На благоустройство Тамбова потратят 103 миллиона рублей

В Тамбовской области распределили средства федерального и областного бюджета, предусмотренные на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на благоустройство в 2019 году потратят больше 312 миллионов рублей. Из них 306 миллионов получены из федерального бюджета и еще 6 миллионов добавили из областной казны. Большую часть средств выделили областному центру. На реализацию работ Тамбов получит 101 миллион из федеральной казны и еще 2 миллиона — из областной. Предполагается, что около половины этих средств пойдут на ремонт дворовых территорий.

Напомним, в 2018 году в областном центре благоустроили 36 дворов. Тогда в основные виды работ вошли укладка асфальтобетонного покрытия (35,8 тысяч кв.м) с установкой бортового камня (14,5 тысяч погонных м), устройство линий освещения (73 опоры и 117 светильников), установка малых архитектурных форм (163 урны и 174 скамейки). Сумма заключенного с подрядной организацией контракта составила 54 миллиона 324 тысячи рублей. В рамках дополнительных контрактов производилась опиловка и удаление аварийных деревьев. А чтобы расширить проезжую часть и оборудовать парковочные места, жители двух дворовых территорий приняли решение о 50-процентном софинансировании.

Жители еще 214 дворовых территорий очень хотели вступить в программу благоустройства на следующий год. Однако на всех средств, как и предполагалось, не хватило. По информации генерального директора муниципального учреждения «Долговой центр» Олега Назарова, по итогам заседания комиссии, в городе составили итоговый список из 36 дворовых территорий. Также от горожан принимали заявки на благоустройство общественных пространств. Получается, что на эти цели намерены потратить чуть меньше 50 миллионов рублей. Известно, что на предварительном этапе наибольшее число голосов было отдано за сквер за домом 100А по ул. Рылеева (966 голосов), территорию зеленой зоны, расположенной в микрорайоне Уютный в районе детского сада «Подсолнух» и домов по ул. Свободная, 12б и 16б (743 голоса), территорию, расположенную по бульвару Энтузиастов в границах улиц К. Маркса и Социалистической (622 голоса), территорию по улице Гастелло, 32 (548 голосов), территорию по улице Набережная в районе дома 32/2 (530 голосов), территорию в районе здания «Детского мира» по ул. К. Маркса, д.165б (362 голоса) и территорию на Красноармейской площади, 5 у стадиона «Динамо» (312 голосов). Именно они и будут предложены горожанам в ходе рейтингового голосования. В бюллетене все они расположатся в алфавитном порядке.

- В ближайшее время будут разработаны дизайн-проекты всех общественных территорий, - рассказали в администрации города Тамбова. - Предварительное обсуждение пройдет в префектурах, советах территорий, других общественных местах, после чего уже будет проведена процедура рейтингового голосования.

Пункты для голосования организуют во всех школах города, детских садах — здесь их работа будет приурочена к проведению родительских собраний. По одному расположатся в МФЦ и административном здании по адресу ул. Советская, 182. Свои помещения представят Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ул. Советская, 6 и Советская, 181а) и Тамбовский государственный технический университет (ул. Мичуринская, 112), причем проголосовать здесь смогут не только студенты, но и любой из горожан. Еще один пункт разместится на бульваре Строителей, 4, в здании налоговой инспекции. В течение рабочей недели с 15 до 19 апреля тамбовчане смогут прийти в любой из пунктов голосования и отдать свой голос, причем выбрать можно сразу три из семи предложенных территорий. Участником может стать любой житель, включая юных тамбовчан, которым исполнилось 14 лет. Главное условие — наличие паспорта.

Вот только в этом году общественные территории в Тамбове ремонтировать не будут. Все, что выберут горожане на голосовании, будет благоустроено лишь в 2020 году. В этом году в городе намерены доделать масштабный проект, который стартовал в прошлом году. Речь идет о благоустройстве сквера на площади Льва Толстого. В этом году здесь начнутся наземные работы: установка парковой мебели, озеленение, подключение Wi-Fi зоны, установка арт-объектов, монтирование чаш и запуск фонтана.

КСТАТИ

Кто сколько получит

Вторым по сумме «транша» на благоустройство стал город Мичуринск. Этому городу из федерального и областного бюджета достанется почти 40 миллионов рублей, Рассказово — 18,5 миллиона рублей, Моршанску — 17,6 миллиона рублей, Котовску — 14,7 миллиона рублей, Уварово — 9,4 миллиона рублей, Кирсанову — почти 7 миллионов рублей, Жердевке — 4,5 миллиона рублей. Оставшиеся 97,5 миллиона рублей распределят между сельсоветами области. - В 2019 году на территории 92 муниципальных образований области планируется благоустроить 113 общественных территорий и 250 дворов, - сообщили в администрации Тамбовской области. Напомним, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году году в целом по области направили 308,4 миллиона рублей. Из них 206,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 31,3 миллиона рублей – областного бюджета, 11 миллионов рублей - средства муниципальных образований и еще 60 миллионов рублей - внебюджетные средства. На эти деньги благоустроили 233 дворовых, 133 общественных территорий и 6 парков.