К вершинам стабильности — путем инноваций, с заботой о людях

Тамбовщина включилась в 12 нацпроектов

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Рекордные темпы роста промышленного производства, наращивание лидерских позиций в сельском хозяйстве, реализация крупных инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест, увеличение ввода жилья, улучшение качества дорожного строительства, разрешение ряда застарелых социальных проблем — это созданный в прошлые годы фундамент для реализации 49 региональных проектов в рамках российских нацпроектов. Губернатор подчеркнул, что работа по созданию нового качества жизни требует принципиально новых управленческих подходов, а исполнение задач в рамках нацпроектов будет жестко контролироваться на федеральном уровне. Главную же оценку эффективности работы власти будут давать жители области.

Промышленность

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Высокие темпы роста промышленности, заданные в 2017 году, продолжились и в 2018 году. Александр Никитин назвал это настоящим прорывом.

Лидер роста - пищевая промышленность - более 22 процентов. Увеличились инвестиции и налоговые поступления. Создано около 500 рабочих мест. А всего в регионе за последние 4 года создано более 28 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В числе самых инвестиционно-активных индустриальных предприятий - заводы «Пигмент», «Изорок», «Прогресс», «Комсомолец», ТВРЗ, Котовский завод нетканых материалов.

В нашем регионе есть хорошие перспективы для реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Пока в него вовлечены 11 предприятий, но дальнейшая цель - внедрить эти программы не менее чем на 50 предприятиях области.

Сельское хозяйство

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Результатами работы аграриев область гордится, отметил губернатор в своем докладе, и поблагодарил их за нелегкий труд. За прошлый год зафиксирован рекордный экспорт продукции агропрома - в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом. Учитывая, что выход на внешние агрорынки зависит от наличия логистических возможностей, глава региона пообещал поддерживать строительство распределительных центров и совместно с РЖД рассмотреть возможность строительства транспортного хаба в Кочетовском железнодорожном узле.

В перечень главных задач для АПК входит также наращивание мощностей молочных комплексов и создание «умных ферм», 100-процентная обеспеченность области плодами и овощами за счет строительства крупных и фермерских теплиц, закладки повсеместно садов интенсивного типа.

Тамбовская область участвует в создании системы сквозной научно-производственной кооперации, реализуемой Миннауки и Минсельхозом России. Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем нашей стратегии. Именно она поможет обеспечить необходимый прорыв, - уверенно сказал

Инвестиции

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На социальную сферу в 2019 году в бюджете предусмотрено более половины расходов - 63 процента. «Базисом развития экономики и источником реализации всех наших социальных проектов являются инвестиции», - считает Александр Никитин и призывает руководителей всех уровней власти активнее использовать возможности государственно-частного партнерства.

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Малое и среднее предпринимательство становится прочной основой экономики. Реализация региональных проектов в этой сфере позволит увеличить количество работающих на треть. Государственная власть создает не только инфраструктуру для новых предприятий, но и сервисную платформу — упрощение регистрации и ведения предпринимательской деятельности. Наряду с масштабной программой по предоставлению доступа к льготному кредитованию продолжится развитие микрофинансирования и лизинга.

Отдельное направление - господдержка фермерского движения. В прошлом году средняя сумма гранта на одно крестьянско-фермерское хозяйство превысила пять миллионов рублей. По поручению губернатора была разработана программа поддержки сельскохозяйственной кооперации. Наш регион вошел в соответствующий федеральный проект, согласно которому за шесть лет количество вовлеченных в малый бизнес на селе должно составить не менее 1350 человек.

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На строительство и ремонт дорог в 2018 году направлено средств больше, чем в прошлые годы. В областном центре продолжится масштабное дорожное строительство. А с 2020 года приоритет в распределении средств дорожного фонда будет переключен на муниципальные районы области. Александр Никитин поручил стимулировать подрядчиков к применению инновационных материалов, повышению качества ямочного ремонта и требовать от подрядчиков исполнения гарантийных обязательств.

В этом году запущена региональная автоматизированная система учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте, появились транспортные карты, в том числе социальные. И пассажирам удобно, и перевозчикам уже не уйти от легализации доходов для налогообложения.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области