Тамбовчанкам хотят «продлить» пособие на детей в 3 тысячи рублей

В Тамбовской области подвели промежуточные итоги действия положения, касающегося поддержки молодых тамбовских мам. Напомним, речь идет о законе «О ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области», который приняли 25 февраля 2017 года. Тогда, по данным регионального управления социальной защиты и семейной политики на Тамбовщине отметили существенный спад рождаемости среди молодых жительниц нашей области.

- Число родившихся детей у матерей в возрасте до 25 лет ежегодно снижается, - сообщила тогда начальник регионального управления соцзащиты и семейной политики области Анна Орехова. — В 2011 году у таких матерей родилось 3950 ребенка, в 2015 году — 2966, что меньше на 990 детей. А у матерей в возрасте от 25 лет до 34 лет наблюдается рост на 869 родившихся детей (в 2011 году — 5207 детей, в 2015-м — 6076). Также в данном периоде наблюдается рост родившихся детей на 369 детей у матерей в возрасте 35 лет и старше. Средний возраст матери при рождении ребёнка в сравнении с 2010 годом увеличился и составил в 2014 году 27,6 лет. Увеличение это связано с тем, что рождение первого ребёнка откладывается, в том числе, по причине отсутствия материальной поддержки.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию и был разработан новый закон, согласно которому женщины, родившие первенца до 25 лет получили право на выплату ежемесячного денежного пособия по достижению ребенком 1,5 лет (с этого момента прекращается выплата «декретных») в размере трех тысяч рублей. Помощь оказывают в течение полутора лет, пока малышу не исполнится три. Закон распространяется на детей, которые родились с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Фактически деньги молодые мамы начали получать с 1 июля 2018 года. Сумма выплаты небольшая, но, как уверены в управлении соцзащиты, такая мера поддержки помогла переломить неблагоприятную ситуацию с рождаемостью.

- Для достижения результатов от реализации этого закона на территориях городских округов и муниципальных районов области созданы межведомственные комиссии, - поясняет Анна Орехова. - Они применяют так называемую «технология работы со случаем». То есть индивидуально общаются с каждой беременной женщиной, попавшей в кризисную ситуацию, например, по вопросу сохранения беременности.

В результате этой работы 758 «сомневающихся» тамбовчанок приняли решение сохранить беременность, 123 женщины отказались от родов в других регионах, 143 женщины, родившие за пределами Тамбовской области, зарегистрировали рождение своих детей на Тамбовщине (соблюдение этих условий необходимо для получения права на выплату).

Подсчитано, что в 2018 году пособие в 3 тысячи рублей назначили 602 молодым мамам, в общей сложности на выплаты из областного бюджета потратили 5,7 миллиона рублей. По данным на 1 апреля этого года получателями выплаты стали уже 960 тамбовчанок. Прогнозная численность получателей ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до конца 2019 года составит не меньше 1,5 тысяч человек.

Введение новой меры социальной поддержки, согласно официальным данным, позволило увеличить в 2018 году долю первых детей, рожденных у матерей в возрасте до 25 лет до 40,7 %, для сравнения в 2017 году этот показатель составлял 36,3 %.

Все эти данные на минувшей неделе представили в комитете по труду и социальной политики областной Думы. Члены этого комитета, заслушав информацию о положительных изменениях в сфере демографии нашего региона, решили, что меру поддержки необходимо предоставлять тамбовчанкам и в будущем, то есть после того, как прежний закон прекратит свое действие. Депутаты намерены обратиться в администрацию Тамбовской области с рекомендацией сделать выплату пособий молодым мамам бессрочной.