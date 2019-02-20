Тамбовская школьница сломала руку в автобусе

В Тамбове произошло ЧП в пассажирском автобусе. По словам мамы девочки,14 февраля шестиклассница школы «Сколково-Тамбов» как обычно отправилась на учебу и села в автобус у остановке «Ореховая» на улице Агапкина . В утренний час в автобусе было очень много людей. В кокой-то момент ребенок оказался у входной двери, в это время автобус остановился у остановки, дверцы открылись и ребенку зажало левую руку.

Перед этим, вспоминает мама девочки, ребенок попытался отстраниться от двери, но из-за большого скопления людей у нее ничего не получилось. В итоге рука оказалась зажата. Вытащить руку самостоятельно девочка не могла, она стала кричать, чтобы водитель закрыл дверь, но ее не услышали. Помогла стоявшая рядом пассажирка, она вытащила руку ребенка из западни, вместе они вышли из автобуса на остановке у школы. Женщина успокоила плачущего ребенка и после этого они разошлись. Школьница, несмотря на боль, отправилась на уроки и даже не стала посещать медпункт. Но после второго урока девочка позвонила маме и пожаловалась на плохое самочувствие, после этого ребенка отпустили с занятий домой. Бабушка, которая встретила внучку дома, сразу же отправилась с девочкой в травмпункт.

- В больнице дочке сделали рентген и наложили гипс, - рассказывает мама пострадавшей школьницы. - В этот же день мы обратились с заявлением в полицию.

Проблема в том, что девочка не помнит номер маршрута, на котором она ехала, это могли быть автобусы №56 или 57. Естественно, точный номер транспортного средства школьница не записала — она даже не предполагала, что травма настолько серьезна. Установить подробности происшествия могла бы свидетельница ЧП — та самая пассажирка, которая помогла ребенку. Ее поисками сейчас занимаются родители, они разместили информацию с просьбой выйти на связь в социальных сетях и популярных тамбовских пабликах. Пока на нее никто не отозвался...

Разобраться в произошедшем намерены в УМВД по городу Тамбову.

- Заявление от родителей девочки поступило, факты, изложенные в нем будут устанавливаться в ходе проверки, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову. - Сейчас опрашиваются водители автобусов, возможные свидетели происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела или об отказе будет принято по результатам проверки.

Известно, что полицейские опросили водителей и кондукторов, которые в указанное время находились на маршруте, но, по их словам, никаких нестандартных ситуаций в салоне автобуса утром 14 февраля не происходило. Сама школьница не помнит в лицо ни водителя, ни кондуктора, опять же из-за давки в автобусе. На всякий случай у девочки спросили, не могла ли она получить травму в другом месте, на что ребенок дал отрицательный ответ.

- Сейчас дочка чувствует себя неплохо, - говорит мама девочки. - Некоторое время ей придется носить гипс. Мы рассчитываем найти свидетелей происшествия и надеемся, что виновных в случившемся удастся установить.

Подобные случаи со школьниками, которые вынуждены добираться до учебных учреждений на общественном транспорте, причем происходит это в часы-пик, при большом количестве пассажиров, происходят периодически. Так, осенью прошлого года авария, в которой пострадала 11-летняя девочка, произошла на улице Магистральной областного центра. Тогда 59-летний водитель автобуса врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом легковушку. От резкого удара ребенок, находившийся в салоне, не удержался на ногах и упал. С травмами девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

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