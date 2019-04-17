Тамбовчане не хотят видеть памятник Николаю Рябову в новом сквере

Жители домов, прилегающих к скверу по улице Володарского, возмутились решением городских властей установить на территории зеленой зоны памятник. Монумент собираются посвятить заслуженному учителю РФ и создателю тамбовской авторской школы с углубленным изучением химии и биологии Николаю Рябову.

Дело в том, что еще в декабре прошлого года бывшие ученики Николая Андреевича обратились к губернатору области с просьбой оказать содействие в установке памятника. Александр Никитин идею поддержал и поручил городским властям проработать этот вопрос, финансирование проекта взяли на себя благодарные воспитанники педагога. Незадолго до этих событий, 1 декабря в Тамбове торжественно открывают сквер на улице Володарского, который и стали рассматривать как место размещения нового памятника. По словам жителей, обустройства пустующей территории, на которой находилась полуразрушенная хоккейная площадка, они добивались несколько лет. Чудо произошло в 2018 году, тогда решили не благоустраивать улицу Коммунальную в районе Центрального рынка (из-за необходимости замены здесь подземных коммуникаций), а освободившиеся деньги решили потратить на сквер по улице Володарского. В прошлом году здесь выполнили работы на общую сумму 4,7 миллиона рублей. Тротуарной плиткой выложили пешеходные дорожки, установили детский игровой комплекс, парковые торшеры, опоры освещения для спортивных и детских площадок, заменили 5 опор у проезжей части и установлены новые светильники. На территории сквера уложили рулонный газон, высадили живую изгородь из спиреи, деревья и кустарники, а также установили скамейки и урны. Беда в том, что работы начались здесь поздней осенью, что, не могло не сказаться на их качестве. После зимы в сквере «разошлись» швы искусственного газона, провалились тротуарные дорожки, перекосились лавочки...

В сквере после зимы "провалились" дорожкиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

А недавно жители узнали еще и о том, что на территории рекреационной зоны, рабочее название которой звучало как сквер «Спортивный», появится новый памятник. Хотя раньше планировалось совсем другое. Ведь на открытии сквера, теперь уже бывший мэр Тамбова Сергей Чебатарёв пообещал людям, что в 2019 году работа над благоустройством территории продолжится.

- Рядом с благоустроенной зоной находятся незаконные гаражи, они не просто портят вид, на них жалуются местные жители. Сейчас мы обратились в полицию, ищем владельцев. В рамках правового поля будем решать эту проблему, - сказал тогда Сергей Чеботарев. - Здесь установят тренажеры, а потом и универсальную спортивную площадку.

Но поиски владельцев гаражей, судя по всему затянулись. По словам жителей, установили только двоих из них. Людей обязали разобрать свои строения, что они и сделали. Остальные гаражи стоят на своих местах, поэтому пока о размещении обещанных спортивных площадок речи не идет — территория занята. Снести постройки не установив собственников — незаконно.

Гаражи, мешающие дальнейшему благоустройству, все еще на местеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

А пока этот процесс вялотекуще тянется, жители прилегающих к скверу домов вместо спортплощадок получат памятник Николаю Рябову, который никакого отношения к этой территории, честно говоря, не имеет.

Люди выступили против размещения монумента на территории зелёной зоны и позвали на встречу представителей городских властей, чтобы обсудить этот вопрос. Она состоялась 9 марта. Тут-то и выяснилось, что памятник заслуженному учителю — не что иное, как "прикрытие" для зеленой зоны, на которую (далеко не в первый раз) претендует застройщик.

Напомним, совсем недавно жители «отбились» от притязаний строительной фирмы «СП ОПТ», которая подала в управление градостроительства и архитектуры области заявку на разработку плана планировки участка под строительство одноподъездного 9-этажного дома в границах улиц Рабочей, Володарского, Чичканова и Б. Васильева.

2 марта жители организовали собрание, на котором обсудили проблемную стройку и собрали 160 подписей против. А 5 марта подтвердили свое решение на публичных слушаниях. В итоге проект отклонили. Но, по словам председателя Тамбовской городской Думы и префекта микрорайона Виктора Путинцева, нет никаких гарантий, что подобная ситуация не повторится вновь. Хотя ранее заявлялось, что избавится от посягательств застройщиков можно — необходимо придать территории всего будущего сквера статус рекреационной зоны. Но пока этого не сделали, а значит нависшая над недоделанным сквером опасность в виде многоэтажки, вполне реальна.

- Я не думаю что бизнес, застройщик просто так уйдет с этой территории, - поделился своим мнением с жителями Виктор Путинцев. - Более, несколько гаражей уже выкуплены в собственность и возможно, вопрос со строительством встанет здесь вновь. Сегодня здесь, возможно, присутствуют люди (выступающие против памятника. - ред.), которых используют втемную и пытаются ими манипулировать. Остановить развитие нового сквера можно каким путем? Ника не называть его по имени и не ставить здесь бюст! Поэтому я вас убедительно прошу включить здравый разум! Если вы здесь принципиально против любого названия и против любого памятника, значит вы лоббируете предложение и инициативу застройщика!

Виктор Путинцев считает что памятник - единственная возможность оградить сквер от посягательств застройщиковФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Получается, что установив памятник известному в городе человеку, прилегающая территория сразу оказывается «прикрыта» от посягательств застройщиков? Вот только, недоумевают жители, при чем здесь Николай Рябов?

- Памятник Николаю Андреевичу в этом сквере никак не вяжется с его концепцией, которая заявлялась как спортивная, - говорят местные жители. - При всем уважении к педагогу, который, кстати преподавал в лицее №28, который сейчас носит имя Рябова, именно возле этого учебного учреждение монумент был бы уместен. Здесь проходят торжественные линейки, родительские собрания, встречаются выпускники прошлых лет. Там это было бы действительно оправданно...

А в сквере на улице Володарского уверены местные жители, размещение монумента ушедшему из жизни учителю, испортит всю атмосферу.

- Нам обещали, что здесь появятся объекты для игр и развития детей, - говорит жительница дома №16 по улице Чичканова Надежда Бондарева. - Это смех, игры, веселье, и в центре всего этого — памятник, который, как нам известно, запланирован в полный рост, в траурных тонах, лично у меня появляются ассоциации с надгробьем...Да и забудут о нем года через два, сначала будут приводить школьников, а потом памятник забросят, так почему бы сразу не найти для него место, где о нем будут заботиться и беречь.

Надежда Бондарева: "Детям обещали спортивную площадку, а не памятник"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В итоге с жителями договорились, что 16 мая с их участием проведут общественные обсуждения этого вопроса. Виктор Путинцев заверил людей, что если они категорически против установки памятника Николаю Рябову, для него найдут другое место, но, оказывается, совсем без памятника территории, уверен префект, оставаться нельзя, поэтому людям сообща придется решить, что за монумент они готовы установить в своем сквере. Что касается плачевного состояния перезимовавшего сквера, все недочеты здесь пообещали устранить до 1 мая.