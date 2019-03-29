Пенсии тамбовчан подрастут не раньше мая
Тамбовчане, получающие пенсии, по их словам, рассчитывали на немедленное исполнение предложения президента РФ Владимира Путина. Напомним, выступая 20 февраля 2019 года перед Федеральным собранием, глава государства предложил индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. На сегодняшний день тамбовчанам периодически индексируют пенсию, вот только те, кто получает ее меньше прожиточного минимума, прибавки не видят.
- Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума, - рассказали в отделении ПФР по Тамбовской области. - Подобный порядок приводит к тому, что общий размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без изменений.
В планах, которые озвучил Владимир Путин, рассчитывать индексацию не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты не могут быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. На сегодняшний день это 7811 рублей.
- Необходимо отметить, что при подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении, - объясняют в региональном отделении ПФР.. - Предлагаемые президентом России поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше такого минимума на сумму прибавки по итогам индексации пенсии в текущем году.
Планируется, что новый порядок будет распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам будет не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.
На сегодняшний день законопроект о новом порядке индексации прошел уже третье чтение и фактически принят. Уточняется, что его действие распространяется начиная с 1 января текущего года. Но подготовка исполнения этого закона потребует еще некоторое время. В региональном ПФР сообщили, что причитающиеся им выплаты тамбовские пенсионеры должны получить не позже мая-июня этого года.
«Социальный кодекс» обсудят на публичных слушаниях
25 апреля в Тамбове планируют провести общественные слушания по проекту закона Тамбовской области № 569 «Социальный кодекс Тамбовской области». О создании этого документа в области говорили последние несколько лет. По данным обладминистрации, «Социальный кодекс» объединит все законы, которые определяют положенные тамбовчанам меры социальной поддержки. на итоговой коллегии.
- Мы работали над этим документом очень внимательно, чтобы не упустить никакие нюансы, - говорит начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова. - После выхода «Социального кодекса» каждый человек сможет в одном источнике найти, какие меры соцподдержки, льготы, выплаты положены той или иной категории граждан.
Напомним, ветеранам, инвалидам, семьям с детьми и другим отдельным категориям граждан, которых в Тамбовской области проживает 300 тысяч человек, предоставляется более 100 видов мер социальной поддержки. На эти цели в 2018 году было направлено более 5 миллиардов рублей. Из 22 миллиардов рублей (до 2024 года), предусмотренных на реализацию нацпроекта «Демография» в Тамбовской области, большая часть - 18,2 миллиарда рублей пойдёт на поддержку семей при рождении детей. Стимулирующие меры в России и в Тамбовской области действовали и ранее. С 2018 года предоставляется пособие на первого ребенка до 1,5 лет. По 8,5 тысяч рублей ежемесячно получает каждая обратившаяся семья при рождении первенца. Кроме этого, на Тамбовщине молодым мамам в возрасте до 25 лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком от 1,5 до 3 лет в размере 3 тысяч рублей. Мера будет действовать до 31 декабря 2019 года. Увеличились затраты на поддержку многодетных семей. В 2018 году они выросли на 8 процентов и составили 946,7 миллиона рублей. В настоящее время в области проживает 8438 многодетных семей, в которых воспитывается 28496 детей.
Новый «Социальный кодекс» вводит такое понятие, как критерий нуждаемости, поэтому часть семей, которые с точки зрения государства имеют достойный доход, лишатся социальной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU