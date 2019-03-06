Каким будет паводок на Тамбовщине?

В Тамбовской области началась активная подготовка к прохождению весеннего половодья. Напомним, в прошлом году паводок в нашем регионе начался в начале апреля, а в областном центре — в конце марта. 6 апреля 2018 года затопило город Моршанск, под водой оказались пять улиц, из жилых домов тогда эвакуировали 22 человека. Нуждавшихся в приюте отправили во временные пункты размещения. В Моршанском районе подтопленными оказались три дома в селе Ивенье. В Рассказово из-за резкого подъема воды в реке Лесной Тамбов под угрозой подтопления оказались приусадебные участки и дома по улице Набережно-Бугровая, Садово-Набережная, Обводная, Комсомольская и по Набережно-Бугровому переулку. В Мичуринском районе оказались подтоплены мосты через реки Иловай и Воронеж, прекращено сухопутное сообщение с Мичуринским лесоучастком, Ранинским лесничеством и населенным пунктом Лесохимучасток. Тогда для ля людей организовали переправы с помощью моторных лодок. Школьников перевели на дистанционное обучение. Затопленным также оказался и участок автодороги Н.Хмелевое-Крюковка. Здесь временно закрыто движение общественного транспорта и школьных автобусов. В Мордовском районе был закрыт для движения мост через реку Битюг. В Тамбовском районе в селе Козмодемьяновка подтопило мост через реку Челновая. В обоих случаях движение тогда организовали по объездным дорогам.

В Тамбове «большая» вода затопила район Двориков, набережную, дачные массивы, расположенные вдоль Цны, под водой оказался парк Дружбы. В оказавшихся под водой домах оказалась повреждена техника, пострадала обстановка...

По словам специалистов, вскоре тамбовчан также ожидает половодье, возможно, такое же сильное, как в прошлом году, хотя все зависит от погоды.

- На сегодняшний день реки нашего региона находятся подо льдом и, что называется, «спят», - рассказывает начальник ФГБУ «Тамбовский ЦГМС» Сергей Дудник. - Прохождение паводка в нашем регионе по срокам сопоставимо с предыдущими годами, ожидается он в начале апреля. Сказать сильнее он будет в этом году или слабее, пока нельзя. С одной стороны снега у нас выпало гораздо больше, чем предыдущем году, а с другой уменьшилась глубина промерзания почвы. Есть вероятность, что вода может уйти в землю. Но это если не будет резкого потепления, которое мы наблюдали весной 2018 года, а все пройдет плавно — плюсовые температуры будут чередоваться с заморозками.

Предугадать капризы погоды конечно же нельзя, поэтому сейчас в области проверяют готовность сил и средств для ликвидации последствий стихии. Как рассказали в областной администрации, на сегодняшний день повышенное внимание уделяют обеспечению безопасности гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, которых в области насчитывается 899, из них 116 – в областной собственности.

- Технические обходчики гидротехнических сооружений проводят регулярный мониторинг ГТС: контролируют уровень воды, состояние откосов и гребней плотин, - говорят в управлении по охране окружающей среды и природопользованию. - Осенью специалисты выполнили работы по регулированию уровня воды в прудах и водохранилищах на территории области с понижением от нормального подпорного уровня. Эти меры позволят предотвратить аварийные сбросы больших объемов воды в случае бурного паводка.

Прорыв плотин может привести к возникновению опасных чрезвычайных ситуаций. При этом практически все из них построены еще в советские годы. Профилактические мероприятия направлены на поддержание работоспособности гидротехнических сооружений, обводных каналов, осуществляется текущий и капитальный ремонт плотин. В природоохранном ведомстве рассказали, что с 2005 года капитально отремонтировано 76 ГТС на прудах, где опасность затопления населенных пунктов была особенно велика. Общая сумма финансирования составила более 385 миллионов рублей, более 75% средств привлечено из федерального бюджета. Специалисты ТОГБУ«Тамбовское водное хозяйство» провели работы по восстановлению 9 гидротехнических объектов областной собственности. На 3 ГТС расчистили водоотводные каналы, что дало возможность регулировать на них уровень воды. обеспечив доступ к задвижкам донных водовыпусков. Ремонт запорной арматуры осуществлен на 6 гидротехнических сооружениях областной собственности.

Всего с 2011 года в области расчищено свыше 100 километров рек, но еще больше 600 километров малых рек требуют проведения на них работ. На территории, прилегающей к этим водным объектам проживает более 10 тысяч человек, которым во время паводка грозит опасность подтопления. На сегодняшний день в городах и районах области провели, где ожидается паводок подготовили лодки и разные средства спасения, а также приобрели стройматериалы, которые в случае возникновения ЧС используют для устройства временных дамб и заграждений. В ближайшие дни будут приведены в порядок помещения, предназначенные для размещения эвакуированных жителей.