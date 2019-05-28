2019-05-28T14:05:36+03:00
Общество

На замену подъемника в подземном переходе Тамбова потратят 2,6 миллиона рублей

Устройство для спуска инвалидов не работало с момента открытия в 2009 году, спустя 10 лет ситуацию решили исправить
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Преодолеть" подземный переход могут далеко не все горожане"Преодолеть" подземный переход могут далеко не все горожанеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове, спустя почти 10 лет после торжественного открытия подземного пешеходного перехода на улице Советской в районе парка культуры, решили, наконец, исправить существенный недочет, на который ни тогда, ни позже, никто не обратил внимания. Речь идет о специальном подъемном устройстве, которое презентовали на открытии тамбовской «подземки». Оно представляло из себя платформы, расположенные у обоих входов в переход, которыми в случае необходимости, могли бы воспользоваться инвалиды, мамы с колясками и пр. Так вот, с момента открытия, это подъемное устройство не работало ни одного дня.

Напомним, строительство подземного перехода в Тамбове стартовало и завершилось в 2009 году. Объект обошелся в 52 миллиона рублей, финансирование велось из федеральных средств. На презентации перехода работу подъемников также продемонстрировали, а вот потом начались проблемы…

Оказалось, что после окончания строительства переход и, соответственно платформы подъемника, не передали, как это полагается, в собственность муниципалитета. Документацию и ключи с пультом от платформ также где-то затерялись. Мэрия стала решать вопрос в судебном порядке и в итоге, лишь в 2012 году подземный переход официально перешел на обслуживание города. Тогда же стали заниматься вопросом восстановления работоспособности подъемника. Его обследовали специалисты. Выяснилось, что к эксплуатации платформы непригодны, за время длительного простоя в них почему-то износились часть деталей и механизмов. Ситуацию планировали исправить «малой кровью» - подъемник решили отремонтировать в специализированной организации. Согласно расчетам, на восстановительные работы нужно было потратить порядка 425 тысяч рублей. Однако контракт на проведение ремонтных работ так и не заключили.

Сейчас городские власти снова решили вернуться к этой теме, к этому их вынудило предписание прокуратуры, которая потребовала сделать «подземку» доступной для всех тамбовчан.

На прошлой неделе на официальном сайте госзакупок появился тендер на поставку и монтаж нового подъемного устройства в подземном переходе по улице Советской. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Спецдорсервис». Из документов закупки следует, что эти работы будут профинансированы из городского бюджета (задействуют средства программы ««Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова») и за выполнение этого контракта муниципалитет готов заплатить 2 миллиона 645 тысяч рублей.

- Подъемные платформы должны обеспечивать инвалидам и другим маломобильным группам населения возможность легко преодолевать перепад высоты по входной группе сооружения и рационально решать проблему оборудования входной зоны сооружения согласно действующему законодательству, - говорится в документах закупки. Платформы должны иметь электромеханический привод, угол подъема от 0 до 45 градусов, грузоподъемность каждой – не меньше 225 килограммов, устройства должны быть оборудованы системами безопасности: звуковой сигнализацией, ограничителем скорости, датчиками перегрузки, контролем открытия шлагбаумов и возможности для ручного перемещения платформы в случае остановки его между посадочными площадками, и необходимости эвакуации пользователя.

Сообщается, что работы по установке новых платформ должны быть выполнены в течение 80 дней с момента заключения контракта с подрядчиком. На оборудование в течение 12 месяцев будет действовать гарантия, а недочеты при исполнении монтажных работ подрядчик должен будет устранять в течение 2 лет. Предполагается, что сами горожане использовать подъемник не смогут, для его эксплуатации у каждой платформы будет работать специальный дежурный, который окажет всю необходимую помощь нуждающимся в этом горожанам.

На месте демонтированных платформ появятся новые и оплатит их городской бюджет Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На месте демонтированных платформ появятся новые и оплатит их городской бюджетФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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