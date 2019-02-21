Идеи подарков на 23 февраля: собираем набор техники для настоящего спортсмена

Идеальный подарок для тех, кто ведет активный здоровый образ жизни или только планирует встать на эту тропу – новый спортивный гаджет.

Фитнес-браслет

«Маст-хэв»-девайс для всех, кто следит за своей активностью. Небольшой гаджет надевается на запястье (хотя есть варианты в виде клипс и кулонов), считает шаги, километры, потраченные калории, а ещё уведомляет о приходящих на смартфон сообщениях. Самые простые варианты не оснащаются экранами, только светодиодными индикаторами. Но у большинства браслетов всё же есть небольшие дисплеи, так что на них всегда можно посмотреть время.

Дополнительные бонусы в таких устройствах — трекинг сна и «умный» будильник, который вибрирует в нужное время. У многих браслетов есть счётчик пульса, но рассчитывать на его точность мы бы не рекомендовали, особенно если измерение ведется на ходу.

«Народный» фитнес-браслет — Xiaomi Mi Band 2 — надёжный, недорого стоит, оснащён экраном, пульсометром и подходит для использования в бассейне, так как выдержит погружение на глубину до 1 метра. Одного заряда батареи хватит на 3-5 недель. Ремешки на нём можно менять, в продаже доступны варианты разных оттенков.

Беспроводная музыка

Бегать — так с музыкой! И, конечно, не путаясь в проводах. Самые простые Bluetooth-наушники можно купить за 890 рублей, например, Harper HB-107. «Суперкач» вы за такие деньги не получите, но, судя по отзывам, звук приличный. Наушники оснащены микрофоном, чтобы можно было отвечать на звонки, а благодаря заушным креплениям отлично держатся во время тренировок. Владельцы сетуют только на недолгое время работы от одного заряда — 2-3 часа.

Если вы меломан, обратите внимание на Monster iSport Achieve In-Ear Wireless. Беспроводные «ушки» от бренда, который по части аудиотехники собаку съел, по отзывам, звучат отлично. А ещё классно выглядят, надёжно держатся в ушах благодаря фирменному креплению, оснащены микрофоном, работают около пяти часов от одного заряда.

Держатели для смартфонов

Катаетесь на велосипеде или бегаете? Очевидно, что любимый смартфон дома не оставляете — куда же без него! Чтобы девайс не болтался в кармане, рискуя оттуда выпасть, есть немало надёжных гаджетов. Для велосипедистов — крепления на руль, например, STG. При покупке обращайте внимание на то, чтобы держатель подходил по размерам к размеру телефона.

Кожаные чехлы с «окошками» крепятся на руку широкими липучками — трубка не мешается в кармане при беге. Пример — Sapfire для телефонов с диагональю экрана до 5 дюймов.

Пульсометр

Как говорилось выше, доверять фитнес-браслетам отслеживание частоты сердечных сокращений ненадёжно. Но знать пульс в ходе тренировок важно: это влияет на их эффективность и ваше здоровье. Здесь помогут нагрудные датчики. В частности, кардиопередатчик Suunto «Smart Sensor HR». Работает с приложением Suunto Movescount App, спортивными приложениями для iPhone и Android, а также устройствами с технологией Bluetooth Smart.

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Желаем вам эффективных тренировок и приятных покупок!

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