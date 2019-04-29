В Тамбове юные таланты выступили на сцене со звездами шоу «Поколение М»

26 апреля в драматическом театре областного центра состоялся концерт участников проекта «SUPER Дети Поколения М». Тамбовские ребята получили возможность увидеть на главной сцене области своих, ставших уже знаменитыми, сверстников: зажигательную Софию Федорову, Ивана Харитонова, Дарью Волосевич и других. Энергичное действие на сцене длилось более часа и за это время юные артисты продемонстрировали поклонникам десятки вокальных и хореографических композиций. На одну сцену с артистами поднялись и юные восходящие тамбовские звездочки – ребята, которые направили заявки на участие в проекте «Поколение М» и стали победителями конкурса. Жюри отметило вокальные данные Валерия Шацковой, Анастасии Афанасьевой и Татьяны Маркарян. В направлении «танец» лучшими стали коллектив Цнинской СОШ №2, группа «Делис» из школы искусств №1 города Рассказово и танцевальный коллектив Токаревской СОШ№2.

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- Наши ребята проявили себя очень активно, - говорит директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов. – От нашего региона поступило более 120 заявок. Очень приятно, что наш небольшой провинциальный город отличился таким большим количеством талантов. Напомню, тамбовчане уже добивались успеха в проекте компании МТС. Например, в прошлом году 13-летний житель Котовска Владислав Винокуров выиграл номинацию в художественном конкурсе. Его картина в течение нескольких месяцев находилась в экспозиции Третьяковской галереи.»

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте https://pokolenie.mts.ru/ . Здесь ребята смогут разместить видео со своим выступлением, а также увидеть мастер-классы российских звезд, таких как признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, Диана Арбенина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. Победители конкурса получают возможность обучаться по своему направлению у лучших педагогов страны, выступать на крупнейших площадках страны, ездить на гастроли.

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- Особенной мотивацией для участников проекта «Поколение М» является то, что все они вовлекаются в большое благотворительное движение, - говорит руководитель благотворительной программы МТС Екатерина Филатова. – Ведь за каждое действие, которое происходит на сайте: загрузка видео, «лайк», «репост», компания МТС начисляет баллы, которые потом переводятся в деньги. Эти средства направляются на лечение тяжелобольных детей. За три года существования проекта было собрано больше 17 миллионов рублей, помощь оказана 49 нуждающимся в ней ребятам. Это очень важная составляющая нашего проекта.

Кроме того, проект «Поколение М» дарит возможности для творческого роста детям из самых разных уголков России. Юная звезда Дарья Волосевич, чье исполнение кавер-версии песни «Кукушка» Виктора Цоя набрало в интернете более 11 миллионов просмотров, уверена, что шанс стать знаменитым есть у любого талантливого ребенка.

- Каждый раз выходя на сцену мы своим примером показываем, что в этой жизни возможно все, - говорит Дарья Волосевич. – Например, я живу в городе Углич, население которого примерно 30 тысяч человек. Но я оказалась в продюсерском центре «Эколь» и вскоре стала частью большой творческой команды. И такой шанс есть у каждого! И конечно, для нас очень важна благотворительная составляющая проекта. Своим творчеством мы помогаем нашим тяжелобольным сверстникам. Я призываю всех стать участниками этого движения и помогать тем, кто в этом нуждается. Для нас это очень важно!

Важность проекта, который реализует компания МТС, отмечают и в администрации Тамбовской области.

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- Мы очень благодарны за такое замечательное мероприятие, в котором сегодня смогли принять участие наши талантливые дети, - говорит начальник отдела искусств и народного творчества регионального управления культуры и архивного дела Марина Овсепян. - Я очень рада, за то, что организаторы отметили наших тамбовских ребят. Наши дети направили огромное количество работ на конкурс, и они оказались очень хорошего качества. Это значит, что нам есть к чему стремиться, чего желать, чего достигать. Высоты есть перед каждым и, мне кажется, последней ступеньки никогда не бывает, всегда есть стремление и возможность подняться выше! А самое главное, благодаря проекту «Поколение М» с самых ранних лет дети получают возможность стать полезными гражданскому обществу нашей страны. Такие конкурсы необычайно важны не только для ребят, которые принимают в них участие, но и для тех, кто нуждается в нашей помощи!

Татьяна Чернышева

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Подробности о конкурсе, условиях, сроках проведения на сайте https://pokolenie.mts.ru/

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