Тамбовское здравоохранение: курс на развитие

Восемь ступеней на пути к новой медицине

Об успехах тамбовской медицины говорят сухие цифры статистики. Один из главных показателей – продолжительность жизнь. По итогам 2018 года он достиг исторического максимума и составил 73,9 года, что превышает среднероссийское значение на 1,1 года.

- Это результат повышения качества и доступности медицинской помощи. За последние годы нам удалось сделать многое – оснастить больницы и поликлиники современным оборудованием, обучить специалистов работе на нем. В итоге жителям Тамбовской области стали доступны передовые методы диагностики и лечения. Немаловажное значение имеет профилактика заболеваний. Значительно увеличился охват населения медицинскими осмотрами. Врачи, как правило, на ранних стадиях выявляют такие опасные заболевания, как новообразования или туберкулез. Люди получают современное лечение, а значит и хорошие шансы на выздоровление, - поделилась начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.

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Новый качественный рывок тамбовской медицине обеспечит нацпроект «Здравоохранение», в рамках которого разработаны региональные проекты по восьми направлениям.

Главная цель проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - сделать так, чтобы любой человек, независимо от места проживания, мог получить консультацию специалиста и соответствующее лечение. В рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» получат современное медицинское оборудование, станут комфортнее и благожелательнее для самых маленьких пациентов. Отдельные проекты нацелены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Невозможно грамотно лечить людей без профессиональных кадров. Этому посвящен отдельный проект по подготовке врачей и среднего медперсонала. Кроме того, предусмотрено развитие экспорта медицинских услуг и участие в формировании сети национальных медицинских исследовательских центров. А чтобы обмен информацией, в том числе и с помощью телекоммуникационных данных стал, доступен в любой точке региона, запланировано создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы здравоохранения.

Рак – это страшно, но не безнадежно

Онкологические заболевания – бич нашего времени. Многие становились свидетелями того, как вдруг полный сил и энергии человек «сгорал» за считанные месяцы, а то и недели. Поэтому одна из главных целей нацпроекта – добиться значительного снижения смертности от новообразований.

Медицина не стоит на месте и за последнее время врачи научились эффективно лечить различные формы рака. Тамбовские онкологи постоянно совершенствуют свою работу. За их успехами стоят многие спасенные жизни. Когда-то Тамбовская область была одной из самых неблагополучных по смертности от новообразований. Сегодня эту ситуацию удалось переломить.

- Показатели смертности от рака шейки матки мы снизили до 4 случаев на 100 тысяч населения – это значительно ниже показателей среднероссийского и ряда европейских стран, - говорит главный врач Тамбовского областного онкологического диспансера Владимир Милованов. - Такого результата мы добились за счет увеличения охвата населения диагностическими исследованиями. Не последнюю роль сыграло и новое, более современное, оборудование.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в онкологической службе уже происходят качественные изменения. В начале 2019 года в онкодиспансере внедрили новые виды высокотехнологичной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях в органах брюшной полости. Все больше тамбовских пациентов могут получить эффективное и качественное лечение в своем регионе.

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Многое в борьбе с раком зависит от сроков его обнаружения. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное излечение. Выиграть в гонке с болезнью поможет создание центров амбулаторной онкологической помощи в Мичуринске, Моршанске, Уварово и трех центров в Тамбове. Их задача при подозрении онкозаболевания в течение 14 дней провести полное обследование и установить диагноз в соответствии с международным стандартом. В результате пациент без промедления сможет получить медицинскую помощь.

Серьезное переоснащение ждет региональный клинический онкологический диспансер. Справиться с последствиями болезни поможет служба психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, а также система оказания паллиативной медицинской помощи.

Тамбовские медики уверены, в результате они смогут гораздо эффективнее бороться с раковыми заболеваниями. Однако они напоминают, что о здоровье необходимо заботиться постоянно. Активный образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек продлят жизнь без визита к докторам.

Внимание селу

Вера Докукина часто приезжает в гости к престарелым родственникам в село Иловай-Рождественское, что в Первомайском районе. Женщина покупает им продукты, следит за хозяйством. В очередной свой визит она обнаружила на центральной площади симпатичную конструкцию. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что это будущий ФАП.

- Теперь я за своих стариков спокойна. Если что случится, будет кому оказать помощь. Ведь, помимо фельдшера здесь могут и врачи из райцентра вести прием. Тут проживает много пожилых и детишек. Не каждому легко добраться к врачу в райцентр. А так - медицина под боком, - радостно делится впечатлениями Вера Докукина.

В Первомайской центральной районной больнице заверили – ФАП должен открыться в самое ближайшее время. В новом здании будут созданы комфортные условия на пребывания пациентов и работы медперсонала. Здесь запланированы холл для ожидания, комната приёма, прививочный и смотровой кабинеты, санузел, помещение для хранения инвентаря. В ФАП будет подаваться вода из индивидуальной скважины, которая пройдет через особую систему очистки. Сюда обязательно будут приезжать доктора-специалисты — по графику.

Помимо Первомайского района строительство ФАПов полным ходом ведется в Кочетовке Мичуринского района и Иванково Тамбовского района. Рабочие возводят здания с помощью модульных конструкций. На их приобретение из федерального бюджета выделено 9,7 миллиона рублей. В областном бюджете предусмотрено 11,8 миллиона рублей на благоустройство прилегающей территории и оснащение ФАПов. В планах: строительство Александровского ФАПа в Знаменском районе и Новоситовского ФАПа в Петровском районе. В ближайшее время примет пациентов и ФАП в селе Яблоновец Петровского района.

Строительство новых объектов здравоохранения в отдаленных селах служит подтверждением тому, что развитие сельской медицины – в числе приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». Реализация каждой его ступени - на личном контроле главы региональной администрации Александра Никитина. Областные власти задействуют все имеющиеся ресурсы, чтобы полностью реализовать поставленные задачи.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Автор Иван Чернов.