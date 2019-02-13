В Тамбове у торговцев планируют отбирать продукты

В Тамбове продолжают искать эффективные методы против стихийных рынков и нелегальной торговли. С этой проблемой в областном центре пытаются справиться в течение нескольких последних лет, но безрезультатно. Рейды и штрафные санкции, которые применяются к продавцам-нарушителям, оказались неэффективными.

Напомним, штрафы за несанкционированную торговлю сейчас составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей. Даже будучи наказанными торговцы очень быстро компенсируют свои затраты, поэтому после составления протоколов и ухода проверяющих, нелегальные продавцы снова возвращаются на свои места. При этом мнения горожан по этому вопросу разделились, кто-то является постоянным клиентом таких стихийных рынков, и поддерживает их работу, а кто-то жалуется на торговлю, которая ведется в неудобных для этого местах. Такая ситуация сложилась вокруг популярного рынка на улице Куйбышева.

- Рынок на Куйбышева, 13 продолжает расти, сегодня здесь больше 20 палаток, а ведь обещали, что после нового года их не будет, торгуют в метре от мусорных баков и это центр города, - возмущается тамбовчанка Ольга Кривобокова.

В прошлом году за этот рынок решили взяться серьезно — вдоль пешеходной дорожки, у которой обычно располагались продавцы, установили заборы, чтобы на территорию не могли проехать машины. Здесь запретили остановку транспорта, разбили клумбы. Но в итоге добились лишь того, что рынок переместился дальше — по направлению к ул. Б. Васильева. Сейчас рынок расположился на земле, которая является частной собственностью и назначение у нее — торговое.

- Со всеми торгующими периодически проводятся разъяснительные беседы о том, что реализация товаров на тротуарной зоне недопустима, это создает помехи движению пешеходов, а также усложняет уборку городских территорий, - объясняют в администрации города Тамбова. - Продавцам рекомендовали торговать на рынках и городских ярмарках. Однако спрос населения на товары, реализуемые в таких торговых точках, является устойчивым, поэтому торговля по окончании рейдовых мероприятий возобновляется.

На прошлой неделе в городе прошло очередное совещание, посвященное нелегальной торговле. Его провел замглавы администрации Тамбова по вопросам экономики Анатолий Семченко, участвовали представители Роспотребнадзора и управления ветеринарии Тамбовской области.

- О том, что покупка продуктов у частников небезопасна, говорилось неоднократно, но беспечность жителей, продолжающих приобретать молоко, мясо и другие товары на стихийных рынках, у случайных торгующих с машин, пока еще остается основной причиной, по которой незаконная торговля не исчезла с городских улиц, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Администрация города проводит систематическую работу по ликвидации стихийных рынков и несанкционированных торговых объектов. В прошлом году ликвидирована уличная торговля на улицах Чичерина, Базарной /Интернациональной, на Красноармейской площади, на улице Рылеева. Проводились рейды с участием УМВД, УФСБ по Тамбовской области, управлением ветеринарии и Роспотребнадзора.

По итогам этих рейдов на продавцов составили 441 протокол об административном нарушении, сумма штрафов составила 275 000 рублей. Непосредственно к продукции претензии были у специалистов управления ветеринарии области. Они составили 30 протоколов на торгующих, которые не смогли предъявить сопроводительные документы на мясо, молоко и пр. В ряде случаев в поле зрения контролирующих попадают одни и те же нарушители. Не исключено, что теперь к тем, кто не раз нарушал правила торговли будут применяться более жесткие меры. В случаях, когда штрафы не действуют, товар смогут забрать.

- Пока в городе такая практика не применялась, но федеральным законодательством подобные меры воздействия допустимы, - уверяют в горадминистрации. - В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2003 г. № 694 утверждено Положение о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче.

В администрации рассчитывают, что использование этого закона поможет избавить город от незаконных рынков, а горожан — от последствий употребления продуктов неизвестного происхождения. Что будут делать с конфискованными товарами, пока не сообщается.