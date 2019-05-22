Банк «Открытие» запустил в Тамбове флагманский офис

На церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации области Александр Ганов, управляющий банком «Открытие» в Тамбове Александр Матинко и ведущие бизнесмены региона.

- Мы открыли офис, где располагаются все основные бизнес-линии. И юридические лица, и частные клиенты смогут получить весь спектр услуг. Архитектура отделения предполагает комфортное обслуживание всех категорий клиентов. Будет оборудовано пространство и для комфортного пребывания клиентов с детьми, - прокомментировал Александр Матинко, управляющий банком «Открытие» в регионе.

Офис расположен в центре, на улице Горького, 17. На площади в 700 м2 разместились универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, центр ипотечного кредитования, центр развития малого и среднего бизнеса, кассовая зона, выделенные зоны для обслуживания привилегированных клиентов, 5 переговорных комнат. Представлена вся линейка продуктов и услуг ПАО Банк «ФК Открытие».

- В точке продаж располагается крупнейший региональный центр по работе с малым и средним бизнесом. Здесь созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности, - подчеркнул Александр Матинко.