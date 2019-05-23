2019-05-23T17:14:43+03:00
Общество

Нацпроекты: стремительный разгон

Тамбовская область в унисон со всей страной в 2019 году приступила к реализации нацпроектов
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Первые четыре месяца ушли на подготовку документов, составление программ. И в это время регион проявил себя на «отлично». В этом на днях убедились федеральные парламентарии. Целым десантом они прибыли на Тамбовщину, чтобы проинспектировать готовность региона к реализации пяти нацпроектов.

Демография

Больше детей. Больше счастливых семей. Лучше качество жизни. Такие задачи стоят перед нацпроектом «Демография», корневую систему которого питают десять федеральных программ.

Но обычным жителям некогда в этом разбираться. Женщины готовы рожать, если у них будет уверенность в завтрашнем дне. Место для ребёнка в детском саду рядом с домом. Возможность начать работать сразу после рождения ребёнка. Отменное питание дошколят, получение малышами дополнительного образования, финансовая помощь семьям, где ребенка воспитывает один родитель.

На встрече с федеральными экспертами - членом Комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Анной Кувычко и членом Комитета Госдумы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяной Сапрыкиной - тамбовчане рассказали, что знают о реализации нацпроектов, поддерживают инициативы президента России Владимира Путина и губернатора Александра Никитина.

Федералы посетили детский сад «Волшебная страна» и строящийся детсад «Медвежонок» в Тамбове, а также Перинатальный центр. Как мамы, женщины позавидовали тамбовчанкам, потому что у них есть возможность рожать в таких современных условиях, водить детей в чудесный детский сад.

- Безусловно, когда мы посещаем подобные объекты, радуемся, что расставленные федеральным центром приоритеты в части поддержки материнства и детства, правильно реализуются регионами, - сказала член Комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко.

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В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в Тамбовской области помогут женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. В регионе будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В детских садах будут созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет: построены 14 детских садов, продолжится развитие вариативных форм дошкольного образования, перепрофилирование имеющихся групп.

Здравоохранение

Онкология и сердечно-сосудистые заболевания – одни из главных проблем современности. Ранняя диагностика, профессиональный подход к лечению способны творить чудеса. Это знают тамбовские медики. Это знают и многие жители региона, которые смогли избавиться от страшного недуга.

Так, в Тамбовской области значительно сократилась смертность от онкологии. Причем показатель смертности от рака шейки матки снизился до 4 случаев на 100 тысяч населения – это значительно ниже среднероссийского показателя и статистики ряда европейских стран.

Сотрудники областного онкологического диспансера уже приступили к реализации нацпроекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями». Онкодиспансер готовят к переоснащению современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Что касается другого направления, то на базе областной клинической больницы создан сосудистый центр. Неврологические, кардиологическое, нейрохирургическое и реабилитационное отделения работают на «отлично».

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В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ожидается повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. В настоящее время этот показатель в Тамбовской области составляет 73,9 года. Также стоит задача снижения смертности от болезней кровообращения, повышения доступности современных и высокоэффективных методов диагностики и лечения больных с инфарктами и инсультами, расширения диагностических и реабилитационных возможностей областной больницы за счет переоснащения современным оборудованием.

- В нацпроекте «Здравоохранение» во главу угла ставятся качественные показатели здоровья – продолжительность жизни, современные подходы к лечению. Все это в Тамбовской области реализуется на высоком уровне, - отметил член Комитета Совета Федерации по социальной политики Владимир Круглый.

По его мнению, Тамбовская область может поделиться своим опытом с другими регионами. Особенно это касается системного подхода в организации работы первичного звена, решения проблемы нехватки медицинских кадров и ранней диагностики заболеваний.

Жильё и городская среда

Вовлечение бизнеса, общественных объединений и граждан в принятие решений и выполнение благоустройства – важная часть реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин всегда делает особый акцент на учете мнения и участии граждан. Он убежден, что жители сами должны решать, каким должен быть парк или сквер рядом с их домом, как преобразить любимое место отдыха.

И таких примеров в регионе масса. Знаменитый Олимпийский парк в северном микрорайоне Тамбова уже стал любимым местом отдыха горожан. Территория парка была предложена жителями в результате общественного обсуждения в прошлом году. И закипела работа по его обустройству, которая завершится уже в этом году. Площадь территории парка составляет больше 100 тысяч квадратных метров. Новая современная зона предназначена для семейного отдыха и занятий спортом.

Ещё один пример – «Парк детства» в Рассказово. На его благоустройство было выделено чуть более двух миллионов рублей. На эти средства выполнены работы по расчистке, планировке территории, устройству тротуарной дорожки на площади почти 300 квадратных метров.

Благоустроенных дворов, парков и скверов на Тамбовщине появляется всё больше. С 2019 года реализация государственной программы формирование современной городской среды осуществляется в рамках федерального национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году Тамбовская область получила на него более 306 миллионов рублей из федерального бюджета. На условиях софинансирования около 20 миллионов рублей добавлены из бюджета Тамбовской области и других источников. В течение года на территории 92 муниципалитетов области планируется благоустроить 113 общественных территорий и 250 дворов. Сейчас работы идут на 50 дворовых территориях в 34 населенных пунктах.

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Подводя итог поездке, руководитель группы контроля, депутат Государственной Думы Александр Авдеев отметил:

- В Тамбовской области работа команды губернатора ведется слажено и энергично, есть уверенность, что реализация проектов будет успешной. Важно, чтобы подход был ответственным.

Светлана Мерцалова

Глава администрации области Александр Никитин:

- Национальные проекты — это исторический шанс для развития страны и каждого региона. Поэтому важно досконально проработать каждое направление и максимально ответственно относиться к исполнению обозначенных задач.

В тему

Всего национальных проектов 13. Регионы выбирают для себя их оптимальное число, исходя из географических и экономических особенностей. Тамбовская область участвует в 12 нацпроектах. Более того, на Тамбовщине будет реализовано 50 региональных составляющих национальных проектов, на которые до 2024 года планируется выделить 29 миллиардов рублей. Из них 6,1 миллиарда рублей - в 2019 году. Причём деньги в областной бюджет уже поступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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