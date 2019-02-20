Новый год – новые школы

Кроме того, в этом году начнется строительство школы в Котовске на 825 мест с отдельным блоком для дополнительного образования на 275 мест. Разрабатывается проект строительства сельской школы на 250 мест, которая будет работать по принципу социокультурного комплекса. «Мы должны создать такие условия, чтобы каждый ребенок обучался в учреждениях, отвечающих не просто сегодняшнему, а уже завтрашнему дню», - подчеркнула вице-губернатор Наталья Астафьева.

Строительство школ в двух крупных городах стало знаковым событием для региона. Еще бы! В Рассказово в течение последних тридцати лет новых школ не возводили. В Мичуринске, приблизительно, столько же. Неудивительно, что ход строительства обоих объектов глава администрации области Александр Никитин держит на личном контроле.

.

Индустриальные технологии

Итак, город Рассказово. Трехэтажное здание новой школы на 900 мест появилось в микрорайоне «Арженка». Учебное заведение получило название «Школа - Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 миллиона рублей. Половина суммы – 415 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Остальные 430,5 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области.

.

- Мы не просто построили новое здание. Мы создали всю необходимую инфраструктуру, в том числе новые сети и новые дороги, чтобы школа успешно функционировала, - отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.

.

Сейчас объект полностью построен и готов к новому учебному году.

- В новую школу уже подано триста заявлений на обучение, - сказала начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Сформирован коллектив, под специализацию школы (мальчиков будут учить работе на станках по металло- и деревообработке, девочки будут шить, вязать, изучать историю моды и дизайн) готовятся соответствующие учебные программы. Педагоги осваивают новое оборудование.

Вместе с тем, в городе с разной степенью периодичности муссируются слухи о возможном закрытии третьего корпуса школы №3, которая находится в том же микрорайоне. Как и в любом новом деле, появляются недовольные, которым удобнее оставить детей в старой школе, где 40 процентов ребят учатся во вторую смену.

- Раз есть несогласные, школа продолжит работу. Первые классы мы, конечно, набирать не будем, но те, кто уже получает там образование, смогут доучиться. У детей есть право выбора: остаться в этой школе или перейти в новую и современную, — подчеркнула заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.

Для тех же, кто выберет новую школу, будут созданы самые удобные логистические условия. В частности, специально для них будет оптимизирована работа общественного транспорта.

.

Научно-технологический центр

Вообще, вопросы, возникшие при строительстве школ в Рассказово и Мичуринске, во многом общие. Обе школы откроют свои двери не в центре города, а в микрорайонах плотной численности населения, где они особенно важны. По словам главы города Мичуринска Максима Харникова, треть населения наукограда проживает именно в микрорайоне «Прогресс».

Строительство школы на 1275 мест здесь началось в 2017 году. На эти цели выделено около 1 миллиарда 60 миллионов рублей. Из них 885 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 миллионов рублей. 183 миллиона рублей - средства на закупку современного оборудования. «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - это трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» Геннадий Денисенко признался, что строительство мичуринской школы ведется с небольшими задержками. Они связаны, прежде всего, с долгим оформлением документов под земельный участок, на котором строится школа, а также со сменой субпорядчика, который допустил нарушения при выполнении работ.

- На данный момент полностью готовы четыре из восьми корпусов. Буквально на этой неделе мы принимали помещения, в которых уже можно устанавливать учебное оборудование, - сказал Геннадий Денисенко.

Начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова напомнила, что проект «Школа Сколково-Тамбов» был реализован за восемь лет – столько времени ушло от идеи до начала учебного процесса. Новая школа в Мичуринске строится один год и пять месяцев. И это время кропотливой, внимательной работы. Здесь четко продумано, для чего нужен каждый кабинет, как будет использована каждая рекреация. Соблюдены все меры безопасности.

Как отметил начальник управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов, за ходом строительства школы ведется постоянный контроль всех ответственных структур. Более того, во время передачи объекта от одного субподрядчика другому было проведено его полное обследование.

- Для нас главное – обеспечить комфорт и безопасность для всех, кто будет здесь находиться, - подчеркнул он.

Как и в Рассказово, в мичуринской школе уже назначен директор, завершается комплектование педагогического состава, разрабатываются учебные программы, ведется запись детей в классы.

- Школы оснащены самым современным оборудованием, согласно их профилю, - уточнила Татьяна Котельникова.

Глава города Мичуринска Максим Харников подчеркнул, что для родителей, представителей общественности наукограда организуются экскурсии на объект. Их знакомят с ходом строительства, рассказывают о специализации будущей школы, чтобы снять любые вопросы и домыслы.

А домысливать, собственно говоря, и нечего. 1 сентября 2019 года в Тамбовской области начнут работать сразу две новые школы – в городах Мичуринск и Рассказово. Инновационные, яркие, красивые, удобные. Детям, которые будут в них учиться, невероятно повезет.

.

Проектируем будущее

На реализацию национального проекта «Образование» Тамбовская область получит около 9 миллиардов рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ. И это не просто здания, у каждой школы есть свой смысл, своя специализация, которая подбирается исходя из особенностей конкретного населенного пункта.

Как отметила Наталья Астафьева, основное внимание уделят городам. Например, в Тамбове планируется построить три крупные школы. Они расположатся в разных районах города: развивающемся северном микрорайоне, в центре Тамбова, и в его южной части (район улицы Астраханская). Для того, чтобы у максимально большего числа ребят была возможность учиться рядом с домом, особенно в первых классах, региональное управление градостроительства и архитектуры разрабатывает проект создания классов начальной школы в многоквартирных домах.

- Мы понимаем, что перечень не закрыт, школ надо больше. Губернатор Александр Валерьевич Никитин сейчас активно взаимодействует с Министерством просвещения, чтобы масштаб участия Тамбовской области в нацпроекте «Образование» расширить, - подчеркнула начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Она сделала акцент, что в перспективе новые школы, построенные и реконструированные, будут особенно востребованы в городах Мичуринск и Моршанск, райцентре Умет, Моршанском районе.

Светлана Мерцалова

.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Один из факторов, мешающих при реализации масштабных проектов, а именно при строительстве школ, – качество проектов. Порой счет замечаний идет даже не на сотни, а на тысячи. Но со всеми возникающими проблемами мы справимся. Я уверен, что обозначенные сроки строительство школ будут соблюдены. И 1 сентября 2019 года в Рассказово и Мичуринске начнут работать новые школы.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области