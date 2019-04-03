В Тамбове сделали эскизы благоустройства парков

Стало известно, как будут выглядеть парки и скверы Тамбова после благоустройства. По заказу администрации города подрядчик выполнил дизайн-проекты территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в проведении работ.

В список общественных пространств вошли сквер за домом 100А по ул. Рылеева, территория зеленой зоны, расположенная в микрорайоне Уютный в районе детского сада «Подсолнух» и домов по ул. Свободная, 12б и 16б, территория, расположенная по бульвару Энтузиастов в границах улиц К. Маркса и Социалистической, территория по улице Гастелло, 32, территория по улице Набережная в районе дома 32/2, территория в районе здания «Детского мира» по ул. К. Маркса, д.165б и территория на Красноармейской площади, 5 у стадиона «Динамо». Известно, что за создание эскизов администрация заплатила 285 тысяч рублей, а получилось из этого вот что…

«Детский городок» на набережной давно, по мнению горожан, требовала благоустройства. Дело в том, что деревянные конструкции, из которых состоит городок, давно начали разрушаться и территория имеет не только неприглядный вид, но и попросту опасная для прогулок здесь с детьми. Но, судя по замыслу разработчиков дизайн-проекта этой территории, от прежнего городка здесь не останется и следа – деревянные конструкции предлагается полностью заменить на пластик. Несколько лет назад в городке уже проходила реконструкция – здесь установили деревянные домики, качели, но теперь это все пришло в негодность. От построенной еще в советские годы площадки остались лишь пушки и фигурка деревянного змея Горыныча.

- Проектом предлагается использовать современные материалы и конструкции, - говорится в пояснительной записке к проекту. - Благоустройства сквера предполагается частичный демонтаж существующих бетонных дорожек, реконструкция и организация освещения территории, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, сооружения цветников, организации мест для отдыха, посадка новых деревьев и кустарников и установки ограждений и МАФ. В соответствии с заданием на проектирование на участке предполагается замена детского спортивного игрового оборудования с устройством покрытия из резиновой крошки. В зонах для отдыха запроектированы места для сидения, лавочки с урнами для мусора, цветники и уличные фонари.

Аналогичные работы предусмотрены в сквере на улице Красноармейской (в районе «Динамо). Здесь, согласно проекту, отремонтируют дорожки, сделают освещение, посадят новые деревья и кустарники и заменят детское спортивное оборудование на новое. - В зонах для отдыха запроектированы места для сидения, лавочки с урнами для мусора, цветники, уличные фонари, - отмечают разработчики эскизов. – Появятся новые пешеходные дорожки, многие из которых «продиктованы» тропами, протоптанными жителями, проживающими на этой территории.

Преобразится (в случае победы в голосовании) также сквер на улице Гастелло, расположенный перед зданием администрации Тамбовского района. Разработчики проекта отмечают, что сквер не имеет ограждения и считают, что эту ситуацию нужно исправить, то есть по периметру сквера необходимо установить заборы. Проектом предлагается переделать бетонные дорожки, которые сейчас имеют неприглядный вид, их выложат тротуарной плиткой, на территории разобьют цветники, и установят скульптуру в виде рук, которые сложились в «сердечко». В общем, в этом сквере сделают все, чтобы у чиновников, которые здесь работают, из окна открывался красивый вид.

На бульваре Энтузиастов сквер – это и зона отдыха и автомобильной развязкой. Здесь находятся частные жилые дома.

- В сквере отсутствуют элементы благоустройства (МАФы, тротуары, освещение), - отмечается в дизайн-проекте. - По границам сквера не установлено ограждение, пешеходные дорожки и проезжая часть имеют недопустимый внешний вид. По территории сквера проходит линия теплотрассы.

Неприглядный вид зеленой зоны будут исправлять с помощью установки малых архитектурных форм и озеленения.

Аналогичные работы намерены провести и на других территориях, которые вошли в список для рейтингового голосования. Оно, напомним, пройдет в Тамбове совсем скоро - с 15 по 19 апреля. В городе будет организовано 93 места, где можно будет отдать свой голос за ту или иную территорию, ознакомившись с дизайн-проектами. Три из семи территорий, набравшие наибольшее количество баллов по итогам рейтингового голосования, будут благоустроены.

Пункты для рейтингового голосования организуют во всех школах города, детских садах, в МФЦ, административном здании по адресу ул. Советская, 182. Свои помещения представят также Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ул. Советская, 6 и Советская, 181а) и Тамбовский государственный технический университет (ул. Мичуринская, 112), причем проголосовать здесь смогут не только студенты, но и любой из горожан. Еще один пункт разместится на бульваре Строителей, 4, в здании налоговой инспекции. В течение рабочей недели с 15 до 19 апреля тамбовчане смогут прийти в любой из пунктов и отдать свой голос, причем выбрать можно сразу три из семи предложенных территорий. Участником может стать любой житель, включая юных тамбовчан, которым исполнилось 14 лет. Главное условие — наличие паспорта.