В Тамбовской области раскрыли 7 тысяч преступлений

На минувшей неделе тамбовская полиция подвела итоги и рассказала о состоянии криминогенной обстановки в нашем регионе, его представил врио начальника УМВД России по Тамбовской области Алексей Соломатин.

По официальным данным в прошлом году уровень преступности в регионе вырос на 4,3%, если в 2017 году их было 11510, то в 2018 – 12010. Полицейские уверены, что рост обусловлен не ухудшением обстановки, а лучшим выявлением преступлений ( в частности в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков), из-за чего их количество и увеличилось. Большая часть всех регистрируемых (6565 или 54,7%) приходится на преступления небольшой и средней (3189 или 26,6%) тяжести. А вот тяжкие и особо тяжкие преступления – это почти пятая часть от общего количества, что, по данным регионального УМВД, является одним из лучших показателей в ЦФО. Там доля таких преступлений превышает 25%, а в целом по России этот показатель равен 22,5%.

Подсчитано, что практически половина преступлений, которые совершают тамбовчане – это кражи. Их число на территории области по сравнению с прошлым годом выросло на 2%. Что касается посягательств непосредственно на человека, чаще всего преступники «довольствуются» причинением легкого или вредней тяжести вреда здоровью. При этом количество таких преступлений за год серьезно выросло – на 21% и 13,6% соответственно. Зато полицейские отмечают снижение так называемых тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей. Правда количество убийств (это уже подследственность СКР, а не полиции) увеличилось – их в нашем регионе за год произошло 55, против 52 в предыдущем году периоде. Зато вдвое сократилось количество изнасилований – с 16 в 2017 году, до 8 в отчетном. 135 человек серьезно избили и травмировали, умерли из них 30.

- Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на территории области приближается к полной и достигла в 2018 году 96,6 %. - Раскрываемость преступлений в целом составила 65,3%, всего было раскрыто более 7 тысяч преступлений, каждое шестое из которых - тяжкое и особо тяжкое, в том числе вызвавших большой общественный резонанс, - поясняет Алексей Соломатин. – Так буквально в считанные дни удалось установить и в короткие сроки задержать исполнителей убийств, имевших место в г.Кирсанов и с.Русское, Сосновского района.Определить причастных к серии грабежей в отношении продавцов торговых павильонов. Доказать вину подозреваемых в совершении более тысячи иных преступлений, в том числе, совершенных много лет назад. Как, например, убийства в Бондарском районе 11-летней давности, разбойного нападения в рп. Мордово начала 2-х тысячного года, а также 169 краж чужого имущества, 49 мошеннических действий.

Факты мошенничества в отношении тамбовчан полиция регистрирует практически ежедневно. В УМВД констатируют – схемы аферистов постоянно усложняются: используются сайты объявлений, взлом страниц социальных сетей, списание денежных средств с банковских карт, людям предлагают компенсацию за купленные когда-то БАДы. Жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, которая слышала о подобных аферах, но когда дело коснулось их лично, поверили мошенникам. Согласно статистике, число преступлений, совершенных с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет» выросло в прошлом году на 20%.

- Заметно результативнее сработали подразделения экономического блока, что позволило нам впервые за много лет войти в тройку регионов ЦФО по этому показателю, продолжает Алексей Соломатин.- Есть примеры расследования многомиллионных хищений бюджетных средств при освоении субсидий, реализации инвестиционных проектов, целевых программ. Доведено до суда уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность, которому инкриминируется вывод в «теневой» сектор экономики свыше 1 миллиарда рублей. Работа полицейских позволила вынести судебное решение по факту уклонения от уплаты акцизных сборов от производства табачной продукции на сумму более полутора миллиардов рублей.

Сложной остается социальная обстановка на территории региона. Так, в прошлом году в поле зрения сотрудников полиции находились около тысячи неблагополучных семей. Почти 2 тысячи родителей, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и даже привлекают своих чад к распитию алкоголя, оштрафовали. На 82 родителей подготовили материалы, чтобы лишить их прав на детей. Решение примут в суде. В 2018 году в области возбудили 10 уголовных дел за жестокое обращение с детьми. Ночью на улице за тот же период попались больше полутора тысяч несовершеннолетних.

- Мы стараемся делать все возможное, но только силами полиции проблему не решить, уверен Алексей Александрович.- Поэтому просим содействия глав муниципалитетов в организации профилактической работы с подростками и неблагополучными семьями. Это позволит сократить базу воспроизводства преступности и повысить уровень безопасности самих детей!