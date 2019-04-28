Дворянскую усадьбу в Тамбове растаскивают на кирпичи

В Тамбове сложилась катастрофическая ситуация с памятником культуры, который располагается на улице Комсомольская, 41. Совсем недавно Олег Карнаухов стал свидетелем самого настоящего акта вандализма по отношению к старинному зданию, которое по закону охраняется государством. Неизвестные подъехали к дому Теннис, который располагается в Тамбове на улице Комсомольской, 41, на «ГАЗели», припарковались во дворе здания, а потом вооружились инструментами и начали ломать пристройки из красного кирпича.

Напомним, дом дворян Теннис, известных в Тамбове благотворителей, является памятником регионального значения, правда в официальном реестре Госоргана по охране памятников он числится как дом предводителя Тамбовского дворянства А. И. Сатина. К сожалению, причастность ни к одной из этих уважаемым некогда в Тамбове фамилий, не спасает особняк ни от разрушений, ни от самого настоящего вандализма.

- Привлечь внимание Госоргана по охране памятников к этому объекту я пытаюсь давно, но тщетно. рассказывает Олег Карнаухов. - До дома Теннис, как мне объясняют, еще не «дошла» очередь. В управлении пообещали, что обяжут собственника дома, которым является МКУ «Долговой центр», законсервировать объект. Я встречался с руководством этого учреждения — никаких таких поручений им не давали...В итоге я стал свидетелем настоящего акта вандализма, даже варварства и вызвал на место полицию.

Олег Карнахов предполагает, что старинную кирпичную кладку с дома снимали на продажу — сейчас она пользуется большой популярностью и используется для оформления интерьеров «под старину». Но прибывшим полицейским нарушители объявили другую версию, якобы они собирают выпавшие из здания кирпичи для использования в сугубо личных целях. Хотели якобы выложить ими стены смотровой ямы...В произошедшем сейчас разбирается полиция. В госоргане по охране памятников позже объяснили, что краснокирпичное здание, которое разбирали эти люди, памятником не является, в реестр внесен лишь один усадебный дом, а значит никаких посягательств на историческое наследие не было. После этого инцидента Олег Карнаухов с заявлением на выявление в качестве объекта культурного наследия всей усадьбы Теннис. Это обращение сейчас рассматривается.

После инцидента внимание на памятник обратили в мэрии и гордуме. В администрации прошло совещание, а депутаты гордумы пригласили представителей мэрии на заседание комитета городского хозяйства, чтобы разобраться в происходящем и найти пути спасения ценного дома. Выяснилось, что такая возможность есть. Здание необходимо должным образом оформить и передать в частные руки с обременением, то есть новый собственник должен будет отреставрировать объект за свой счет. Такой прецедент в Тамбове уже был. Напомним. дом городского головы Ивана Потапова, который находился в плачевном состоянии в 2017 году мэрия выставила на торги за символическую плату в 4 тысячи 300 рублей. В процессе аукциона, который «игрался» на повышение, стоимость здания выросла до 150 тысяч рублей. За эту цену его приобрел тамбовский предприниматель, краевед и коллекционер Дмитрий Гнатюк. На сегодняшний день согласован проект реконструкции здания и в этом году владелец памятника намерен приступить к работам по его восстановлении. В доме сделают музей Ивана Потапова.

С домом дворян Теннис предполагается пойти по такому же пути, но, как объясняют чиновники, процесс передачи здания памятника в частные руки очень долгий. Ранее планировалось, что дом отремонтирует застройщик. Как рассказала председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции города Надежда Лошакова, раньше участок, где располагался памятник, был передан под строительство. Фирма, которая заключила с городом договор о развитии территории, должны была воссоздать объект культурного наследия, при этом город взял на себя обязательства по расселению из него жильцов. Проживающим здесь людям предоставили новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. А вот застройщик свои обязательства не выполнил. Единственное что он сделал — разработал зоны охраны для объекта культурного наследия. Впоследствии договор о развитии территории со стройфирмой расторгли и дом остался бесхозным. Точнее, он находится на балансе муниципалитета, но им никто не занимался. При этом по данным управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, еще год назад мэрия получила на этот дом охранное обязательство и акт технического состояния объекта со сроком проведения работ по его сохранению. Надежда Лошакова подтверждает, такой план есть, вот только в списке объектов культурного наследия, сохранность которых должен обеспечивать муниципалитет — 109 зданий.

- В городе средств на эти цели не хватает, - говорит Надежда Лошакова. - Планируется привлечь к сохранению этих объектов, и нам Копылов (начальник управления Госохраны объектов культурного наследия — ред.) это обещал, деньги из их фонда, в том числе областные.

При этом когда дойдет очередь до усадьбы Теннис, неизвестно, первым в списке на восстановление стоит дом, расположенный на перекрестке улиц Интернациональной и Красной, памятник несколько лет назад пострадал от пожара и его тоже необходимо восстанавливать. Что касается передачи старинного здания в частные руки, по аналогии с домом Потапова, сначала здесь необходимо перевести жилые помещения, то есть квартиры, которые когда то занимали жильцы, в нежилые. При этом придется каким-то образом оформлять перепланировки, которые были сделаны, но не узаконены в прежние годы, документацию необходимо подготовить и для земельного участка, прилегающего к зданию. Только после этого здание можно будет выставить на аукцион и по итогам конкурса определить владельца, который займется его восстановлением. Все эти процедуры по оценкам городских чиновников займут примерно год. И за это время, уверены градозащитники, дом либо рухнет сам, либо его растащат на кирпичи любители легкой наживы.

С последней проблемой, правда, обещают справиться. В МКУ «Долговой центр» пообещали принять меры для консервации здания, чтобы туда не смогли попасть посторонние.

- Подрядная организация уже собрала и вывезла накопившийся в особняке мусора, - говорит директор МКУ «Долговой центр» Олег Назаров. - Также в настоящее время в соответствии с действующим законодательством проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации, которая осуществит консервацию здания. Как только с подрядчиком будет заключен договор, строительная бригада сразу приступит к работам. В особняке закроют оконные и дверные проемы, а также проведут работы по установке временной кровли. Кстати, все эти работы должны были выполнить раньше. Еще в апреле прошлого года мэрия получила предписание от управления госохраны, которое из-за сильного ухудшения состояния памятника, обязывало муниципалитет незамедлительно провести работы по его консервации. Но выполнены они будут лишь сейчас.