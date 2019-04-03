На Тамбовщине в очередной раз отложили решение проблем дольщиков

В Тамбовской области в очередной раз изменились планы по решению проблем дольщиков, которые не могут получить свои квартиры.

Напомним, в соответствии с требованиями Минстроя, каждый регион, где существуют брошенные объекты, участие в строительстве которых принимали дольщики, должен был создать план-график по решению этой проблемы.

В Тамбовской области первая такая дорожная карта была разработана еще осенью 2017 года. За это время документ претерпел несколько изменений и существенно положения обманутых дольщиков не улучшил. Предпоследняя (на сегодняшний день) редакция плана-графика подписана вице-губернатором региона Арсеном Габуевым 12 декабря прошлого года. Из него следовало, что проблемными являются 7 многоквартирных домов, 6 из которых находятся в Тамбове. Это незавершенные стройки на ул. К. Маркса, 61/175 к. 1, ул. Сенько, 9а, Московской, 30а, Интернациональной, 69а к. 2, Кавказской1б и Киквидзе, 77б. Еще один проблемный объект располагается в поселке Строитель Тамбовского района, в микрорайоне Северный, 47.

Как следует из этой версии дорожной карты, на сегодняшний день получить свои квартиры должны были дольщики как минимум двух объектов - на улице Сенько и в поселке Строитель. Так, дом на улице Сенько в Тамбове планировали ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. Дольщики из Строителя также в четвертом квартале прошлого года должны были заключить договора на участие в строительстве других объектов, с зачетом ранее выплаченных сумм. Но эти планы реализованы так и не были.

Новый вариант дорожной карты, который подписан 22 марта 2019 года, гласит, что дольщики по Сенько оформят квартиры в собственность во втором квартале 2019 года. Кстати, чтобы завершить строительство дольщики этого дома создали ТСЖ и внесли по 7 тысяч рублей за один квадратный метр причитающегося им жилья. Ситуация по поселку Строитель разрешится лишь в третьем квартале 2019 года. Дольщики этого объекта ждут квартир уже почти 7 лет.

- Я являюсь обманутым дольщиком из поселка Строитель с 2012 года, - жалуется тамбовчанка Ирина Овдиенко. - На протяжении всего 2018 года в приемной граждан администрации Тамбовской области нас обещали расселить до конца 2018 года. На данный момент не утверждены строительные объекты и количество квартир в них для расселения, нет решения по документальному оформлению передачи квартир. Складывается устойчивое впечатление, что должностные лица просто тянут время.

Также перенесены сроки достройки многоэтажки на ул. Московской, 30а. Если ранее чиновники планировали завершить ее к четвертому кварталу 2019 года, то теперь вероятный срок решения этой проблемы — 2 квартал 2020 года, но и он, как указано в документе, может быть скорректирован. Терпение у дольщиков этого дома давно на исходе...

- Завершение строительства дома по ул. Московской, 30а планировалось в декабре 2012 года, - рассказывают дольщики. - С мертвой точки ситуация сдвинулась лишь в 2017 году, тогда на строительство нашего дома выделили 15 миллионов рублей, но уже в 2018 году финансирование прекратилось и стройка снова остановилась. На фоне полнейшего безразличия региональной власти к нашему объекту, решаются проблемы жилых домов, не входящих в список проблемных!

По данным управления госстройнадзора, всего на решение проблем дольщиков Московской, 30а, было направлено 28 миллионов рублей. 15 из них, действительно, на достройку, однако этого оказалось недостаточно, и еще 13 — на предоставление жилья в других домах жильцам, которые относятся к льготным категориям.

Как следует из обновленного плана-графика, в ближайшее время (во втором квартале 2019 года) квартиры должны получить дольщики по ул. Интернациональная, 69а, к. 2. Достройка многоэтажки на ул. Кавказской, 1б запланирована в четвертом квартале 2019 года, на ул. Киквидзе, 77б — в четвертом квартале 2020 года.

Появились в списке проблемных объектов и «новички». В скорректированный вариант дорожной карты внесли дома по ул. Коммунальной, 46 и ул. Советской, 192а. Эти дома планируется достроить в первом и втором квартале 2020 года соответственно. Таким образом ряды обманутых дольщиков пополнили еще 94 человека. А вместо прежних семи проблемных объектов, сейчас их в области официально стало девять. Список дольщиков, которые годами не могут получить жилье превышает 400 человек.

- Но проблемных домов, на самом деле, больше. Если в целом взять все проблемные объекты и занести «долевиков» в реестр, то мы можем получить около тысячи обманутых дольщиков, - уверен вице-губернатор области Арсен Габуев. - Решениями их вопросов, вне зависимости от того, включен человек в этот реестр или нет, мы планомерно занимаемся.

Всего же, по состоянию на 1 марта 2019 года в Тамбовской области в группе риска находятся 16 домов, строительство которых приостановлено или носит периодический характер. Заключено 1190 договоров долевого участия.

КСТАТИ

В Минстрое обещают закрыть проблему дольщиков к 2023 году

Решить вопрос дольщиков, которые так и не получили жилья, в масштабах всей страны планируют к 2022-2023 году. Сообщается, что именно к этому времени реально заработает обновленное законодательство, регулирующее процесс перехода от долевого строительства жилья к проектному финансированию. Пока же более 2,5 тысяч объектов долевого строительства «испытывают проблемы», а «дыра» в этой сфере оценивается в 300 млрд руб. По данным Минстроя проблемные объекты есть в 69 регионах России, а всего в реестр пострадавших граждан включено 30 633 человека. Кроме того, Минстрой рассматривает программу федеральной поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков.

- Количество обманутых дольщиков и домов, которые присутствуют в дорожных картах субъектов РФ, не уменьшается. Застройщики перешли на банковское сопровождение, введен ряд ограничений, уменьшаются возможности, чтобы обманутые дольщики появлялись. Но та накопленная проблема годами, когда у нас стоят объекты недостроенные, она, к сожалению, существует, - сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. - Сегодня мы думаем над серьезной программой поддержки субъектов, чтобы этот вопрос решить.