Суд не вернул мэрии Тамбова 65 миллионов рублей

Городской администрации не удалось получить 65 миллионов рублей, которые она пыталась в судебном порядке взыскать со строительной фирмы «Капитал». 22 марта воронежский арбитражный апелляционный суд не стал менять решение областного арбитражного суда по этому делу.

Проблема вскрылась еще в начале 2018 года, после того, как были озвучены результаты проверки правильности процедуры расселения горожан из ветхого и аварийного жилья, проведенной контрольно-счетной палатой. Тогда выяснилось, что при заключении договоров о развитии территорий Тамбова с частными стройфирмами одним из условий мэрии было расселение тамбовчан, проживающих в аварийном жилье в границах этих территорий, за счёт собственных средств застройщиков. Но этого не делалось.

Контролёры установили, что за время действия муниципальной программы между горадминистрацией и строительными фирмами с 1 января 2007-го по 1 октября 2016 года было заключено 20 договоров о развитии застроенных территорий. Согласно этим документам застройщики обязаны были создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность в пользу выселяемых горожан более 590 благоустроенных квартир площадью не менее 22,8 тысячи кв. метров.

Проверка показала, что людей расселяли за счет бюджетных средств, без привлечения денег застройщика. К началу 2017 года, согласно данным КСП, затраты города на расселение составили почти 130 миллионов рублей. Добровольно компенсировать затраты, большинство фирм, получивших «свободные» участки под строительство отказались. Лишь один застройщик согласился выполнить условия договора добровольно. В отношении остальных мэрии пришлось инициировать судебные разбирательства.

По данным председателя комитета градостроительства администрации города Тамбова Александра Зимнухова, за прошлый год удалось достичь решений по нескольким вопросам.

- В 2018 году были заключены два мировых соглашения с застройщиком «ТамбовПромСтройИнвест», который занимался развитием в границах улиц Комсомольской, Советской, Ленинградской, Набережной, и ООО «ТамбовБизнесСтрой» (вел застройку в квартале улиц Интернациональной, Карла Маркса, М. Горького, Базарной), - поясняет Александр Зимнухов. - «ТамбовПромСтройИнвест» должен был вернуть в бюджет города почти 3,5 миллиона рублей, а остальной долг погасить тремя квартирами.

Две квартиры стоимостью 4 миллиона рублей мэрия получила, оставшиеся деньги и еще одно жилое помещение фирма обещает передать позднее. ООО «ТамбовБизнесСтрой» выплатило в бюджет чуть более 8 миллионов рублей и предоставило в счет остальной суммы четыре квартиры общей площадью почти 270 кв. м. Этот застройщик все свои обязательства выполнил и дольше ничего городу не должен.

А вот фирмы, которые по мнению муниципалитета, обязаны выплатить десятки миллионов рублей, добровольно расставаться с деньгами не стали. Сейчас в арбитражном суде тамбовской области рассматриваются два иска горадминистрации к ООО «Капитал Проект» и ООО «ПМК-1». По данным мэрии «КапиталПроект» обязан возместить бюджету 25 миллионов, потраченных на расселение жителей 6 домов.

14 миллионов в суде требуют с «ПМК-1» за предоставление квартир жителям дома по ул. А. Бебеля. Решений по этим двум искам пока нет.

А вот судебное разбирательство в отношении самого крупного, по версии мэрии, должника – ООО «Капитал», который как следует из искового заявления мэрии, обязан был выплатить 65 миллионов рублей, закончилось не в пользу города.

Как следует из документов Тамбовского арбитражного суда, в июне 2013 года администрация Тамбова заключила с застройщиком договор о развитии территории в границах улиц Максима Горького, Карла Маркса, Комсомольской и Базарной площадью 8,6 га. В соответствии с одним из пунктов договора, ООО «Капитал» должно было построить или купить и передать городу квартиры для жителей, которых выселяли из ветхого жилья на переданном застройщику участке. Обязанность по переселению в итоге взял на себя муниципалитет, потому что дальше тянуть было уже нельзя. Некоторые дома угрожали жизни жильцов. По данным мэрии на эти цели потратили почти 65 миллионов рублей. С конца 2016 года мэрия пыталась заключить с застройщиком соглашение о компенсации этой суммы, но безрезультатно. В итоге в марте 2017 года из-за неисполнения ООО «Капитал» своих обязательств, администрация направила фирме уведомление о расторжении договора на развитие территории, а за взысканием крупной суммы обратилась в суд.

В суде выяснилось, что людей из квартала, который передали под застройку, отселяли начиная с 2009 года, то есть до того, как заключили договор с ООО «Капитал». И обязанность компенсировать эти траты предусмотрена не была. При этом точную сумму средств бюджета Тамбова, потраченных на расселение жителей, представители администрации в суде озвучить не смогли. Отсюда стало непонятно, почему мэрия требует именно 65 миллионов рублей. Учитывая еще ряд нестыковок, областной арбитраж отказал администрации в удовлетворении ее требований. С таким решением мэрия не согласилась и обжаловала его в суде вышестоящей инстанции, но там решение оставили без изменений.