. Парламентарии обсудили проблемные вопросы развития сферы здравоохранения и дали оценку системе организации медицинской помощи в нашем регионе.

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Детское здравоохранение на Тамбовщине – пример другим регионам

Свой визит на тамбовскую землю депутаты Государственной Думы начали с посещения Перинатального центра детской областной больницы. Передовое учреждение здравоохранения открыло свои двери в прошлом году. За это время здесь уже получили помощь более 52 тысяч женщин, а врачи помогли появиться на свет 3940 детям. Особое впечатление на гостей произвело отделение реанимации, где способны выходить младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов. Благодаря таким успехам медиков, в Тамбовской области зафиксированы одни из самых низких в стране показателей младенческой смертности.

Молодые мамы и женщины, которые только готовятся ими стать, тоже пообщались с гостями и поблагодарили медиков за комфортные условия и заботливое отношение. Не удивительно, что рожать сюда приезжают не только со всех уголков Тамбовщины, но и даже из соседних регионов.

Мария из села Староюрьево стала мамой во второй раз. Беременность у нее протекала непросто. Врачи выявили риски, угрожающие здоровью будущего малыша. В итоге она решила рожать в Перинатальном центре. Говорит, что сильно волновалась и переживала. Однако все тревоги оказались напрасными. Сейчас она набирается сил и с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться домой к своим близким.

«Женщины должны рожать только в таких условиях. Все замечательно. Какие хорошие врачи. Я всем благодарна. Не ожидала, что мне окажут столько внимания», - поделилась Мария.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов по специальности детский хирург. Помимо депутатской деятельности он преподает в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Поэтому особое внимание он уделил работе хирургической службы Тамбовской областной детской больницы.

Благодаря открытию нового хирургического комплекса у тамбовских врачей появились широкие возможности для развития высокотехнологичной медицинской помощи, которая ранее была доступна маленьким жителям Тамбовщины только в федеральных клиниках. Причем они делают сложнейшие операции даже новорожденным детям. В прошлом году хирурги прооперировали 50 детей, едва появившихся на свет. Все операции прошли удачно.

«Я нахожусь под огромным впечатлением. Я в детской хирургии 30 лет и то, что мы видим здесь, ни в чем не уступает европейским центрам. Это просто счастье работать в таких условиях и иметь такую возможность приносить пользу. В хирургии новорожденных, например, стопроцентная выживаемость. Это отличный результат. Какое внимание руководства, власти. Это не может быть просто так. Это пример другим регионам, как надо организовать работу», - рассказал о своих впечатлениях Дмитрий Морозов.

Высокую оценку за обслуживание юных пациентов парламентарии поставили и поликлинике имени Валерия Коваля. Здесь они познакомились с реализацией проекта «Бережливая поликлиника». Новые подходы позволили максимально сократить время записи к врачам. Практически всех пациентов в поликлинике принимают по предварительной записи. Исчезла проблема больших очередей в регистратуру, в разы снизилось время пребывания родителей с маленькими детьми в стенах поликлиники.

Высший пилотаж Школы Сколково

Местом проведения круглого стола стала «Школа Сколково Тамбов» - инновационный образовательный комплекс. В основе обучения здесь заложены принципы здоровьесбережения школьников. Учебное заведение стало пилотной площадкой для проекта «Школьная медицина». Парламентарии не преминули ознакомиться с его итогами.

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи в классах, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Между школой и поликлиникой имени Валерия Коваля выстроена система единого документооборота. Медики владеют всей необходимой информацией о здоровье каждого ученика.

В «Школе Сколково Тамбов» внедрена новая система питания, рассчитанная на разные возрастные группы. Дети, имеющие проблемы со здоровьем, могут получить диетическое питание.

- Что не возьми в этой школе – всё здорово. Больше всего впечатление произвела столовая. Нам с депутатами удалось попробовать те же блюда, которые едят школьники. И поразило, что в учреждении есть врач-гигиенист – это высший пилотаж, - прокомментировал председатель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов.

Медики проводят для детей уроки здоровья. Школьники не только изучают правила здорового образа жизни, но и осваивают навыки оказания первой медицинской помощи. Многие ребята знают, как необходимо действовать, если вдруг кто-то попал в беду.

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Законотворцы призвали медиков к диалогу

Как сделать здравоохранение лучше и что препятствует развитию отечественной медицины – эти вопросы стали темой отдельного совещания. В его работе приняли участие не только депутаты Госдумы, но представители медицинского сообщества, а также законодательной и исполнительной власти ряда российских субъектов.

Открыл совещание губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что социальная политика региона нацелена на решение проблем граждан. Народосбережение является главным приоритетом государственной политики. Для этого в Тамбовской области строятся новые школы, лечебные учреждения, спортивные объекты.

«Конечно, перинатальный центр, хирургический комплекс областной больницы, ПЭТ-центр, многие другие учреждения здравоохранения, вносят свой вклад в укрепление здоровья, в развитие, демографическую политику, которая ключевым контентом является сегодня среди всех национальных проектов, не только ресурсоемким, самым большим по объемам средств государственной поддержки, направляемым в здравоохранение, но и по своему значению. Президент Владимир Путин и в национальной стратегии, и во всех своих выступлениях, в том числе в том, которое в этом году было адресовано федеральному собранию, упоминает везде и начинает с главного – с человека. В Тамбовской области мы стараемся все эти задачи исполнять», - подчеркнул Александр Никитин.

Участники совещания сошлись во мнении, что старт национального проекта «Здравоохранение» обозначил новый этап развития медицины. В их числе проблем, связанных с организацией медицинской помощи населению, они отметили подготовку кадров, снижение младенческой смертности, сохранение здоровья обучающихся в школах, межведомственное взаимодействие. Представители медицинского сообщества высказали свои пожелания. Дмитрий Морозов заверил, что все предложения медицинского сообщества, которые поступят в Госдуму, будут учтены при разработке законов, касающихся охраны здоровья граждан.

Завершилась работа круглого стола на радостной ноте - Дмитрий Морозов поблагодарил медиков за их нелегкий труд и отметил лучших тамбовских врачей и фельдшеров.

Иван Чернов

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"