На сегодняшний день в оперативном управлении ГФУ «Цнинская шлюзованная система» находится 10 гидроузлов, которые поддерживают уровень воды в реках: один расположен на реке Лесной Тамбов, являющейся притоком реки Цна, девять гидроузлов расположены на реке Цна, восемь находятся на территории Тамбовской области и два в Рязанской области.

Как рассказал начальник производственно-технического отдела Михаил Котляров, отвечающий за обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений, а также за их текущий ремонт, на сегодняшний день в организации трудятся порядка 150 сотрудников. Все специалисты, непосредственно связанные с обслуживанием и эксплуатацией ГТС, обязательно проходят обучение и аттестацию в управлении Ростехнадзора. Основными направлениями деятельности учреждения являются сохранение водных объектов и предотвращение их от загрязнения и засорения.

Тамбовский гидроузел на р. Лесной Тамбов

- Сохранение водных объектов — задача не из легких. К тому же, все гидротехнические сооружения требуют к себе большого внимания по эксплуатации, поддержанию их в технически исправном состоянии и своевременном проведении текущих ремонтов, - рассказывает Михаил Котляров.- Ежегодно инспекторами проводится осмотр гидроузлов, по результатам которого составляется акт и в этих актах мы описываем где и какие работы необходимо провести.

Так, в прошлом году учреждением выполнены текущие ремонты ворот нижней головы шлюза Троицко – Дубравского гидроузла; ворот верхней головы шлюза Мутасьевского гидроузла; правого устоя нижней головы шлюза Мамонтовского гидроузла; ремонт устоев верхней головы Моршанского шлюза.

В текущем году ГФУ «Цнинская шлюзованная система» планирует отремонтировать ворота нижней головы шлюза Горельского гидроузла на реке Цна в селе Горелое Тамбовского района; устои нижней головы шлюза Моршанского шлюза на реке Цна в Моршанске, левый устой верхней головы шлюза Троицко -Дубравского гидроузла на реке Цна в Тамбовском районе; ворота верхней головы шлюза Троицко-Дубравского гидроузла на реке Цна в Тамбовском районе; левый устой плотины Мутасьевского гидроузла на реке Цна в Моршанском районе.

Кроме того, одной из основных задач ГФУ «Цнинская шлюзованная система» является борьба с паводком, который по прогнозам специалистов наступит в начале апреля. Каким он будет пока сложно сказать, однако для учреждения это всегда испытание на прочность. К слову, в прошлом году шлюзовая система сработала без каких-либо происшествий. Д

- Проведенный в этом году инспекторский осмотр показал, что гидротехнические сооружения учреждения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Есть небольшие нарекания. Плотина Горельского гидроузла нуждается в ремонте. На данный момент ведутся торги по выбору подрядчика. Что касается готовности всех наших объектов к пропуску паводка, то она оценивается как удовлетворительная, - говорит Михаил Котляров. - Как только уровень воды в реке увеличится и начнется подвижка льда, сначала мы разберем Горельскую плотину, потом в Пригородном лесу. Разбираются они для пропуска льда, а затем собираются обратно. Потом мы таким же образом поступим и с остальными плотинами.

Тамбовский гидроузел (Мост-плотина на р. Цна)

Особое внимание при подготовке к паводку уделяется Тамбовскому гидроузлу на реке Лесной Тамбов, где проводятся работы для обводнения реки Цна в меженный период, улучшения условий водозабора городов Котовска, Тамбова, Моршанска. Делается это для улучшения качества воды за счет разбавления сточных вод сбрасываемых в р. Цна, а также создания водохозяйственного потенциала для развития сельского хозяйства и промышленности. Также важное значение придается Тамбовскому гидроузлу на реке Цна, мост – плотина на реке Цна в пригородном лесу необходима для создания судоходных уровней на реке Цна, водообеспечения Тамбова и регулирования пропуска паводковых вод. Важен и Горельский гидроузел. Он нужен для обеспечения водой ТЭЦ города Тамбова, не имеющей резервного источника для забора воды, части промышленных предприятий города и сельскохозяйственных предприятий Тамбовского района.

Работники ГФУ «Цнинская шлюзованная система» вносят большой вклад в экологию Тамбовщины, очищая от мусора плотины и реки. Учреждение призывает жителей области бережнее относиться к природе, ведь река - это тоже живой организм.

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