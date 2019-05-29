Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян: «Играют не деньги, а люди!»

В Тамбове немного поутихли радости от выхода нашей футбольной команды в Российскую Премьер-Лигу и сейчас настало время планировать дальнейшую работу и игру «волков» в высшем дивизионе. Напомним, этот сезон стал для нашей команды удачным – первенство ФНЛ ФК «Тамбов» завершил на первом месте турнирной таблицы, на четыре очка опередив команду города Сочи, которая в итоге заняла второе место. Еще до заключительных игр стало ясно, что «горожане» обеспечили себе выход в высший дивизион. Готовы ли наши футболисты к соперникам такого высокого уровня, и увидят ли тамбовчане лучшие команды страны на стадионе «Спартак»? Но, обо всем по порядку…

«Поработаем над ошибками»

Руководители ФК «Тамбов», в частности его президент (вице-губернатор области) Арсен Габуев, спортивный директор Павел Худяков и главный тренер Александр Григорян, признаются, что особых восторгов по поводу игры наших футболистов в минувшем сезоне не испытывают. - Сезон был очень неоднозначный, - говорит Арсен Габуев. – И сказать, что мы на протяжении всего чемпионата показывали ровную, стабильную игру – значит слукавить. Конечно, по итогам прошедших игр в команде будет проведена «работа над ошибками». Самое главное, что мы выполнили поставленную для команды задачу и вышли в РПЛ, заняли первое место в чемпионате ФНЛ. Но для того, чтобы стать лучшими, останавливаться на хорошем мы не должны.

На что «играть» будем?

Вопрос содержания команды сейчас является одним из важнейших. Арсен Габуев признается, в ФНЛ мы были одним из самых бедных клубов ФНЛ, а теперь станем наибеднейшим в Премьер-Лиге. Бюджет команды, который составляет 350 миллионов рублей в год, пока никак меняться не будет. Для сравнения, сейчас на содержание самой «экономичной» команды РПЛ тратится 1,2 миллиарда рублей в год.

- Бюджетное финансирование ФК «Тамбов» останется на прежнем уровне, - говорит Арсен Габуев. – Но мы прорабатываем вопрос привлечения средств из внебюджетных источников, ведем переговоры со спонсорами, планируем заключить договоры на рекламу. Это, по нашим подсчетам, позволит привлечь еще порядка 250-300 миллионов в год.

При этом, помимо содержания ФК «Тамбов», средства необходимы и для функционирования еще одной команды, которая будет выступать в молодежном первенстве Премьер-Лиги. Дополнительных денег на «молодежку» не выделяется…Работы по формированию команды, которая соответствовала бы требованиям РПЛ, предстоит много, необходимо определится и с кандидатурой главного тренера «молодежки». Пока главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян пообещал взять ребят под свое «крыло».

- Мы проводим совместные тренировки юных игроков с футболистами ФК «Тамбов» - говорит Александр Витальевич. – В процессе я буду «просматривать» ребят, некоторые из них мне уже сейчас понравились. Но признаться честно, отвечая на вопрос, когда они заиграют в основной команде, я скажу – не скоро.

Жирков «отменяется»

Как стало известно, далеко не всех игроков ФК «Тамбов» готовы оставить в команде, которая представит регион в Премьер-Лиге. По словам спортивного директора команды Павла Худякова, из «стареньких» в команде останется 60, максимум 70% игроков.

- Комплектоваться новыми членами команды мы будем «точечно», - объясняет Павел Борисович. - Будем задействовать лучших футболистов ФНЛ, подыскивать варианты аренды. Мы надеемся, что сможем собрать хорошую боевую команду!

Кстати, руководство ФК «Тамбов» опровергло возникшие в последнее время слухи о том, что в родную команду может вернуться 35-летний Юрий Жирков. Якобы, его контракт с «Зенитом», где он сейчас играет, заканчивается и не исключено, что двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА и так далее, рассмотрит вариант сотрудничества с тамбовским клубом. Но сейчас стало известно, что питерский «Зенит» предложил Юрию новый контракт как минимум на год. Так что ряды наших игроков Жирков точно в ближайшее время не пополнит…

Вопрос кем и как комплектовать команду при таком скромном бюджете вообще стоит сейчас очень остро. Ставку делают на так называемых «свободных агентов». Также известно, что в команду может вернуться форвард Андрей Часовских, который в прошлом сезоне играл во Владивостокской команде «Луч».

- Он совершенно бездарно провел сезон во Владивостоке, - говорит Александр Григорян. – Но так как он является местным игроком, мы хотим дать Часовских еще один шанс.

