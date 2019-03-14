Тамбовчане «отбились» от строительства многоэтажки рядом со сквером

Тамбовчане выступили против строительства девятиэтажного одноподъездного дома, который планировали возвести рядом с новым сквером на улице Володарского. Благоустройства этой территории жители близлежащих домов добивались давно, на пустующий участок практически в центре города застройщики уже претендовали, но людям удалось отстоять территорию, а в прошлом году они добились ее включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В итоге здесь разбили сквер.

- В течение прошлого года здесь были выполнены работы на общую сумму 4,7 миллиона рублей, - рассказали в администрации города Тамбова. - Тротуарной плиткой выложили пешеходные дорожки, установили детский игровой комплекс, парковые торшеры, опоры освещения для спортивных и детских площадок, заменили 5 опор у проезжей части и установлены новые светильники. На территории сквера уложили рулонный газон, высадили живую изгородь из спиреи, деревья и кустарники, а также установили скамейки и урны. Таким образом, в Тамбове появилась новая городская территория, отвечающая современным требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Благоустройство территории планируется и в этом году. На открытии сквера, которое прошло 1 декабря 2018 года мэр города Сергей Чеботарёв пообещал, что работа в отремонтированном сквере продолжится.

- Рядом со сквером находятся незаконные гаражи, они не просто портят вид, на них жалуются местные жители. Сейчас мы обратились в полицию, ищем владельцев. В рамках правового поля будем решать эту проблему, - сказал Сергей Чеботарев. - Есть еще одна хорошая новость. В рамках благоустройства получилась экономия, на эти деньги здесь установят тренажеры, а потом и универсальную спортивную площадку.

Кроме того, недавно принято решение об установке в новом сквере памятника заслуженному учителю РФ Николаю Рябову, с такой инициативой обратились выпускники 28-го лицея, и их просьбу решили удовлетворить. Сейчас в городе проводят конкурс на эскиз будущего памятника учителю.

Но не так давно жители прилегающего к скверу жилого массива узнали, что на пустующий участок, прилегающий к недавно облагороженной территории претендуют строители. Как следует из документации, размещенной на сайте областного управления архитектуры и градостроительства, застройщик - ООО «СП ОПТ» подал заявку на планировку участка под строительство многоэтажного дома в границах улиц Рабочей, Володарского, Чичканова и Б. Васильева.

- Допустить эту стройку нельзя!, - уверены местные жители. - Будет разрушен сквер! Где будут ставить машины жильцы этого дома? И заключительный аккорд, это нагрузка на наш многострадальный коллектор, которая станет последней каплей! Если эту девятиэтажку построят — в наших домах упадёт напор воды и возобновятся проблемы с канализацией!

По мнению городских властей строительство многоэтажного дома рядом со сквером на улице Володарского не только помешает жителям, но и вступает в противоречие с требованиями закона.

- Согласно нормативам градостроительного проектирования города Тамбова, утвержденных решением Тамбовской городской Думы, на 868 жителей проектируемого квартала необходимо 84 машиномест, - поясняют в горадминистрации. - При этом заложенная в предложенный проект норма жилой площади на одного человека выглядит умышленно завышенной. По факту в проектируемом здании будет проживать гораздо больше человек, а, следовательно, потребуется и более мощная инфраструктура, в том числе и транспортная, что сделать в условиях плотной застройки практически невозможно.

2 марта жители организовали собрание, на котором обсудили проблемную стройку и собрали 160 подписей против. А 5 марта, в управлении градостроительства и архитектуры прошли публичные слушания по проекту планировки участка под строительство многоэтажного дома в границах улиц Володарского и Рабочей. Согласно проекту, который представил гендиректор фирмы ООО «СП ОПТ» Александр Булгаков, они планировали построить многоэтажку на 30 крупногабаритных квартир на 70-745 жильцов. Застройщик также сообщил, что проект предполагал обустройство более 30 парковочных мест, большая часть которых будет находиться на улице Б. Васильева. По словам руководителя, застройщик готов был создать на прилегающей территории площадки для спорта и отдыха. Но на слушаниях жители выступили против проекта. Как рассказал начальник управления градостроительства и архитектуры Александр Филатов, еще до проведения публичных обсуждений люди направили более 260 заявлений с просьбой отклонить проект строительства дома и подтвердили свою позицию на слушаниях. А для того, чтобы обезопасить прилегающую к скверу территорию от дальнейших посягательств строителей, в будущем предлагается изменить зонирование участка и придать ему статус рекреационной зоны.