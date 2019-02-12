Жители Рассказово не хотят отдавать детей в новую школу

Жители города Рассказово просят сохранить для их детей третий корпус школы №3, который местные власти планируют в этом году закрыть на ремонт. В здании, расположенном в микрорайоне Центральный на улице Академика Маркова учились порядка 200 учеников с 1 по 9 класс. Как объясняют в администрации города Рассказово, необходимость в проведении серьезных работ в этом здании, назрела уже давно. На плачевное состояние школы не раз обращали внимание контролирующие органы, в том числе прокуратура. С 2012 года в администрацию города поступают предписания об устранении недостатков в небезопасном для школьников здании. До сих пор выполнить эти требования было невозможно. Школы в Рассказово не строили уже порядка 30 лет. Сейчас имеющиеся в городе два образовательных учреждения, каждое из которых состоит из нескольких корпусов, сильно загружены.

- В настоящее время в городе во вторую смену обучаются 14 классов-комплектов, - рассказали в администрации Рассказовского района. - В МБОУ СОШ №3 количество обучающихся во вторую смену в 2018-2019 учебных годах составило 40% от общего количества обучающихся в этом корпусе. Обучение во вторую смену не отвечает современным требованиям к организации обучения. Поэтому с сентября 2019 года 9 классов-комплектов будет необходимо вывести из обучения на базе этого корпуса. При таком подходе в указанном корпусе будет сложно организовать образовательный процесс. Прогнозируется появление классов с низкой наполняемостью, существенное уменьшение нагрузки педагогов в данном корпусе, необходимость перекомплектования классов с учетом места проживания детей.

Чтобы решить проблему со второй сменой в 2017 году в другом микрорайоне Рассаково - «Арженка», на улице Гоголя начали возводить новую школу, рассчитанную на 900 учеников. Она состоит из четырех модулей, в каждом из которых расположатся профильные центры. Как сообщалось, на современное учебное учреждение выделили 845,5 миллиона рублей. Половина суммы – 415 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Остальные 430,5 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области. Учебное заведение получило громкое название «Школа - Центр современных индустриальных технологий». К концу 2018 года строительство учебного учреждения, которое по структуре и уровню оснащенности сравнивают с тамбовской школой «Сколково», завершилось. Вскоре городские власти пересмотрели списки улиц, которые могут быть «прикреплены» к новой школе и решили, что ученики третьего корпуса школы №3, в том числе, вполне могут ее посещать.

В мэрии Рассказово признают, что ребятам действительно придется преодолевать примерно 3 километра, чтобы до нее добраться, но ничего страшного в этом не видят - это примерно 3-4 остановки на автобусе. Освободившееся здание обещают капитально отремонтировать и вернуть в систему образования. Но с такой позицией оказались не согласны родители учеников. В городе по этому поводу разразился настоящий скандал, люди жалуются в местную администрацию, массово обращаются на сайт губернатора области Александра Никитина, планируют привлечь к разбирательству прокуратуру, а также известные федеральные каналы. Родителей школьников не устраивает многое: удаленность школы от их микрорайона, отсутствие рядом с ней тротуаров и освещения и пр.

- Обращаюсь к вам от лица родителей учеников СОШ№3 корпус 3, - пишет на сайте руководителя региона жительница Рассказово Надежда Степанова. - Нашу школу хотят закрыть и заставить наших детей посещать заново отстроенную школу №5. Наш район «Центральный», но для того, что бы заполнить школу построенную в микрорайоне «Арженка», пересмотрели принадлежность улиц и проживающих тут детей и приписали нас к 5-й школе. Удаленность этой школы от нашего района составляет 3-4 километра без тротуаров, пешеходных переходов и расчищенных дорог зимой. Сейчас много говорят о создании доступной среды для всех категорий граждан, а получается, что наши дети не достойны доступной школы. Нашими детьми хотят оправдать строительство школы в неудобном районе!

Особенно перед наступлением нового учебного года волнуются родители будущих одноклассников.

- Мой ребёнок 1 сентября 2019 года должен идти в 1 класс, - рассказывает отец будущего школьника Сергей Иванов. - Улица, где мы живём, в настоящее время территориально прикреплена к школе N3 корпус 3 на ул. Акция.Маркова. Но в будущем учебном году планируется закрытие нашей школы,и моему ребёнку придётся идти в только что построенную новую школу N5, которая находится в 3,7 км от моего дома. Не имея личного транспорта, придётся добираться до неё общественным . В микрорайон, где мы проживаем, общественный транспорт вообще не ходит. А это много улиц, где проживают много детей, которые ходят и собирались идти в школу N3 корпус 3. До ближайшей остановки от моего дома, например, больше километра. Как можно оставить такой большой микрорайон без школы в шаговой доступности? Ведь согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения «в общеобразовательных учреждениях» школа должна быть расположена в 300-500 метрах в зависимости от строительно-климатической зоны и школьного возраста. А расстояние до ближайшей остановки не должно быть более 500 метров. Местные власти не прислушиваются к мнению родителей и учеников!

Как рассказали в администрации Рассказово, 5 февраля родители, недовольные переводом в новую школу, встретились с главой города Андреем Колмаковым. Людям рассказали о преимуществах современного учреждения и планах, которые мэрия намерена реализовать, чтобы «закрыть» большую часть претензий людей и предложить альтернативные варианты тем, кто категорически не согласен идти в новую школу.

- Никто не заставляет родителей переводить ребенка именно в МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», преимущества здесь еще и в том, что и школьникам и педагогам третьего корпуса СОШ №3 предложили коллективно, с сохранением нынешних коллективов перейти в новое образовательное учреждение, - объясняют в рассказовской мэрии. - Но при желании и наличии свободных мест, обучающиеся могут перейти в другие корпуса МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4.

Кроме того, к новому учебному году у школы №5 обещают создать всю необходимую инфраструктуру. В городе собираются разработать новые маршруты городского транспорта. После того, как сформируются классы и будет понятно, из каких районов города в «Центр ИнТех» будут приезжать ученики, появятся и школьные автобусы. Транспорт, как обещают, будет забирать ребят из труднодоступных районов города. Также на прилегающей к школе территории появится освещение, дороги и тротуары.

- В настоящее время заключен контракт на 36 миллионов рублей, который предполагает ремонт проезжей части дорог по улицам Гоголя, Комитетская, Коммунальная к общеобразовательной школе, - говорят в администрации города Рассказово. - Также в рамках работ предусмотрены обустройство тротуаров, парковок и подъездных путей со всех сторон школы. Работы обещают завершить до 1 сентября 2019 года.

Кстати, несколько дней назад рассказовцы сообщили о своей проблеме вице-губернатору области Наталье Астафьевой. Она пообещала, что ребята, которые здесь учатся, закончат школу в третьем корпусе, а вот первоклашек туда набирать не будут.