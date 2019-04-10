Мотосезон на Тамбовщине начался с трагедии

В Тамбовской области мотосезон, который традиционно стартует с наступлением тепла, начался с трагедии. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, на территории региона произошло уже две аварии с участием мототехники, в которых 2 человека погибли и один получил травмы.

Смертельное ДТП произошло совсем недавно - 1 апреля в 23 часа 30 минут на 3 километре автодороги «Мучкапский - Варварино - Шапкино – Краснояровка», проходящей на территории Мучкапского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 28-летний водитель мотоцикла «KAWASAKI» не справился с управлением, выехал на правую обочину и опрокинулся.

- В результате аварии водитель и 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. И это, если верить опыту, лишь начало. Так, по данным регионального УГИБДД, в прошлом году на территории Тамбовской области произошло 104 аварии участием мотоциклистов, некоторые из них закончились смертельным исходом или серьезными травмами. Например, в августе прошлого года в Рассказовском районе столкнулись два мотоцикла, за рулем одного из них был 27-летний мужчина, вторым управлял 17-летний подросток. В результате аварии пострадал юный байкери его 15-летний пассажир. В этом же месяце трагедия произошла в Тамбове.

5 августа на улице Советской в районе ЛДС «Кристалл» автомобиль Nissan сбил 28-летнего мотоциклиста. Известно, что водитель иномарки поворачивал налево из крайней правой полосы, когда в него въехал мотоцикл «KAWASAKI». Наличие шлема не спасло молодого мужчину, он погиб еще до приезда «скорой».

Особую тревогу вызывает нахождение за рулём мототранспорта несовершеннолетних. В 2018 году в 7 таких происшествиях, один ребёнок погиб и 7 получили ранения Еще одно несчастье произошло в середине сентября в рабочем поселке Ржакса. Здесь 15-летний подросток за рулем мотоцикла не заметил шлагбаум, установленный на улице Южной и на полном ходу врезался в него. Водителя и его 15-летнюю пассажирку на скорой повезли в больницу, но по дороге подросток умер. В региональном ГИБДД считают, что главная причина таких аварий – беспечность самих мотоциклистов и статистика это подтверждает.

- Из 104 водителей мототранспорта – участников аварий, 63 находились за рулём без прав или были лишены права управления, 40 водителей эксплуатировали транспортные средства без полиса ОСАГО, 21 мотоциклист находился за рулём в нетрезвом состоянии, 32 не использовали мотошлемы, в 17 случаях транспортные средства не были зарегистрированы в установленном порядке, - перечисляют в региональном УГИБДД. - Особую тревогу вызывает нахождение за рулём мототранспорта несовершеннолетних. В 2018 году в 7 таких происшествиях, один ребёнок погиб и 7 получили ранения.

По мнению специалистов, мотоцикл – транспорт, привлекающий к себе в первую очередь легкостью, мощностью и скоростью. Однако это одновременно скоростная, но мало устойчивая машина. Причем и водитель, и пассажир практически не защищены, а это во много раз увеличивает тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Согласно, статистических данных из всех ДТП с участием мотоциклистов в большинстве случаев виновны водители двухколесных транспортных средств. Основными причинами происшествий по вине мотоциклистов являются: превышение скоростных режимов, отсутствие навыков вождения и права управления транспортными средствами, управление мотоциклами в состоянии опьянения, эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла.

- В большинстве своём за руль мотоциклов и мопедов садятся молодые люди и подростки, которые часто нарушают ПДД, не используют мотошлемы или вообще не имеют прав и соответствующих документов на транспортное средство, - говорит начальник отдела пропаганды УГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев. – А при управлении мотоциклом необходимо быть внимательным и рассудительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями. Мотоцикл должен быть зарегистрирован и технически исправен. Использование мотошлема обязательно, ведь он позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы.

В УГИБДД напоминают, что за нарушения правил дорожного движения водители мотоциклов, мопедов и скутеров несут ответственность на общих основаниях. Так, водитель мототехники за выезд на встречную полосу может получить штраф 5 тысяч рублей или вовсе лишиться права управления на срок от 4 до 6 месяцев. За управление мотоциклом, мопедом или скутером без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а управление в состоянии опьянения влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей.