Тамбовские депутаты раскрыли свои доходы

Традиционно в апреле депутаты регионального заксобрания отчитываются о доходах, полученных в 2018 году. «КП» составило рейтинг самых богатых и бедных народных избранников

Богатые

Согласно налоговым декларациям народных избранников, самым состоятельным депутатом регионального заксобрания по итогам 2018 года стал генеральный директор ОАО «Мордовский элеватор» Виктор Тарабрин. Его доход составил 128 миллионов 410 тысяч рублей. Указывается, что такая сумма получилась с учетом средств, вырученных от продажи имущества. В собственности у депутата два земельных участка общей площадью чуть больше 83000 кв. м., дом площадью 135,3 кв. м. и некое помещение площадью 30,4 кв. м. Народный избранник владеет автомобилем «Toyota Lexus». Супруга Тарабрина задекларировала доход в 242 тысячи рублей. У нее в собственности земельный пай площадью 82200 кв. м. и автомобиль «BMW Х3». В пользовании у жены депутата жилой дом площадью 135,3 «квадрата».

Виктор Тарабрин

На втором месте по уровню доходов оказалась руководитель рассказовского предприятия «Элегант Леди» Лидия Гурова. В 2018 году она заработала 76 миллионов 741 тысячу рублей. В собственности у депутата земельный участок площадью 613 кв.м., жилой дом площадью почти 46 «квадратов», 6 квартир площадью около 37 кв. м. каждая и два нежилых помещения общей площадью почти 500 «квадратов». Лидия Викторовна является владельцем двух легковых автомобилей – «Mercedes-Benz GL 500 4MATIC», «Land Rover Discovery 4», а также грузового авто «Mercedes Sprinter 515 CDI».

На третьем месте рейтинга с доходом 37,5 миллионов рублей находится генеральный директор ОАО «Агропроминвест» и генеральный директор АО МПК «Максимовский» Сергей Максимов. В индивидуальной собственности у Сергея Викторовича 33 земельных участка, также он владеет долей в земельном наделе площадью 8 227 000 кв. м.. Максимов является собственником дома площадью 380 кв. м., гаража площадью более 70 кв. м., здания мастерской в 440 «квадратов», бани, двух беседок и двух вольеров. Из недвижимого имущества за депутатом закреплено три самосвала с прицепами, моторная лодка и два катера. Легкового автомобиля у народного избранника нет. Супруга депутата получила в прошлом году доход в размере 2,5 миллионов рублей. В собственности у нее земельный участок площадью 1588 кв.м. и жилой дом (541 кв.м.)

На четвертом месте нашего рейтинга - «единоросс» член комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы Александр Орионов. Его доход в 2018 году составил 24,7 миллиона рублей. В собственности у депутата земельный участок площадью 964 кв.м., жилой дом (420 кв.м.) и половина доли в квартире, общая площадь которой составляет 63,2 кв.м. Из недвижимого имущества за депутатом числится две моторные лодки. Супруга Орионова заработала в 2018 году 138 тысяч рублей, напополам с мужем она является совладелицей квартиры.

Избранный по списку Тамбовского областного отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации», президент АО «Октябрьское» Александр Жалнин заработал в 2018 году чуть 19 миллионов 783 тысячи рублей. В собственности у него три земельных участка площадью 1710 кв. м., половина доли дома площадью почти в 600 «квадратов» и две квартиры (63,3 кв.м. и 52,6 кв.м.). Автомобилей у Жалнина нет. Супруга депутата задекларировала в 2018 году доход в 3,1 миллиона рублей, в пользовании у нее квартира площадью 63,3 кв.м., она является владелицей «Toyota RAV 4».

Бедные

Самым небогатым депутатом регионального заксобрания стал член партии «Единая Россия» Сергей Алёшкин. Его годовой доход составил 381 тысячу рублей. В собственности у народного избранника почти половина доли жилого дома площадью 225 кв. м. и земельный участок (2075 кв.м.).

Сергей Алёшкин

Немного больше – 421 тысячу рублей, заработал зампредседателя комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства облдумы Борис Попов. В собственности у депутата половина доли земельного участка площадью 2858 кв.м., и половина жилого дома (41 кв.м.), в пользовании у него два дома площадью 191 и 138,9 кв. м. Также он владеет автомобилем «Audi Q5». Супруга Попова задекларировала 243 тысячи рублей. В собственности у нее земельный участок площадью 27 кв. м., квартира (43 кв.м.), гараж в 20,3 «квадрата». Также на женщину оформлен автомобиль «Peugeot 206».

Депутат Нина Косачёва (заведующая Алгасовским филиалом МБУК РЦ КДД, хормейстер народного коллектива «Вольницы») получила в прошлом году доход в размере 758 тысяч рублей. В собственности у народной избранницы две квартиры (94,5 и 152,2 кв. м.), а также два автомобиля: «Toyota Corolla» и «Nissan Note».

Замдиректора по работе с молодёжью МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» Елена Федорова заработала в 2018 году 832 тысячи рублей. Она является владелицей земельного участка площадью 170 кв. м. и двух квартир (48 и 62 кв.м.). Супруг депутата задекларировал 238 тысяч рублей. У него в собственности доля в квартире площадью 72,1 кв.м и три нежилых здания общей площадью больше 1600 кв. м. Также на него зарегистрированы «LADA-217030», две моторные лодки и прицеп для перевозки техники.

Доход «коммуниста» Виктора Полежаева составил 864 тысячи рублей. В собственности у депутата земельный участок площадью 473 кв.м., дом площадью 46 «квадратов», квартира (102,2 кв.м.), а также треть доли квартиры в 53 кв.м. В пользовании у Полежаева гараж и земельный участок.

КСТАТИ

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин задекларировал в 2018 году доход в размере 4 миллиона 233 тысячи рублей. Доход первого заместителя председателя регионального заксобрания Владимира Карева составил почти 3 миллиона рублей. Еще один зампредседателя облдумы Ирина Тен заработала в прошлом году 2 миллиона 405 тысяч рублей.