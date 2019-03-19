Детсад: место найдется всем

Глава администрации области Александр Никитин является многодетным отцом и не понаслышке знает, как важно, чтобы ребенок посещал детский сад. Неудивительно, что именно он возглавил подгруппу «Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика». За короткий срок руководитель Тамбовщины собрал и обобщил предложения, которые будут рассмотрены на апрельском Госсовете и включены в перечень поручений президента.

Слово мамам

Тамбовчанка Елена Попова только готовится к появлению первенца. Малыш должен родиться через несколько месяцев, но она уже думает о том, в какой детский сад его записать.

- Через портал госуслуг подам заявление в несколько окрестных детсадов. Надеюсь, проблем с зачислением у нас не будет – очень хочется мне на работу выйти вовремя, - говорит она.

Именно те, кто готовится стать мамами, воспитывают маленьких детей, только планируют беременность, являются самыми большими экспертами в вопросе работы детских садов. Как туда попасть, есть ли места, как оснащены группы, по каким программам работают воспитатели. Поэтому к таким экспертам губернатор Александр Никитин обратился за помощью, прежде всего. В «Изумрудном городе», в одном из самых больших детсадов северного микрорайона Тамбова, он встретился с молодыми мамами.

- В чем главная проблема? Что мы можем сделать для того, чтобы тамбовские семьи росли? – поинтересовался у них губернатор.

Мамы говорили об удобных пешеходных переходах и подъездах к детским садам, чтобы было комфортно добираться до дошкольного учреждения. Обсуждали возможность посещать детям из одной семьи один и тот же детский сад, а также первоочередное устройство ребенка в тот детский сад, в котором работает мама. Говорили и об открытии новых групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Екатерина Гончарова – мама двух детей. Один ходит в школу, другой – в детский сад. Она считает, что в северном микрорайоне Тамбова не хватает кружков и секций для малышей. Она предложила делать еще больший акцент на развитии дополнительного образования в детском саду.

- Было бы удобно, если бы дети здесь занимались спортом или танцами, - подчеркнула она.

Во многих детских садах Тамбова такая работа ведется, открыто много секций. Эту деятельность, по ее мнению, нужно структурировать.

Некоторые мамы живут в соседних селах, недалеко от Тамбова. Близлежащие детские сады - только в городе. Ребят в школы возит специальный автобус. Для дошколят такой услуги не предусмотрено, что вызывает дополнительные трудности. Тамбовчанки предлагают пересмотреть эту ситуацию и продумать специальный транспорт для дошколят.

Актуальный вопрос – возможность маме максимально быстро выйти на работу. Может быть, использовать материнский капитал для развития своего дела, для занятия предпринимательством. Еще одно предложение – использовать свободные площади первых этажей многоэтажек для размещения в них детских садов. Волнует мамочек и проблема поставки продуктов питания в детские сады.

.

Предлагают специалисты

Встречи с семьями, не имеющими детей, имеющими одного ребенка, двух, трех и более детей, необходимо провести во всех регионах страны. И следует обсудить влияние наличия гарантированного места в детском саду на принятие решения о рождении ребенка. Это предложение губернатор Александр Никитин уже озвучил на заседании подгруппы «Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования», которое провел в режиме видеоконференцсвязи.

Для полноты раскрытия темы требуется рассмотреть ситуацию с обеспечением мест в детских садах в целом по стране. А потому в докладе будет проанализирована существующая инфраструктура дошкольных образовательных организаций, механизмы развития вариативных форм дошкольного образования, а также групп присмотра и ухода. Отдельное внимание уделят мерам поддержки семей с детьми по созданию условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, повышению компетентности родителей в вопросах образования и воспитания. В докладе будут представлены лучшие практики регионов России по вопросам развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, привлечения инвестиций и повышения квалификации специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, будет включен обзор международных практик по обеспечению доступности дошкольного образования.

.

Министерство поддерживает

Министерство просвещения РФ поддержало ряд предложений, разработанных рабочей группой по доступности дошкольного образования под руководством губернатора Александра Никитина. Это стало известно на прошлой неделе по результатам встречи тамбовского главы с заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

В частности, тамбовский губернатор предложил создать образовательные комплексы «Детский сад – школа». Они позволят детям спокойно перейти от ступени дошкольного образования к общему, помогут в эффективном использовании кадрового потенциала, материально–технической базы школ для реализации программ дополнительного образования детей.

Кроме того, будут пересматриваться утвержденные СНИПы и СанПиНы для частных и малокомплектных детских садов в части требований к площадям отдельных помещений. Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста должны развиваться и в негосударственном секторе. Этому будет способствовать разработка типовой программы профессионального обучения будущих нянь. В этом контексте обсуждались вопросы по привлечению к оказанию услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста членов добровольческих движений, например, волонтерских нянь.

На встрече говорили о создании современной предметно-пространственной развивающей среды, создании условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, введении должности «тьютор» в дошкольных образовательных учреждениях, причем не только из числа педагогов, но и родителей.

В ходе обсуждения было решено поддержать родительскую инициативу по повышению информированности молодых мам о действующих программах профессионального обучения и поддержки малого бизнеса. Кроме того, был сделан акцент на международном опыте создания «дружелюбной среды», когда родителям с детьми удобно находиться в общественных местах.

Реализация инициатив, предложенных губернатором Тамбовской области Александром Никитиным, обеспечит к 2021 году стопроцентную доступность дошкольного образования детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Наша подгруппа будет решать задачи, связанные с развитием системы дошкольного образования в контексте социальной политики. На данном этапе ключевой задачей является подготовка материалов к заседанию Государственного совета Российской Федерации, на котором будут рассмотрены вопросы социальной политики в целом.

Автор Светлана Мерцалова.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области