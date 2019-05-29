В Тамбове отказались от строительства «монастрыской» стены за памятником Зое Космодемьянской

В Тамбове решили отменить открытый конкурс на разработку проекта памятника тамбовчанам-героям, который вызвал в областном центре огромный резонанс. Напомним, его объявили 20 марта. В постановлении администрации города Тамбова местом размещения памятника значился сквер имени Зои Космодемьянской (ул. Советская, 87А).

- Основными задачами конкурса являются: определение лучшего эскизного проекта памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев, сохранение исторической памяти, стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов, скульпторов, дизайнеров в решении вопросов эстетического облика территории города Тамбова, повышение культурно-нравственного и патриотического уровня воспитания подрастающего поколения, а также формирование архитектурно-градостроительного облика и туристической привлекательности города, - говорилось в конкурсной документации.

6 мая прием заявок на конкурс завершился, тогда-то и выяснилось, что принять в нем участие решил один единственный участник. А вскоре горожанам представили проект, который вызвал шквал возмущения. На деле эскиз памятника, который должен был увековечить тамбовчан-героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, напоминал монастырскую стену. Разработчик проекта, имя которого по условиям конкурса не разглашается, предложил установить прямо за памятником Зое Космодемьянской «монумент» высотой 6 метров и длиной 180 метров. На стене, по замыслу неизвестного архитектора, должны были расположиться пять башен, высота которых достигала уже 14 и 19 метров. Про героев войны создатель эскиза тоже не забыл, их портреты должны были разместить на стене.

- Монументально-художественное исполнение памятника, его композиционно-планировочное решение выполнено с учетом того, что он располагается на территории достопримечательного места «Тамбовский Казанский мужской монастырь с комплексом епархиальных учреждений», - говорилось в пояснительной записке к скандальному проекту. - Отсюда оригинальность композиционного решения - памятник выполнен в образе монастырской стены с башнями, исторически символизирующими непобедимость и защиту от врага. На стене расположены мемориальные плиты, на которых увековечены имена героев.

Высказать свое мнение об эскизе могли все желающие. Экспозиция, на которой тамбовчане могли ознакомиться с предложенным вариантом памятника, в течение двух недель работала в городском комитете архитектуры, развития и реконструкции. Здесь же можно было оставить свое мнение в книге отзывов. За это время горожане исписали не одну тетрадь. Мнения тамбовчан по поводу памятника разделились: если сначала в книге отзывов фигурировали отрицательные высказывания по поводу эскиза памятника, то уже под конец работы экспозиции у будущего монумента нашлось много сторонников. Здесь присутствовали представители тамбовской епархии и, судя по всему, их паства. Верующие горожане поддержали представленный эскиз памятника.

Напомним, мнения тамбовчан обещали учесть при рассмотрении проекта на заседании жюри, председательствовать на котором должен был временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин.

При этом тамбовские общественники назвали подобную организацию «опроса» фикцией. Сбор подписей «за» и «против» стены проводился без какого-либо контроля, что давало возможность одному человеку оставить сколько угодно подписей, документов для того, чтобы оставить свое мнение в книге отзывов тоже не требовалось.

Кстати, параллельно тамбовчане организовали сбор подписей против предложенного проекта памятника в Интернете. Петицию «Нет монастырской стене! Оставьте сквер у «Зои»!» на сайте сhange.org разместил житель областного центра Александр Блудов. Подписали ее 2656 человек…

И вдруг в пятницу 24 мая городская администрация сообщила, что открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев в сквере им. З. Космодемьянской, расположенном по улице Советской, 87А признали несостоявшимся из-за участия в нем единственного проекта. Это, как отметил один из членов жюри, делает конкурс бессостязательным и безальтернативным.

- В соответствии со ст. 1057 Гражданского кодекса РФ «Организация публичного конкурса» к публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса договор, применяются правила ст. 447-449 Гражданского кодекса. Согласно части 5 ст.447 конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся, - сообщает администрация города Тамбова. Но так как заявки от участников принимались в до 6 мая, то именно тогда было известно, что конкурс будет бессостязательным.

Выяснилось также, что тамбовские градозащитники были абсолютно правы, говоря о незаконности размещения в сквере такого монумента. Это, по их словам, нарушает законодательство об охране памятников. При этом по условиям конкурса, разработчик эскизного проекта должен был руководствоваться генеральным планом Тамбова и правилами землепользования и застройки. Но эти условия соблюдены не были. Почему к участию в конкурсе приняли проект памятника, который не соответствует требованиям закона – непонятно…Сейчас в мэрии признали и эту ошибку.

- В соответствии с приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области от 02.04.2018 №56 выявленный объект культурного наследия достопримечательное место - «Тамбовский Казанский мужской монастырь» был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - поясняют в администрации города Тамбова. - Приложением к приказу утверждены границы территории и регламентных участков. В частности, участок за памятником Зое Космодемьянской отнесен к зоне РО-2, режим использования которой предполагает, что здесь разрешено возведение садово-парковых построек вне зоны прямой видимости объектов культурного наследия и устройство ограждений со стороны улиц высотой не более 1 метра, с использованием традиционных материалов, архитектурно-исторических элементов и декоративной отделки. При этом возведение объектов капитального строительства, установка временных и некапитальных сооружений, а также проезд автотранспорта здесь запрещены.