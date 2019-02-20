В магазинах Тамбова продавали фальсификат

На прилавках тамбовских магазинах обнаружили фальсифицированную колбасу. Как сообщили специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подделку обнаружили в линейке в продукции популярного производителя колбасы ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский». Это предприятие располагается в селе Большая Липовица Тамбовского района. Как объяснили в ведомстве, 18 января специалисты отобрали пробы колбасных изделий в супермаркете «Бегемот» областного центра. Образцы продукции отправили на экспертизу в ФГБУ «Белгородская МВЛ». Выяснилось, что в колбасе «Докторской варенной охлажденной», сделанной якобы по ГОСТ Р 52196-2011, о чем говорила соответствующая надпись на упаковке, есть противоречащие этому статусу ингредиенты.

- В продукции местного производителя во время лабораторных исследований нашли растительные компоненты - соевый белок и кукурузный крахмал. Указанные компоненты не были заявлены в сырьевом составе продукта, что не соответствует рецептуре ГОСТ Р 52196-2011 и указывает на фальсификацию, - рассказали в управлении Россельхознадзора. - Следует отметить, что производитель и раньше допускал нарушения. Так, при исследовании проб в сосисках «Любительские» категории «Б» ГОСТ Р 52196-2011 ранее обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы.

Управлением в отношении ООО «МПК «Максимовский» выдано предписание о приостановке действии декларации о соответствии, а также возбуждено административное производство.

Еще одного «нарушителя» немного ранее обнаружили на полках ООО «Европа» - «Европа-33». Здесь также обирали пробы колбасных изделий, которые потом направляли в белгородскую лаборатория. Претензии экспертов в этом случае вызвала колбаса псковского производителя из города Великие Луки «Великолукский мясокомбинат». Колбаса «Говяжья», как указал изготовитель, также была сделана по ГОСТУ, вот только судя по результатам ДНК-теста, в ее составе находилась свинина. В продукте это мясо заявлено не было, поэтому специалисты сочли не прошедший экспертизу образец фальсификатом. В отношении предприятия-нарушителя возбудили административное производство.

Кстати, в начале февраля Росстандарт предложил ввести штрафы для производителей за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Если это предложение примут, компаниям нарушителям грозит штраф в размере 1% годовой выручки в случае первого нарушения, и уже 3%, в случае, если ситуация повторится. Эта мера связана с тем, что фиксированные штрафы на производителей контрафакта не действуют, а если наказание привяжут к выручке предприятия, эффект наступит. По данным Роскачества, которое проводит исследование в том числе продуктов питания, треть товаров с указанием ГОСТа, не соответствуют своей маркировке.

- Так, из 30 самых популярных брендов сыров сорта «российский» семь были произведены по «ГОСТу», однако ни один из них не выполнил все требования госстандарта, - сообщают в Роскачестве. - Практически в 15% исследованных круп нашлись отклонения от заявленного ГОСТа, аналогичная ситуация в половине исследованных рыбных консервов. Кроме того, в ходе исследований эксперты встречали случаи, когда производителем на этикетке был ярко нанесен ГОСТ – но не на саму продукцию, а не процессы производства или управление предприятием. Поэтому усиление контроля за использованием «знака качества» специалисты считают полностью оправданным.

КСТАТИ

В Тамбове забраковали тонну молочной продукции

Проверки специалистов регионального управления Роспотребнадзора показали, что еще и молочная продукция не соответствует предъявляемым нормам качества. В общей сложности за 2018 год с продажи сняли 69 партий или 952 килограмма «молочки». Она, по данным экспертов, не прошла лабораторный контроль, в ряде случаев на продукцию отсутствовала документация, которая подтверждала бы ее качество и безопасность. Кроме того на прилавках нашлись просроченные товары.

Всего в прошлом году в лаборатории исследовали 1143 пробы молочной продукции. Токсичных составляющих в ней не обнаружили, а вот по микробиологическим показателям специалисты забраковали 5% образцов.

- Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, которые определяют свежесть и натуральность молока, составил 21,2%, по показателям фальсификации –10,6%, - говорят в региональном Роспотребнадзоре. - Среди подделок были молоко, сливочное масло и сыр. Продукцию, которая вызвала нарекания специалистов из оборота изъяли.

Предприятия, которые допустили нарушения штрафовали, также им предписали устранить все недоработки.

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«Докторская» прошла контроль

Осенью 2018 года Роскачество обнародовало итоги проверки докторской колбасы Всероссийское исследование проводилось в два этапа, в ходе которых проверили 40 образцов продукции. Докторскую колбасу проверяли по 70 показателям: в ее составе искали кишечную палочку, антибиотики, посторонние ингредиенты. Специалисты также обратили внимание на вкус колбасы и ее внешний вид. По итогам исследований выяснилось, что девять из десяти проверенных торговых марок отвечают требованиям по качеству и безопасности продукции. Вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в образцах и тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Также в ней не нашли превышения допустимой концентрации антибиотиков. В Роскачестве отметили, что колбаса действительно производится из мяса, так как во всех исследуемым образцах, кроме одного, нашли ДНК свиньи и коровы. Сою нашли только в продукции одной торговой марки. Таким образом, миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.