Вернется в состав команды вратарь Олег Смирнов, арендованный «Томью». Всего же после известия о том, что тамбовчане вышли в РПЛ наша команда, помимо Смирнова, пополнилась Мухаммедом Усманом и Мохамедом Конате из армянского «Паюника». Есть договоренность о переходе в клуб защитника Сослана Таказова из команды «Армавир». Последним приобретением ФК «Тамбов» стал нападающий Михаил Костюков, игравший за «Енисей».

Параллельно в клубе приняли решение расстаться с вратарем Денисом Вавилиным, а также защитниками Александром Горбатюком и Евгением Овсиенко.

«Нужны крепкие орешки»

На сегодняшний день в руководстве ФК «Тамбов» четко сформировался «портрет» будущей команды. Есть понимание того, кто здесь нужен, и кто, напротив, не подходит для исполнения задач, поставленных перед клубом.

- Нам нужны «крепкие орешки», бойцы, которые будут выходить на каждый матч и биться, - поясняет Арсен Габуев. – Мы должны создать такую команду!

Президент ФК "Тамбов" Арсен Габуев: "Нам нужна крепкие орешки!"

- Нам нужно «поймать» 3-4 игроков, обладающих высоким мастерством, а в целом команда должна состоять из игроков целеустремленных, стрессоустойчивых, людей, которым после игры нужен психотерапевт (а такие бывают) мы держать не собираемся, - конкретизирует задачи Александр Григорян. – Что касается бюджета команды, я уверен, что в футбол играют люди, а не деньги и не зарплаты!

В качестве примера главный тренер ФК «Тамбов» привел в пример пермский клуб «Амкар», который в течение нескольких лет очень достойно играл в РПЛ на бюджете в 650-700 миллионов рублей. Больше, чем денежный вопрос, наставника тамбовских «волков», по его признанию, заботит вопрос времени. До предсезонных сборов осталось всего 1,5 месяца. К этому моменту необходимо не только обновить состав команды, но и разработать программу подготовки футболистов.

- Мы должны проделать большую работу для того, чтобы наши ребята не выглядели в Премьер-Лиге «мальчиками для битья», - говорит Арсен Габуев. – Мы - «золушкИ» российского футбола! ФК «Тамбов» был самым бедным клубом в ФНЛ, а теперь мы будем наибеднейшим из клубов РПЛ. Тем не менее, нас это не пугает, готовы решать задачи, которые перед нами стоят. Основная из них – привезти российскую Премьер- Лигу в Тамбов для наших болельщиков.

Среди планов, которые будут ставиться перед командой Арсен Габуев обозначил никак не «закрепление» ФК «Тамбов» в РПЛ, а не больше, ни меньше… выход в Лигу Европы, На усмешки журналистов по этому поводу президент команды отреагировал так:

- Вы также смеялись год назад, когда мы ставили задачу выйти в РПЛ!

«Спартак» примет матчи РПЛ к концу лета

Тем временем, пока говорить о том, что ФК «Тамбов» начнет игры РПЛ на домашнем поле, не приходится. К проведению матчей такого уровня стадион «Спартак» на сегодняшний день не готов. В течение нескольких предыдущих лет спортобъект реконструировали с учетом требований Премьер-Лиги – здесь заменили освещение, модернизировали футбольное поле. Но этого еще недостаточно. Стадион нужно оборудовать современными системами безопасности, кроме того, он должен вмещать не менее 10 тысяч болельщиков.

Известно, что системы контроля и управления доступа на объекты и другое оборудование, обеспечивающее безопасность, стоимостью 150 миллионов рублей, Тамбов получил в рамках программы «Наследие чемпионата мира по футболу». Сейчас часть этих систем уже доставлена в областной центр. Затем необходимо сделать проект его установки, согласовать его с РПЛ и после этого можно будет заняться монтажом оборудования. Вместимость стадиона увеличат «надстроив» северные трибуны. Также на стадионе, согласно требованиям РПЛ, должны оборудовать вип-помещения для гостей и делегатов матчей. Еще одно нововведение, которое ждет тамбовских любителей футбола – возможность приобрести электронный билет.

Есть и более глобальные планы – региональные власти в течение 2-3 лет намерены построить на севере Тамбова новый стадион, который станет домашней ареной для тамбовских футболистов. И не только. Чтобы проект себя окупил, на территории планируют разместить аквапарк или аттракционы. Но пока эта идея не реализована, в обладминистрации обещают сделать все возможное, чтобы побыстрее довести «до ума» старенький «Спартак».

- Планируется, что первый матч на домашнем стадионе мы проведем в конце августа –начале сентября, - заверил Арсен Габуев. До окончания ремонта увидеть матчи ФК «Тамбов» можно будет только в Саранске.