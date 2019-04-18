Главное богатство – люди

- Улучшение демографической ситуации является абсолютным приоритетом государственной политики, - подчеркнул Александр Никитин.

Он призвал всех ответственных лиц работать в этом направлении с особым усердием, не считаясь ни с затратой сил, ни со временем.

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С 2019 года Тамбовская область вошла в самый ресурсоемкий национальный проект «Демография». В рамках его реализации предусмотрен самый большой объем финансирования – более 8 миллиардов рублей. Ключевой показатель проекта – увеличение продолжительности жизни граждан.

- Треть населения региона – люди старшего поколения. Это всегда скромные, достойные и очень уважаемые люди, которые нуждаются в самом внимательном, самом бережном и самом терпеливом отношении, - сказал губернатор Александр Никитин.

Бережливые поликлиники

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Главный тренд тамбовской медицины – новые здания больниц и поликлиник, новое оборудование, новые программы, рост зарплат у работающих специалистов. И, конечно, кадры. Так важно, чтобы нужный специалист оказался в больнице или поликлинике по месту жительства.

- Я выражаю слова исключительной благодарности всем работникам системы здравоохранения за ваш труд и результаты работы, - отметил Александр Никитин.

В 2018 году в Тамбовской области снизилось число абортов, стала эффективной помощь бесплодным парам. Обеспечено снижение смертности от всех основных причин. Особенно эффективна борьба с туберкулезом: за последние пять лет заболеваемость сократилась в полтора раза.

В четырех детских поликлиниках внедрены бережливые технологии, детям и родителям обеспечены комфортные условия пребывания: организованы открытые регистратуры, колл-центры, игровые, комнаты для кормления, кабинеты неотложной помощи, системы навигации. В 2019 году принципы «Бережливого производства» будут внедрены еще в девяти детских поликлиниках области.

Школа в одну смену

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Каждый учебный год в Тамбовской области открывается новая школа. Современные здания с уникальным оборудованием, инновационный образовательный процесс. Качество регионального образования из года в год показывает высочайший уровень. Область входит в десятку субъектов – лидеров по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы с индексом более 71 процента.

- Мы продолжаем создание новых ультрасовременных условий в общем образовании, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

В области ведется активное строительство и детских садов. В 2018 году в Тамбове был открыт детский сад «Волшебная страна» на 350 мест. К 2024 году будут построены еще 14 современных детских садов более чем на 4 тысячи мест, созданы в них современные условия развития, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Таким образом, будет закрыта потребность в местах в ясельных группах, обеспечена шаговая доступность дошкольных учреждений.

А для поддержки одаренных и высокомотивированных детей к 2021 году в области будет открыт круглогодичный образовательный лагерь «Сириус».

Живем комфортно

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Тамбовщина преображается. Это отмечают и сами жители, и гости нашего региона. Немалый вклад в обустройство области вносит программа формирования комфортной городской среды. Новый асфальт и освещение, детские игровые комплексы и удобные лавочки, места под парковку автомобилей – дворы, парки, скверы стали удобными и современными. В них проводятся праздники и концерты, хорошо отдохнуть вечером или в выходной день.

- Это очень важный для людей проект, и мы не должны снижать его темпы, - отметил губернатор Александр Никитин.

В этом году работа по обустройству населенных пунктов продолжится. Преобразования намечаются в 92 муниципалитетах области. Планируется обустроить 150 дворовых и 113 общественных территорий.

Большой вклад в обустройство территорий, в диалог власти и общества вносят созданные в регионе префектуры. Они помогают решать давние застарелые проблемы. Сейчас префектуры работают в Тамбове и Уварово. Губернатор поручил создать их в 2019 году во всех населенных пунктах региона.

С новосельем!

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В области продолжается развитие жилищного строительства. В 2018-м государственную поддержку на улучшение жилищных условий получила 361 молодая семья. 343 многодетные семьи оформили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. 279 квартир переданы детям-сиротам.

Не забывает региональная власть и об обманутых дольщиках. За последние два года было возобновлено строительство десяти долгостроев. Из них пять введены в эксплуатацию, то есть более 400 семей справили новоселье. В 2019 году будут введены ещё три дома: по улице Сенько, 9А, по улице Интернациональная, корпуса 2 и 3.

Лидеры Тамбовщины

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Одним из главных событий прошлого года стало проведение регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины». По своему содержанию, активности участников и уровню профессиональных компетенций молодежи он превзошел все ожидания.

- Если бы у меня спросили, чем я больше всего горжусь в настоящий момент, незамедлительно ответил бы: конечно же, нашими ребятами и девчатами; идеи, стремления и мечты у которых нацелены на созидание, на укрепление нашей области и страны в целом, и, безусловно, тем общением с ними, которое дает силы и надежду в работе. Поверьте, знаю не понаслышке: наши тамбовские – самые успешные и талантливые, самые красивые и неутомимые! – сказал губернатор Александр Никитин.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области