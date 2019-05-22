В Тамбове выбрали место для памятника Николаю Рябову

16 мая в Тамбове, как и было обещано, состоялось собрание жителей, на котором принимали решение, где разместить памятник Заслуженному учителю РФ и создателю тамбовской авторской школы Николаю Рябову.

С жителями провели собраниеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Напомним, сначала у городских властей возникла идея установить скульптурную композицию в сквере на улице Володарского, в районе кафе «Кондитерская». В прошлом году здесь благоустроили зелёную зону, оборудовали детскую площадку. А в дальнейшем жителям пообещали освободить территорию от несанкционированных гаражей и продолжить развитие сквера в спортивном направлении. То есть на освободившейся от построек территории планировали установить спортивные тренажёры, оборудовать место для игр.

Весной этого года стало известно, что вплотную к скверу собираются возвести ногоэтажку. Из-за этого планы по дальнейшему благоустройству оказались бы несбыточны. К счастью, на публичных слушаниях местным жителям удалось отклонить проект стройки. А вскоре люди выяснили, что на территории их сквера может появиться памятник известному тамбовскому педагогу.

С инициативой увековечить память Николая Рябова в декабре в приёмную президента и к губернатору Тамбовской области Александру Никитину обратились его выпускники. Конкретно идея принадлежит воспитанникам учителя, которые закончили его авторскую школу в 1998 году. В итоге инициатива нашла поддержку, местом размещения скульптуры наметили недавно открывшийся сквер. Жители возмутились. По их словам, при всём уважении к личности учителя, Николай Андреевич никакого отношения к территории, где запланировали установить монумент, не имеет. Тамбовчане посчитали, что логичнее будет разместить его у лицея №28, где педагог некоторое время работал. Более того, сейчас учебное учреждение носит его имя. Достичь договорённости с городскими властями по этому вопросу людям не удалось. Им буквально выставили ультиматум: либо здесь будет памятник, либо на территорию снова сможет претендовать застройщик. И удастся ли «отбиться» от его посягательств ещё раз — неизвестно...

Для принятия решения по вопросу размещения монумента решили провести собрание жителей, которых затрагивает эта тема. На встречу зарегистрировались больше 80 человек.

Жители домов, расположенных рядом со сквером на улице Володарского, в очередной раз подтвердили свою позицию — памятнику Николаю Рябову там не место и сквер всё-таки должен быть спортивным, с соответствующей инфраструктурой. Представители инициативной группы, которая выдвинула идею создания скульптурной композиции, признались: место размещения памятника выбирали не они. Но если люди не придут к единому мнению, вся их затея просто не сможет состояться .

- Идея создания памятника Николаю Рябову исходит от души и сердца, - говорит выпускница педагога Наталья Винницкая. – Это не придумка местных властей или какой-то политический ход. Мы выпускники авторской школы Николая Рябова, которой на сегодня, к сожалению, нет, нам даже некуда прийти на встречу выпускников. А мы хотим, чтобы такое памятное место появилось.

Ученица Николая Рябова Наталья ВинницкаяФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В итоге участники собрания определили три потенциальные территории под монумент: это всё тот же сквер на Володарского, 39, сквер на Володарского, 2 (рядом с улицей Куйбышева) и двор лицея №28. Кстати, выбор последней территории для установки памятника многие нашли наиболее логичным. Но оказалось, что директор учебного учреждения Виталий Скворцов такую позицию совсем не поддерживает. Он считает пришкольную территорию слишком «мелкой» для размещения памятника педагогу.

- Для Тамбова личность Николая Андреевича Рябова — выдающаяся, - говорит Виталий Валерьевич. - Я как директор лицея заявляю: статус педагога в наше время необходимо повышать. Появление в городе сквера, где разместился бы памятник Николаю Рябову, способствовало бы этому. На мой взгляд, это должна быть отдельная территория. Город получит культурное наследие, благоустройство, и пусть подростки приходят и окультуриваются в этот педагогический сквер!

Директор лицея №28 им. Н. А. Рябова Виталий СкворцовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Протестов от жителей, которые живут в районе сквера по ул. Володарского, 2, никто не услышал. В итоге, когда вопрос выставили на голосование, решено было разместить памятник Николаю Рябову именно там. За это проголосовали 35 человек. Идея установить монумент на территории лицея нашла поддержку у 29 человек. А за сквер на ул. Володарского, 39 проголосовали всего двое. Кажется, таким решением остались довольны все.

Место для памятника выбирали голосованиемФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Нам было принципиально важно, чтобы это не была территория школы, - объясняет Наталья Винницкая. - Мы хотели, чтобы композиция стала достоянием всех жителей города, и каждый мог бы свободно к ней подойти. Уверены, что наша инициатива станет полезной и для жителей близлежащих к зелёной зоне домов: у них будет памятник, благоустроенная, освещённая, а значит - безопасная территория.

Лишь теперь, после определения места под памятник, возможна разработка его эскизного проекта, ведь он делается с «привязкой» к конкретной территории. Предполагается, что установят памятник к осени 2020 года.