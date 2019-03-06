Многодетным тамбовчанам уменьшат плату за вывоз мусора

В Тамбовской области разработали Социальный кодекс, который вводит ряд изменений в порядок оказания помощи жителям нашего региона. Одним из положительных моментов документа, который в конце февраля был внесен в областную думу, может стать увеличение компенсации за услугу по обращению с ТКО.

Напомним, с 1 января этого года расчет платы за вывоз мусора на Тамбовщине проводится по новому. Ранее эта услуга являлась жилищной и ее стоимость зависела от площади помещения. Но в законе произошли изменения и с нового года вывоз мусора стал коммунальной услугой, которая рассчитывается исходя из количества проживающих в жилом помещении людей. Для жителей многоквартирных домов Тамбова норматив составил 116 рублей с человека. В частном секторе еще более высокие суммы — 134 рубля с человека. В конце месяца горожане получили платежки с огромными суммами, одной из причин повышения сумм в них назвали рост платы за обращение с ТКО. При этом сейчас многодетные семьи имеют право на 30%-ную компенсацию платы за коммунальные услуги, эта мера поддержки распространяется теперь и на плату за вывоз мусора. Но тамбовчане, которые воспитывают трех и более детей считают, что этого недостаточно — после отопления плата за обращение с ТКО стала одной из самых «дорогих» услуг и больно ударила по семейному бюджету. Эту проблему намерены решить.

- Введенный с 1 января 2019 года порядок расчета оплаты услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» в особой степени отразится на многодетных семьях, - говорится в проекте Социального кодекса. - В связи с чем предлагается увеличить размер компенсации расходов за услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами» с 30% до 70 %.

Подсчитано, что если оставить компенсацию на уровне 30% затраты бюджета на эту меру соцподдержки составят 6,4 миллиона рублей, в случае, если помощь определят в размере 70% на это потребуется уже более 19 миллионов. Как следует из документа покрыть эти дополнительные расходы бюджета собираются за счет экономии от введения так называемых критериев нуждаемости.

В проекте Социального кодекса указано, что многодетные семьи нашего региона имеют право на целый ряд мер социальной поддержки. В частности, помимо льгот на ЖКУ, они имеют право на 70%-ную скидку при оплате детского сада, школьник из многодетной семьи получает бесплатное питание стоимость которого по нормативу составляет 40 рублей в день, а также могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом для поездок к месту учебы. Раз в три года дети получают средства на одежду — по 7 тысяч на каждого несовершеннолетнего члена семьи, а ежемесячно — пособие в размере 413 рублей на ребенка. Кроме того, многодетной семье, проживающей в доме с печным отоплением один раз в год предоставляется денежная выплата на приобретение угля или дров в сумме 11300 рублей.

Так вот, с введением в действие нового кодекса, а предполагается, что он начнет «работать» с 1 июля 2019 года, вышеперечисленные меры поддержки станут получать не все многодетные семьи, как это было раньше, а лишь те, кто имеет относительно небольшой доход.

- Меры социальной поддержки предоставляются при условии, что среднедушевой доход многодетной семьи в месяц не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу населения, действующей на дату обращения за мерами социальной поддержки, - говорится в проекте документа.

На сегодняшний день величина прожиточного минимума в нашем регионе составляет 8 тысяч 722 рубля. Соответственно, если среднедушевые доходы семьи превышают 17, 5 тысяч рублей, в социальной поддержке она, по мнению разработчиков кодекса, уже не нуждается и право на часть предусмотренных ранее льгот теряет.

-Право органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено пунктом 2.1 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», - разъясняется в проектной документации. - Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях отмечал, что органы государственной власти вправе вводить критерии нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, а любые выплаты за счет бюджетных средств должны получать прежде всего граждане, которые в них действительно нуждаются, то есть не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои потребности.

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«Ветерана труда» все-таки будут присваивать за большой стаж

В новом Социальном кодексе прописаны также основания для присвоения тамбовчанам статуса регионального «Ветерана труда». Судя по документу, никаких изменений в этом порядке не предвидится. Напомним, ранее в Тамбовскую областную думу внесли законопроект мог сильно снизить количество претендентов на звание «Ветеран труда Тамбовской области». Дело в том, что сейчас в нашем регионе проживают почти 51 тысяча ветеранов труда регионального значения, а по данным на 1 января 2015 года их было чуть меньше 20 тысяч. Подсчитано, что при действующем областном законодательстве, количество ветеранов труда ежегодно будет увеличиваться на 3,5-4 тысячи человек, а это накладно. Уменьшить их количество планировали за счет изменения требований, необходимых для получения звания, его предлагали присваивать только тем, кто имеет награды, а большой стаж перестал бы являться таким основанием.

На сегодняшний день право на получение звания «Ветеран труда Тамбовской области» имеют жители региона, трудовой стаж которых превышает 40 лет для мужчин, и 35 лет — для женщин. Кроме того, этот статус получают тамбовчане, имеющие областные награды и стаж 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. При наличии региональных почетных грамот для получения звания «Ветеран труда Тамбовской области» необходимо проработать 30 лет мужчинам, и 25 лет женщинам. Такие же условия присвоения звания будут действовать и с вступлением в силу нового кодекса. Как и ранее, статус "Ветерана труда" даст его обладателю право на 30% возмещение затрат по «коммуналке», скидку в 30% на дрова и уголь и внеочередное оказание медпомощи.

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Льготные талоны больше не продают

С 1 марта в Тамбовской области прекратилась продажа талонов льготным категориям граждан и с этого же времени начали своё действие социальные транспортные карты, которые заменят бумажные талоны. По данным управления социальной защиты и семейной политики, сейчас больше половины льготников получили транспортные карты. Пока еще в автобусах можно расплатиться талонами, купленными ранее. Но с 1 июня их перетсанут принимать. Социальную карту можно получить бесплатно в любом отделении «Сбербанка» и использовать, предварительно пополнив баланс. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. Если к концу месяца сумма не израсходована, деньги сохраняются и переходят автоматически на другой месяц. Тамбовчанам, которые имеют стопроцентные льготы на проезд, пополнять баланс не надо. Другие категории граждан, которые не относятся к льготным, могут купить общую транспортную карту за 100 рублей. Её продажа начнётся с 20 марта. Приобрести такую транспортную карту можно на почте, в любом отделении Сбербанка, в киосках Роспечать. После покупки баланс карты также необходимо пополнить, стоимость карты не зачисляется на счёт.